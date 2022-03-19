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Уряд Німеччини розглядає можливість надання Україні додаткової зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ламбрехт

Німеччина розглядає можливість надання Україні додаткової зброї для самозахисту, але жодних деталей не розкриватимуть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutschlandfunk, про це заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.

Вона зазначила, що бачить "мало подальших можливостей" для надання зброї через Бундесвер.

"Варіанти через Бундесвер вичерпалися. Ми досліджуємо, які є інші варіанти", - сказала міністерка.

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За її словами, в уряді обговорюють закупівлю зброї для України. Втім, якщо буде йтися про закупівлю зброї у німецьких компаній оборонпрому і доставку в Україну, відповідати за питання буде Міністерство економіки.

Ламбрехт зазначила, що в уряді подбають, щоб майбутня поставка не стала ціллю для Росії. "Звісно, росіяни також здійснюють розвідку, і я не хочу наражати на небезпеку тих, хто здійснює перевезення, і не хочу робити ці поставки ціллю", - сказала вона.
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Топ коментарі
+23
Немецкая комсомолка Меркель самая главная виновница этой войны после Путина.
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19.03.2022 15:46
+7
Рогатки не предлагать!
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19.03.2022 15:54
+6
Німці в першу чергу винні у війні після кацапів, фінансували рашистів, блокували зброю, вигороджували рашистів, та продовжують робити це зараз
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19.03.2022 16:13
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Нікчеми!!!
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19.03.2022 15:44 Відповісти
Невже ще касок добавлять?
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19.03.2022 17:24 Відповісти
Мардери вже порізали? Було близько тисячі, зняті з озброєння.
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19.03.2022 15:44 Відповісти
А хіба їх зняли з озброєння?
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19.03.2022 15:58 Відповісти
Так, лишились тільки БРМ на їх базі на озброєнні, все решта замінено новими машинами.
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19.03.2022 16:01 Відповісти
То певно порозпродували списане. Були ж повідомлення про продаж до Індонезії, Чилі. Може й ще кудись.
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19.03.2022 16:04 Відповісти
Можливо.
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19.03.2022 16:18 Відповісти
Немецкая комсомолка Меркель самая главная виновница этой войны после Путина.
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19.03.2022 15:46 Відповісти
Що, знову? Та й ту, що германці дали, вже, мабуть, нікуди дівати, а тут ще хочуть. Тварини *************.
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19.03.2022 15:48 Відповісти
Які ж ми бідні, як церковні миші, вже нема і чого дати Україні, бо так боїмось початку третьої світової війни і ще навіженого путлера. А ще поки вирішать, що ж дати...
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19.03.2022 15:51 Відповісти
Два броніка і одну каску?
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19.03.2022 15:52 Відповісти
З 2700 обіцяних Стінгерів дали тільки 500...
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19.03.2022 15:52 Відповісти
"жодних деталей не розкриватимуть...". Ви нам справну зброю дайте, а деталі собі залиште.
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19.03.2022 15:53 Відповісти
Рогатки не предлагать!
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19.03.2022 15:54 Відповісти
Це все результати денацифікації - сцикотно...
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19.03.2022 15:58 Відповісти
Та невже?
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19.03.2022 16:01 Відповісти
В речах Брежнева,больше конкретики было.А здесь, что мукала,пукала-а на выходе даст или куда то еще смотреть будут(дывлюсь я на небо,тай ....
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19.03.2022 16:04 Відповісти
Препиніть купувати нафту та газ з РФ, що б вони без валюти залишилися.
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19.03.2022 16:04 Відповісти
Німці в першу чергу винні у війні після кацапів, фінансували рашистів, блокували зброю, вигороджували рашистів, та продовжують робити це зараз
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19.03.2022 16:13 Відповісти
Если передадут что-то полезное - спасибо.
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19.03.2022 16:27 Відповісти
Немцы доиграются.
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19.03.2022 16:29 Відповісти
Ipatь ви бистрі.))
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19.03.2022 16:30 Відповісти
Казки другої світової? Буде сюрприз не тільки для нас, а і для москалів. .
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19.03.2022 16:31 Відповісти
шо, невже ще один автобус?
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19.03.2022 16:41 Відповісти
 
 