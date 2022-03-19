За умови тиші спробуємо відновити подачу електроенергії в Сєвєродонецьку, - Гайдай

Вчора увечері унаслідок російських обстрілів була пошкоджена трансформаторна підстанція у старих районах Сєвєродонецька.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна частина міста залишилася без світла. За умови дотримання росіянами режиму тиші електрики спробують відновити подачу електроенергії. Крім того, намагатимемося відремонтувати вводи на пошкоджених раніше підстанціях Сєвєродонецька", - повідомив Гайдай.

Також читайте: На Луганщині цілий день ідуть бої, пошкоджено десятки будинків, є загиблі, - Гайдай. ФОТО