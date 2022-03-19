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Хезболла заперечує відправку своїх бойовиків до України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сирія

Ліванський шиїтський рух Хезболла не відправляв своїх бойовиків в Україну для участі у війні на боці Російської Федерації, як про це раніше заявляв Путін.

Як Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі одного з ліванських телеканалів заявив лідер Хезболли Хассан Насралла.

"Ніхто з Хезболли – ні бійці, ні експерти – не прибували будь-куди, де точиться ця війна", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Росія нібито завербувала майже 16 тисяч добровольців із так званої армії очільника Сирії Башара Асада та шиїтського руху Хезболла для участі у війні проти України.

Як зазначалося, Путін буцімто наказав допомогти добровольцям із Близького Сходу дістатися "зони бойових дій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії для війни в Україні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
З уваги на те, що ні парашенці, ні сірійці апріорі не можуть не брехати - то поживемо-побачимо.
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19.03.2022 06:12
+12
Даже хезболла не хочет зашквариться. Русское говно ссаное это ****** с рассеи опущенные и бородатые проститутки Дырова
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19.03.2022 06:39
+10
русню писдят так, что хезболла крестится: да ну нах, мы туда никогда, ни ногой...
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19.03.2022 07:10
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З уваги на те, що ні парашенці, ні сірійці апріорі не можуть не брехати - то поживемо-побачимо.
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19.03.2022 06:12 Відповісти
Хесболла Ливан
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19.03.2022 06:15 Відповісти
правильно хлопці - це не ваша війна !!!
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19.03.2022 07:30 Відповісти
Слава Свид , прошу вибачення , трохи "не тудою" занесло...
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19.03.2022 06:25 Відповісти
да норм все
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19.03.2022 07:47 Відповісти
євреям в Ізраїлі ця новина не сподобається
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19.03.2022 06:29 Відповісти
в них там в самих гаряче.... невже вони знімуть частину своїх терористів заради щура?
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19.03.2022 06:35 Відповісти
Даже хезболла не хочет зашквариться. Русское говно ссаное это ****** с рассеи опущенные и бородатые проститутки Дырова
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19.03.2022 06:39 Відповісти
В отличии от раши Хезболла,когда чего то делает,берет за это ответственность в отличии от раши.Уважение к себе не позволяет связываться с лживыми **********
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19.03.2022 08:50 Відповісти
А если найдём?
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19.03.2022 06:46 Відповісти
русню писдят так, что хезболла крестится: да ну нах, мы туда никогда, ни ногой...
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19.03.2022 07:10 Відповісти
Вірити терористам це...
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19.03.2022 07:35 Відповісти
Любую херню которую ***** бросает на вентилятор не стоит рассматривать ! Наша авиация несколько раз в месяц наносит удары по складам Хисболы , им и здесь хватает заняти
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19.03.2022 08:35 Відповісти
 
 