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Початковий план російських військових із захоплення України провалився, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Російські війська кинули на Харківщину вже навіть людей із навчальних центрів. Абсолютно непідготовлений контингент. Людей, які не витримують і півгодини в бою.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область, Сумщина, Чернігівщина, на півдні нашої держави – армія зупинила окупантів. Початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився. І відчувається, що вони не знають, що ще можна зробити з нами. Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім жорстокої та помилкової тактики на виснаження нас, виснаження України.

Окрім постійних ударів по цивільному населенню, по мирних містах, по людях, по дітях, ракет, авіабомб, обстрілів з "Градів", "Ураганів". Нічого, окрім руйнації невійськової інфраструктури – житлових будинків, лікарень, шкіл, церков", - наголосив глава держави.

За словами Зеленського, ця тактика їхніх військових лише погіршує ситуацію для російської держави.

"Призводить до нових і нових руйнівних санкцій. Спонукає нових учасників приєднуватися до нашої антивоєнної коаліції. Дозволяє обʼєднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які намагалися залишатися нейтральними завжди", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський порівняв мітинг Путіна з армією РФ: "Уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Зєліна пісня гарна й нова, починаймо її знову:
НАТО погане бо не хоче за нас воювати, а кацапстан як би ні при чому. Треба було не мир в очах ***** шукати і не дерибанити на крадівництві, а ППО зміцнювати!
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19.03.2022 03:12
+18
Прошу всіх зрозуміти, що НАТО і так нам дуже допомогло, що нас не здало. Вони не зрадники. Зрадники це всякі арахамії і єрмаки, вони хочуть здати країну.

НАТО і західні партнери дійсно багато для нас роблять.
У провалі війни винні зелені.

Я не порохобот, але зрозумійте, що Javelinи і Bayraktarи Україна дістала при Порошенкові. І навіть якісь кораблі із Кузні на Рибальскому.
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19.03.2022 03:05
+13
не віднови тільки кацапський план своїми перемовинами і не здай Україну.
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19.03.2022 03:00
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Чого радіти
путін це Зло

а зло не відступить доки його не ослабити і не ізолювати
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19.03.2022 02:50 Відповісти
путін повторно збирає групіровку військ по двом напрямкам

Північ - Ціль Київ
+ масове бомбардування позицій ЗСУ з літаків і ракетами
+ Гелікоптерами доставка дисанту
+ війська найманці з росії білорусії сирії і т д
ті що вже є навколо Києва окопуються, бо чекають на підкріплення

Південь - Ціль від Маріуполя до Одеси
+ аналогічно бомбардування позицій ЗСУ з літаків і ракетами і з кораблів
+ Гелікоптери і Кораблі доставка дисанту
+ війська строковики РФ

час ч, тиждень
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19.03.2022 03:55 Відповісти
дуракам лапшу вешают про *****-криг хотя давно нужно было забыть об этом -не прошло ну и слава БОГУ и говорить о втором этапе на который пуйло собирает силы и атакует с более выгодных позиций и с несравненно сильнейшим огнем со всего что только есть Но дуракам показывают каких то задроченых пленных срочников и расказывают про победу одной левой ...да украинцы выстояли в первом этапе поламав планы ***** и егоермаку но готовиться нужно к тому что будет в ближайшее время
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19.03.2022 04:29 Відповісти
а кстати вы заметили как замелькал в последнее время ермак который в начале войны куда то исчез?
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19.03.2022 04:31 Відповісти
Дуракам, шо шльондра мосійчучка покаже - вони то і хавають! Нажаль, у нас велика маса ідіотів, котрі від орків нічим не відрізняються!
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19.03.2022 04:42 Відповісти
не віднови тільки кацапський план своїми перемовинами і не здай Україну.
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19.03.2022 03:00 Відповісти
Прошу всіх зрозуміти, що НАТО і так нам дуже допомогло, що нас не здало. Вони не зрадники. Зрадники це всякі арахамії і єрмаки, вони хочуть здати країну.

