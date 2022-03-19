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Оккупанты из "Градов" обстреляли жилые районы Кременной в Луганской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

18 марта российские оккупационные войска из систем залпового огня "Град" обстреляли мирное население г. Кременная.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале МВД.

"18 марта ранним утром российские оккупанты осуществили обстрел жилых районов г. Кременная. В местах обстрелов, вблизи частных домовладений, нет никаких военных объектов, блокпостов и даже объектов инфраструктуры. Российские войска намеренно обстреливают жилые кварталы, где живут мирные граждане ", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что оккупанты вели огонь из "Градов".

Несмотря на тяжелую ситуацию, полицейские Луганской области продолжают документировать последствия обстрелов.

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