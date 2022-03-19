Окупанти із "Градів" обстріляли житлові райони Кремінної на Луганщині

18 березня російські окупаційні війська із систем залпового вогню "Град" обстріляли мирне населення м. Кремінна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в Телеграмі МВС.



"18 березня рано-вранці російські окупанти здійснили обстріл житлових районів м. Кремінна. У містах обстрілів, поблизу приватних домоволодінь, немає жодних військових об'єктів, блокпостів та навіть об’єктів інфраструктури. Російські війська навмисно обстрілюють житлові квартали, де мешкають мирні громадяни", - йдеться в повідомленні.



У МВС зазначили, що окупанти вели вогонь із "Градів".

Попри важку ситуацію, поліцейські Луганщини продовжують документувати наслідки обстрілів.

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