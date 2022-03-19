Bosch зупиняє виробництво на своїх заводах у Росії
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Німецька компанія Bosch, яка, за даними ЗМІ, роками обходила санкції і постачала деталі для військової техніки РФ, зупиняє виробництво на своїх російських заводах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Німецький гігант визнав, що через проблеми постачання й доставок, можливо, доведеться піти з Росії.
Але, як зауважується, цей відхід відбувається на тлі заяв України про те, що "один з основних компонентів" для російських машин піхоти постачається саме Bosch.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Bosch постачає ці компоненти російським військовим "роками".
Наразі у Німеччині триває розслідування, щоби з’ясувати чи, таким чином, Bosch порушував санкції ЄС проти Москви.
Компанія каже, що розпочала власне розслідування, і сприймає звинувачення "дуже серйозно".
Вже понад 300 компаній пішли з російського ринку унаслідок запроваджених проти РФ санкцій через війну в Україні.
Через проблеми з ключовими поставками деякі російські заводи вже оголосили про вимушені "канікули" у виробництві продукції.
Аналітики прогнозують економіці Росії дефолт у квітні.
Будь ласка, зачекайте...
Теперь стиральная машина бош! Взял тряпку и е.бош
нашими галицькими "демократами"
програмні прошивки-власність фірми..
можливо!!!!!,
доведеться піти з Росії.
Ці Бошонки знайдуть якусь лазєйку та так і будуть працювати
Зроблять з Бош-Рош..
По данным собеседника агентства, соответствующее решение ожидалось еще на прошлой неделе, но тогда его решили отложить из-за блокировки Instagram.
ДУЭТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА
Орест Лютый
Після цього Мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 зенітних ракет типу "Стріла" із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки (Східна Німеччина).
Однак, як з'ясувалося, сотні з 2700 зенітних ракет "Стріла", які уряд Німеччини обіцяв передати Україні, не тільки повністю застаріли, але й непридатні для використання - а уся партія ПЗРК ще й недоукомплектована.
Джерело. Про це повідомив співзасновник monobank Дмитро Дубілет у телеграмі.
Деталі. «Український офіс Metro з першого дня війни почав звертатись до німецького офісу із вимогою закрити бізнес в росії. Спочатку вони отримали у відповідь бла-бла листа про те, що вони не вважають, що їхні продажі у рф мають вплив на війну. І взагалі, мовляв, вони жертвують гроші в ООН…Ба більше, за словами українських співробітників німецький офіс почав загрожувати українському офісу, що якщо вони не припинять тиск, то Україну буде відключено від централізованих закупівель та поставок товару, що взагалі може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні», - повідомив Дубілет.
Також він зазначив, що у 2014 році METRO AG прийняла рішення просто перереєструвати 2 ТЦ МЕТРО у Криму (Сімферополь та Севастополь) на окрему юридичну особу в рф, щоб уникнути санкцій.