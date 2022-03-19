Очереди на границах. ПЕРЕЧЕНЬ

В Государственной пограничной службе рассказали о очередях в пунктах пропуска на границе.

Информация по состоянию на 12:00 обнародована в телеграм-канале Госпогранслужбы, сообщает Цензор.НЕТ.

🇵🇱 Республика Польша: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Руська", "Смельниця", "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов; "Краковець" - 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов "Шегини" - 35 л/а, 0 автобусов, 100 пешеходов.

🇸🇰 Словацкая Республика: "Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов; "Ужгород" - 45 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов. "Малые Сельменцы" - 0 пешеходов.

🇭🇺 Венгрия: "Тиса" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не производится); "Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов); "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов; "Лужанка" - 15 л/а, 0 пешеходов; "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов.

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🇷🇴 Румыния: "Дякове" - 0 л/а, 0 пешеходов; "Солотвино" - 0 л/а, 20 пешеходов; "Порубное" - 50 л/а, 0 пешеходов.

🇲🇩 Республика Молдова – очередей нет.