НАТО і західні партнери дійсно багато для нас роблять.
У провалі війни винні зелені.

Я не порохобот, але зрозумійте, що Javelinи і Bayraktarи Україна дістала при Порошенкові. І навіть якісь кораблі із Кузні на Рибальскому.
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19.03.2022 03:05 Відповісти
Зєліна пісня гарна й нова, починаймо її знову:
НАТО погане бо не хоче за нас воювати, а кацапстан як би ні при чому. Треба було не мир в очах ***** шукати і не дерибанити на крадівництві, а ППО зміцнювати!
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19.03.2022 03:12 Відповісти
От це і треба Валоді донести.
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19.03.2022 03:21 Відповісти
Володя просить багато щоб отримати те що треба, у цьому питанні він працює правильно. А про дороги розберемося після війни. Бо зараз не час розгойдувати човен, якщо влада, яка би вона дебільна не була, впаде, то разом з нею впаде і організований спротив на стратегічному рівні що перетворить нашу війну на тотальну партизанщину і репресії зі сторони окупанта.
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19.03.2022 03:27 Відповісти
дякую і дуже - це було смішно
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19.03.2022 03:54 Відповісти
"якщо влада, яка би вона дебільна не була"...
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19.03.2022 03:56 Відповісти
Якщо Україна вступить у НАТО, то Коломойскому гаплик. Ось тому вона і не вступить...
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19.03.2022 04:07 Відповісти
Однозначно! Бо хочеш миру - готуйся до війни! А не бюджет пиляй на дорогах, яким через рік настане пізда!
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19.03.2022 04:39 Відповісти
Шановний пане Назаре, зрозумійте, ми, Україна, нажаль не є членами Альянсу. Чого він повинний за нас воювати? Так, я згідний, НАТО могло закрити нам небо. Але відмовило, ьо то справді могло б привести до початку третьої світової війни І їх за це не потрібно травити..ніхто Україну не зрадив.
Якщо уже так, то нажаль, Україна тепер розплачується за 'просто не нада стрелять' ітд.
Не потрібно було будувати дороги, треба було краще вкупляти зброю та удосконалювати нашу армаду.

Я проти Зелі немаю нічого проти, і я гордий, що саме він тепер президент,але, то його оточення, то є кубло зрадників і Юд. Дай Бог, щоб Україна виграла цю війну.
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19.03.2022 03:21 Відповісти
Мені нічого не потрібно пояснювати, НАТО оборонний союз, він не може вступати в конфлікти які де юре не стосуються країн-членів. Це просто політичні загравання з країнами НАТО, щоб на двосторонніх умовах отримати зброю. Але чомусь в нас є купка "спеціалістів у міжнародних відносинах" які критикують Зе прямо зараз, причому навіть там де він діє правильно, відіграючи роль корисних ідіотів для пропаганди противника. Які чомусь на своєму дивані почали забувати про те що йде потужна гаряча та інформаційна війна.
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19.03.2022 03:33 Відповісти
Передавай привіт Нептунам, Грому 2, Вільхам-М та зарплатні військових до 24лютого 22року в 10300грн. а також новим дорогам на Донецьк та расєю.
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19.03.2022 03:49 Відповісти
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19.03.2022 08:53 Відповісти
Сам передавай, ви ведете себе як діти.
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19.03.2022 10:53 Відповісти
Ага. Царь хароший - баярє плахіє! Чим ви відрізняєтеся від кацапів? Я горджуся , наприклад, жителями мелітополя, а не цим нещастям!
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19.03.2022 04:30 Відповісти
Але план ***** влізти в Конституцію України, схоже, вдається.
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19.03.2022 03:05 Відповісти
Путiн - вишкребок трихомoнадний!
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19.03.2022 03:22 Відповісти
«Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди»
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19.03.2022 03:51 Відповісти
Юрій Бутусов

2 год ·



Однією з найбільших загадок війни, які потрібно дослідити, яка має великий вплив на хід подій на півдні України, є невиконання плану підриву мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини. Невідомо що там сталось.

В усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів. Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою.

Якщо хтось володіє інформацією що стало з мостами, чому вони не підірвані, тобто є очевидцем або володіє достовірною інформацією - напишіть будь ласка у месенджер.

В мене нема версій, що там могло статись, нема інформації, просто важливо дізнатись факти.
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19.03.2022 04:22 Відповісти
Юрій Бутусов

3 год ·



Здивований заявою речника офісу президента, що ніби-то конституційна норма про членство в НАТО спровокувала війну і ніби-то була піар-технологією екс-президента Порошенка. Спікер парламенту Стефанчук взагалі не виключив перегляд Конституції щодо НАТО.

1. Ці заяви речника ОП повністю протирічать заявам президента Зеленського за останні три роки. Адже саме Зеленський 31 жовтня 2019 року на зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом вимагав надання Україні статусу розширеного партнерства з НАТО, і 12 червня 2020 року, коли Україна отримала цей статус, Зеленський подякував за надання цього партнерства. Це не був піар, це було розумне державне рішення.

2. Згідно статті 157 Конституції України внесення змін в Конституцію під час війни неможливе. "Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України". Навіть обговорення цієї теми не має законодавчої перспективи.

3. Підтримка країн НАТО для нас є ключовою ознакою незалежності, державного суверенітету. Наприклад, Швеція та Фінляндія не є членами НАТО, але вони теж мають статус розширеного партнерства так само як Україна, і вони повністю інтегровані у військові та військово-промислові структури НАТО. Нейтральний статус не є перешкодою для співробітництва з НАТО, оскільки це головна структура світової безпеки. І відрікатись від НАТО і щось десь змінювати у Конституції, позбавлене якогось практичного сенсу. Росія може висувати багато абсурдних вимог, які робляться не для перемовин, а для імітації перемовин, і які є заздалегідь нездійсненними.

Висновок: державним керівникам в такий час треба не гарячкувати, а думати про наслідки своїх заяв, і припинити гратись словами.
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19.03.2022 04:25 Відповісти
Сергій Ліпко @svlipko



Варто було піти в Територіальну Оборону суто, щоб побачити як чуваку зі скотчем на руці показують посвідчення співробітника ДБР, а він каже: «І шо, відкривайте багажник»

Богдан @19sava19



Не буду називати імена, але ТРО і депутатів перевіряють. А ті без виї6онів все показують. Ось що зброя в руках населення.
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19.03.2022 04:26 Відповісти
Все правильно роблять, ксива може бути підробленою, та й агентів ворога ніхто не відміняв. На війні як на війні ✊
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19.03.2022 07:17 Відповісти
Ежедневно в Украине более пятисот орков переходят в разряд жмуриков, а полторы тысячи становятся физическими инвалидами до этого они были в категории инвалидами с точки зрения психиатрии.
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19.03.2022 05:41 Відповісти
Доброго ранку українці.
А москаль північний то наш ворог вічний.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
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19.03.2022 05:47 Відповісти
Початковий план російських військових із захоплення України провалився, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3326640
А твоя заслуга яка?
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19.03.2022 05:54 Відповісти
Деду Пуку, тоже некуда отступать. Поэтому готовимся проваливать планы Бэ, Цэ и так далее.
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19.03.2022 06:52 Відповісти
для нього життя своїх оабів ніколи нічого не вартувало,- норд ост ,беслан,- коридор він прорубив воду в крим дав,- пора відводити війська від Києва Чернігова Сум Харківа, тепер хід за Зеленським та ВР, як з цім жити
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19.03.2022 08:28 Відповісти
Вони перейшли до плану Б - нищення житлових будинків, вбивство мирних людей і вимагання від зеленсько підписати нейтралітет.

Тіпа як терористи "Якщо ви не виконаєте наші вимоги - ми будемо вбивати людей"
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19.03.2022 09:17 Відповісти
 
 