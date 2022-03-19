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Bosch зупиняє виробництво на своїх заводах у Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

bosch

Німецька компанія Bosch, яка, за даними ЗМІ, роками обходила санкції і постачала деталі для військової техніки РФ, зупиняє виробництво на своїх російських заводах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Німецький гігант визнав, що через проблеми постачання й доставок, можливо, доведеться піти з Росії.

Але, як зауважується, цей відхід відбувається на тлі заяв України про те, що "один з основних компонентів" для російських машин піхоти постачається саме Bosch.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Bosch постачає ці компоненти російським військовим "роками".

Наразі у Німеччині триває розслідування, щоби з’ясувати чи, таким чином, Bosch порушував санкції ЄС проти Москви.

Компанія каже, що розпочала власне розслідування, і сприймає звинувачення "дуже серйозно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bosch повідомив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до Росії

Вже понад 300 компаній пішли з російського ринку унаслідок запроваджених проти РФ санкцій через війну в Україні.

Через проблеми з ключовими поставками деякі російські заводи вже оголосили про вимушені "канікули" у виробництві продукції.

Аналітики прогнозують економіці Росії дефолт у квітні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Фсё, ваш выход

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19.03.2022 07:36
+13
Почему у нас нет столько западных заводов? Там и автозаводы, и всякие Боши, и Самсунги с ЛЖ и т.д. что ж за инвестклимат у нас в стране был все это время??
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19.03.2022 07:42
+12
В нас всякі новинські, шуфричі, бойки та інша наволоч свідомо знищували заводи, фабрики. Останнє що я знаю, новинський викупив миколаївський судноремонтний і порізав на метал, таке саме сталося з ЛАЗом
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19.03.2022 07:48
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Фсё, ваш выход

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19.03.2022 07:36 Відповісти
Это для каца круто!
Теперь стиральная машина бош! Взял тряпку и е.бош
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19.03.2022 07:40 Відповісти
Колись була така чудо машинка, маті перед тим як випрати сорочки, відрізала ґудзики, а потім, після того як висохнуть, назад пришивала.
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19.03.2022 07:45 Відповісти
Я досі здригаюся, як бачу - усі були задіяні у процес прання
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19.03.2022 08:56 Відповісти
дотиснули
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19.03.2022 07:37 Відповісти
Тепер будуть авто заводити вручну......дєди заводили колись так.
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19.03.2022 07:37 Відповісти
Ніби наші військові познаходили запчастини бош у російських снарядах чи техніці. Значить німці свідомо обходили санкції і допомагали виготовляти зброю, яка зараз нас вбиває.
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19.03.2022 07:38 Відповісти
бош-це найбільше автоелектроніка..
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19.03.2022 07:56 Відповісти
Саме так.
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19.03.2022 08:00 Відповісти
паливна система на ******** дизельних двигунах - bosh.
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19.03.2022 08:59 Відповісти
Не тільки паливна система в російському ВПК багато німецьких комплектуючих.Є трофейна техніка деякі нові зразки її розберуть і в міжнародному суді доведуть, що на руках керівництва bosh кров українців,а це не тільки іміджеві втрати.
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19.03.2022 09:12 Відповісти
Почему у нас нет столько западных заводов? Там и автозаводы, и всякие Боши, и Самсунги с ЛЖ и т.д. что ж за инвестклимат у нас в стране был все это время??
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19.03.2022 07:42 Відповісти
потому что Кремлёвские лобби туго знают своё дело .
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19.03.2022 07:48 Відповісти
В нас всякі новинські, шуфричі, бойки та інша наволоч свідомо знищували заводи, фабрики. Останнє що я знаю, новинський викупив миколаївський судноремонтний і порізав на метал, таке саме сталося з ЛАЗом
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19.03.2022 07:48 Відповісти
лаз було продано у "П"эмонті України" Львові кацапу Чуркіну ще на початках Незалежності..

