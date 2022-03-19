Хезболла заперечує відправку своїх бойовиків до України
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Ліванський шиїтський рух Хезболла не відправляв своїх бойовиків в Україну для участі у війні на боці Російської Федерації, як про це раніше заявляв Путін.
Як Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі одного з ліванських телеканалів заявив лідер Хезболли Хассан Насралла.
"Ніхто з Хезболли – ні бійці, ні експерти – не прибували будь-куди, де точиться ця війна", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Росія нібито завербувала майже 16 тисяч добровольців із так званої армії очільника Сирії Башара Асада та шиїтського руху Хезболла для участі у війні проти України.
Як зазначалося, Путін буцімто наказав допомогти добровольцям із Близького Сходу дістатися "зони бойових дій".
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