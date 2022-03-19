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Унаслідок збройної агресії РФ загинули 112 дітей, понад 140 поранені

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Унаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 19 березня 2022 року загинуло 112 дітей та понад 140 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, найбільше постраждалих у Київській - 57, Харківській - 36, Донецькій -28, Чернігівській - 30, Миколаївській - 21, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.

Також нагадується, що 16 березня 2022 року військові РФ незаконно заволоділи будинком у с. Колонщина Макарівської ОТГ Київської області, вбивши двох його мешканців, серед яких 16-річний підліток.

Крім того, 18 березня 2022 року у с.Лоцкино Баштанського району Миколаївської області загинув 16-річний хлопець у результаті розривання протитанкової міни.

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18 березня 2022 року з-під завалів Чернігівського гуртожитку рятувальники дістали тіла 7-річних двійнят - хлопчика та дівчинку.

"Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю. Найбільше пошкоджених шкіл та дитячих садків у Донецькій - 138, Харківській - 77, Київській- 41, Миколаївській - 39, Сумській - 33, Херсонській - 21, у столиці - 43. Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - резюмують в Офісі генпрокурора.

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Топ коментарі
+2
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
.
Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
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19.03.2022 09:26
+1
Здогадаються.
Русня за всіх відповість.
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19.03.2022 19:12
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РАШИЗМ = ФАШИЗМ
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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19.03.2022 09:26 Відповісти
ПОКИДЬОК пУТІН-ВБИВЦЯ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ...
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19.03.2022 09:26 Відповісти
Руский солдат всегда успішно воевал с детьми...
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19.03.2022 09:36 Відповісти
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19.03.2022 15:51 Відповісти
Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - резюмують в Офісі генпрокурора.

Неужели догадаются в эти страшные цифры добавить погибших детей начиная с 14 года?
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19.03.2022 17:19 Відповісти
Здогадаються.
Русня за всіх відповість.
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19.03.2022 19:12 Відповісти
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Михаил Лермонтов

Організована злочинна група Путіна cтупивши на землю України перетворилася на банальних вбивць і мародерів.
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19.03.2022 19:21 Відповісти
 
 