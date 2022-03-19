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Від початку війни до Туреччини виїхали понад 45 тисяч українців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Від початку війни з України до Туреччини приїхали понад 45 тисяч громадян.

Про це сказав надзвичайний і повноважний посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар у телемарафоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Наше посольство за ці три тижні війни працює фактично як склад, який збирає, гуртує і передає гуманітарну продукцію. Тільки що стосується Туреччини посольством у координації з консульствами зібрано 39 фур, а додатково 100 фур відправила їхня агенція, аналогічна нашій ДСНС", - наголосив посол.

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Він зазначив, що обсяги допомоги рахуються сотнями тон. "Наразі ми маємо вже більше, ніж 45 тисяч громадян, які приїхали до Туреччини. Частина з них, звичайно, використовує Туреччину як транзит і виїжджає далі, але значна частина осідає в Стамбулі, Анталії, а частина по різних містах роз’їжджається", - сказав він.

Посол зазначив, що вони співпрацюють із міжнародними організаціями для розміщення і допомоги українським біженцям.
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Данія готова спрямувати військових в Україну в рамках миротворчої місії
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19.03.2022 11:32 Відповісти
Прально, багаті виїзджають, а бідні(сіряки)за них воюють,так було завжди, але після війни потрібно якось в процесі повернення мігрантів не всих впускати(напр. коллаборангтів, навіть тих, що "перевзулися в повітрі"), корупціонерів, оцих позорних прокурорів-мажорів, ітд.
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19.03.2022 12:00 Відповісти
Вы хотите ущемить права судейской мрази?
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19.03.2022 12:51 Відповісти
 
 