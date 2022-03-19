УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9003 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
924 1
війна (56233) Сєверодонецьк (474) електроенергія (1903) Гайдай_ЛОГА (905)

За умови тиші спробуємо відновити подачу електроенергії в Сєвєродонецьку, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора увечері унаслідок російських обстрілів була пошкоджена трансформаторна підстанція у старих районах Сєвєродонецька.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна частина міста залишилася без світла. За умови дотримання росіянами режиму тиші електрики спробують відновити подачу електроенергії. Крім того, намагатимемося відремонтувати вводи на пошкоджених раніше підстанціях Сєвєродонецька", - повідомив  Гайдай.

Також читайте: На Луганщині цілий день ідуть бої, пошкоджено десятки будинків, є загиблі, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапня все знову знищить🤷
показати весь коментар
19.03.2022 11:10 Відповісти
 
 