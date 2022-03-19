Початковий план російських військових із захоплення України провалився, - Зеленський
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Російські війська кинули на Харківщину вже навіть людей із навчальних центрів. Абсолютно непідготовлений контингент. Людей, які не витримують і півгодини в бою.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Київська область, Сумщина, Чернігівщина, на півдні нашої держави – армія зупинила окупантів. Початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився. І відчувається, що вони не знають, що ще можна зробити з нами. Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім жорстокої та помилкової тактики на виснаження нас, виснаження України.
Окрім постійних ударів по цивільному населенню, по мирних містах, по людях, по дітях, ракет, авіабомб, обстрілів з "Градів", "Ураганів". Нічого, окрім руйнації невійськової інфраструктури – житлових будинків, лікарень, шкіл, церков", - наголосив глава держави.
За словами Зеленського, ця тактика їхніх військових лише погіршує ситуацію для російської держави.
"Призводить до нових і нових руйнівних санкцій. Спонукає нових учасників приєднуватися до нашої антивоєнної коаліції. Дозволяє обʼєднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які намагалися залишатися нейтральними завжди", - додав він.
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путін це Зло
а зло не відступить доки його не ослабити і не ізолювати
Північ - Ціль Київ
+ масове бомбардування позицій ЗСУ з літаків і ракетами
+ Гелікоптерами доставка дисанту
+ війська найманці з росії білорусії сирії і т д
ті що вже є навколо Києва окопуються, бо чекають на підкріплення
Південь - Ціль від Маріуполя до Одеси
+ аналогічно бомбардування позицій ЗСУ з літаків і ракетами і з кораблів
+ Гелікоптери і Кораблі доставка дисанту
+ війська строковики РФ
час ч, тиждень
НАТО і західні партнери дійсно багато для нас роблять.
У провалі війни винні зелені.
Я не порохобот, але зрозумійте, що Javelinи і Bayraktarи Україна дістала при Порошенкові. І навіть якісь кораблі із Кузні на Рибальскому.
НАТО погане бо не хоче за нас воювати, а кацапстан як би ні при чому. Треба було не мир в очах ***** шукати і не дерибанити на крадівництві, а ППО зміцнювати!
Якщо уже так, то нажаль, Україна тепер розплачується за 'просто не нада стрелять' ітд.
Не потрібно було будувати дороги, треба було краще вкупляти зброю та удосконалювати нашу армаду.
Я проти Зелі немаю нічого проти, і я гордий, що саме він тепер президент,але, то його оточення, то є кубло зрадників і Юд. Дай Бог, щоб Україна виграла цю війну.
2 год ·
Однією з найбільших загадок війни, які потрібно дослідити, яка має великий вплив на хід подій на півдні України, є невиконання плану підриву мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини. Невідомо що там сталось.
В усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів. Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою.
Якщо хтось володіє інформацією що стало з мостами, чому вони не підірвані, тобто є очевидцем або володіє достовірною інформацією - напишіть будь ласка у месенджер.
В мене нема версій, що там могло статись, нема інформації, просто важливо дізнатись факти.
3 год ·
Здивований заявою речника офісу президента, що ніби-то конституційна норма про членство в НАТО спровокувала війну і ніби-то була піар-технологією екс-президента Порошенка. Спікер парламенту Стефанчук взагалі не виключив перегляд Конституції щодо НАТО.
1. Ці заяви речника ОП повністю протирічать заявам президента Зеленського за останні три роки. Адже саме Зеленський 31 жовтня 2019 року на зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом вимагав надання Україні статусу розширеного партнерства з НАТО, і 12 червня 2020 року, коли Україна отримала цей статус, Зеленський подякував за надання цього партнерства. Це не був піар, це було розумне державне рішення.
2. Згідно статті 157 Конституції України внесення змін в Конституцію під час війни неможливе. "Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України". Навіть обговорення цієї теми не має законодавчої перспективи.
3. Підтримка країн НАТО для нас є ключовою ознакою незалежності, державного суверенітету. Наприклад, Швеція та Фінляндія не є членами НАТО, але вони теж мають статус розширеного партнерства так само як Україна, і вони повністю інтегровані у військові та військово-промислові структури НАТО. Нейтральний статус не є перешкодою для співробітництва з НАТО, оскільки це головна структура світової безпеки. І відрікатись від НАТО і щось десь змінювати у Конституції, позбавлене якогось практичного сенсу. Росія може висувати багато абсурдних вимог, які робляться не для перемовин, а для імітації перемовин, і які є заздалегідь нездійсненними.
Висновок: державним керівникам в такий час треба не гарячкувати, а думати про наслідки своїх заяв, і припинити гратись словами.
Варто було піти в Територіальну Оборону суто, щоб побачити як чуваку зі скотчем на руці показують посвідчення співробітника ДБР, а він каже: «І шо, відкривайте багажник»
Богдан @19sava19
Не буду називати імена, але ТРО і депутатів перевіряють. А ті без виї6онів все показують. Ось що зброя в руках населення.
А москаль північний то наш ворог вічний.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
А твоя заслуга яка?
Тіпа як терористи "Якщо ви не виконаєте наші вимоги - ми будемо вбивати людей"