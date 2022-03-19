Черги на кордонах. ПЕРЕЛІК

У Державній прикордонній службі розповіли про черги в пунктах пропуску на кордоні.

Інформація станом на 12:00 оприлюднена у телеграм-каналі Держприкордонслужби, повідомляє Цензор.НЕТ.

🇵🇱 Республіка Польща: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця", "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів; "Краківець" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів "Шегині" - 35 л/а, 0 автобусів, 100 пішоходів.

🇸🇰 Словацька Республіка: "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів; "Ужгород" - 45 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів. "Малі Селменці" - 0 пішоходів.

🇭🇺 Угорщина: "Тиса" - 20 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється); "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години); "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів; "Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів; "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

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🇷🇴 Румунія: "Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів; "Солотвино" - 0 л/а, 20 пішоходів; "Порубне" - 50 л/а, 0 пішоходів.

🇲🇩 Республіка Молдова – черги відсутні.