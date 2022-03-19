Розклад евакуаційних поїздів на 19 березня з Харкова

Одним з найбільш постраждалих унаслідок війни міст є Харків. 19 березня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на потяг доволі великі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Евакуаційні поїзди з Харкова 19 березня

Потяги відправляються зі станції "Харків Південний". З урахуванням наповнюваності вагонів протягом дня можуть призначатися додаткові рейси.

19 березня курсують такі поїзди:

03:46 - 142/141 Лозова - Львів

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів

08:30 - 753 Харків-Пас. - Львів

09:40 - 229/230 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

11:10 - 1/2 Івано-Франківськ - Лозова

12:06 - 45/46 Лозова - Ужгород

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13:00 - 239/240 Харків-Пас. - Львів

4:30 - Інтерсіті+ Харків - Львів

15:09 - 17/18 Харків-Пас. - Ужгород

16:00 - 755 Харків-Пас. - Львів

19:19 - 1/2 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

19:27 - 795/796 Харків-Пас. - Дніпро

20:35 - 138/138 Лозова - Хмельницький

20:43 - 1/2 Лозова - Івано-Франківськ

21:43 - 8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна

Евакуаційний пункт у Харкові

У приміщенні Пісочинського Палацу культури і мистецтв (вулиця Полтавське шосе, 194) працює пункт евакуації з Харкова до Полтави. Проїзд безкоштовний. Пункт працює цілодобово, в ньому можна отримати тимчасове укриття, переночувати і обігрітися. Також приблизно з 10:00 до 15:00 їздять автобуси до Полтави.