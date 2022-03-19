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Від початку війни у Києві затримали 127 диверсантів, зокрема 14 груп, - Жирнов

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

рф

Від початку російського вторгнення у Києві затримали 127 диверсантів, зокрема 14 груп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомив голова воєнної адміністрації Києва Микола Жирнов.

Крім того, він розповів про важливість блокпостів: "Вони є основою фортифікаційних споруд, інженерних загороджень, пунктів пропуску техніки та людей, а також побудови інших систем, в тому числі й для вогневого ураження".

Жирнов наголосив, що у Києві вистачає продуктів для населення. Але місто має запаси для довготривалої оборони, якщо така потреба виникне.

"Сьогодні функціонують 33 ринки, відкрито 635 магазинів по місту Київ, у тому числі 19 гіпермаркетів. За 161 адресою відкрилися кіоски зі свіжим хлібом. Крім цього, працюють ярмарки у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах", – зазначив він.

Також дивіться: У Миколаєві затримали диверсантів: ставили позначки біля військових укріплень, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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19.03.2022 12:39 Відповісти
диверсантов , как всегда , поругали и отпустили ?!
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19.03.2022 12:53 Відповісти
А сколько уничтожили? Диверсантов надо не задерживать - диверсантов надо уничтожать!
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19.03.2022 12:42 Відповісти
А кто будет разминировать наши земли?
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19.03.2022 12:53 Відповісти
 
 