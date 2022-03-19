924 1
За умови тиші спробуємо відновити подачу електроенергії в Сєвєродонецьку, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вчора увечері унаслідок російських обстрілів була пошкоджена трансформаторна підстанція у старих районах Сєвєродонецька.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна частина міста залишилася без світла. За умови дотримання росіянами режиму тиші електрики спробують відновити подачу електроенергії. Крім того, намагатимемося відремонтувати вводи на пошкоджених раніше підстанціях Сєвєродонецька", - повідомив Гайдай.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Garry Grant
показати весь коментар19.03.2022 11:10 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...