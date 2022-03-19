Уряд Німеччини розглядає можливість надання Україні додаткової зброї

Німеччина розглядає можливість надання Україні додаткової зброї для самозахисту, але жодних деталей не розкриватимуть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutschlandfunk, про це заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт.

Вона зазначила, що бачить "мало подальших можливостей" для надання зброї через Бундесвер.

"Варіанти через Бундесвер вичерпалися. Ми досліджуємо, які є інші варіанти", - сказала міністерка.

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За її словами, в уряді обговорюють закупівлю зброї для України. Втім, якщо буде йтися про закупівлю зброї у німецьких компаній оборонпрому і доставку в Україну, відповідати за питання буде Міністерство економіки.

Ламбрехт зазначила, що в уряді подбають, щоб майбутня поставка не стала ціллю для Росії. "Звісно, росіяни також здійснюють розвідку, і я не хочу наражати на небезпеку тих, хто здійснює перевезення, і не хочу робити ці поставки ціллю", - сказала вона.