нашими галицькими "демократами"
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19.03.2022 11:59 Відповісти
Кремлядь и внутреннее украинское судоходство похоронило. Раньше по Днепру и метеоры с Киева в херсон постоянно ходили биржи одна за другой.
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19.03.2022 07:54 Відповісти
Баржи
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19.03.2022 07:55 Відповісти
Рашка была большим рынком и там строили заводы на не и СНГ - надо запрещать было оттуда ввоз индезитов, бошей и др давно!
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19.03.2022 08:01 Відповісти
Був колись такий чувачок - Паша Лазаренко, який при Льоні Кучмі працював. Так ось західні автомобілебудівники у той час мали бажання зайти в Україну, але у Паші і компанії бажання відкатів було ще більшим. Ну а далі ви самі знаєте.
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19.03.2022 08:15 Відповісти
любопытно , а как собираются наказать эту компанию ? Её не разорят и не пустят по миру . А штрафы наверняка будут смешные ..
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19.03.2022 07:47 Відповісти
Будут на подделках работать,правда недолго..
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19.03.2022 07:54 Відповісти
китайські"репліки" на багато-що існують,але все-таки навіть не на половину бошівської електроніки..

програмні прошивки-власність фірми..
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19.03.2022 07:59 Відповісти
Хочтся, чтоб после победы все эти заводы из рахи переехали к нам. Розово-влажные мечты))
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19.03.2022 07:57 Відповісти
Все дуже просто, слова одного з керманичів: "це наша корова і ми її будемо доїти"!
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19.03.2022 08:14 Відповісти
Інвестняня це фсьо , а у нас їх трохи бракує.
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19.03.2022 08:23 Відповісти
Німецький гігант визнав, що через проблеми постачання!!! й доставок,
можливо!!!!!,
доведеться піти з Росії.
Ці Бошонки знайдуть якусь лазєйку та так і будуть працювати
Зроблять з Бош-Рош..
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19.03.2022 08:16 Відповісти
Таки так ,раша вже узаконює сірий імпорт.
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19.03.2022 11:03 Відповісти
YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели, возможно, уже сегодня, сообщил источник РИА Новости, близкий к Роскомнадзору.
По данным собеседника агентства, соответствующее решение ожидалось еще на прошлой неделе, но тогда его решили отложить из-за блокировки Instagram.
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19.03.2022 11:47 Відповісти
Фашисти з Бош допомагають рашистам з РФ! Дружба - Фройндшафт...
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19.03.2022 10:33 Відповісти
руZZкое поле
ДУЭТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА

Орест Лютый
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19.03.2022 12:02 Відповісти
Наприкінці лютого федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення якнайшвидше доставити Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 зенітно-ракетних комплексів "Стінгер" зі складів Бундесверу.

Після цього Мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 зенітних ракет типу "Стріла" із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки (Східна Німеччина).

Однак, як з'ясувалося, сотні з 2700 зенітних ракет "Стріла", які уряд Німеччини обіцяв передати Україні, не тільки повністю застаріли, але й непридатні для використання - а уся партія ПЗРК ще й недоукомплектована.
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19.03.2022 12:08 Відповісти
Стало відомо, що центральний офіс Metro погрожував українському відключенням від централізованого постачання товарів.

Джерело. Про це повідомив співзасновник monobank Дмитро Дубілет у телеграмі.

Деталі. «Український офіс Metro з першого дня війни почав звертатись до німецького офісу із вимогою закрити бізнес в росії. Спочатку вони отримали у відповідь бла-бла листа про те, що вони не вважають, що їхні продажі у рф мають вплив на війну. І взагалі, мовляв, вони жертвують гроші в ООН…Ба більше, за словами українських співробітників німецький офіс почав загрожувати українському офісу, що якщо вони не припинять тиск, то Україну буде відключено від централізованих закупівель та поставок товару, що взагалі може призвести до повної зупинки бізнесу в Україні», - повідомив Дубілет.

Також він зазначив, що у 2014 році METRO AG прийняла рішення просто перереєструвати 2 ТЦ МЕТРО у Криму (Сімферополь та Севастополь) на окрему юридичну особу в рф, щоб уникнути санкцій.
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19.03.2022 12:41 Відповісти
 
 