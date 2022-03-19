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Примусово вивезені в РФ українці напряму повернутися не можуть, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

геращенко,антон

Українці, якщо вони були примусово вивезені із країни на територію РФ, напряму, через українсько-російський кордон повернутися додому наразі ніяк не можуть.

Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо примусової евакуації українців до РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Треба розуміти, що якщо це – добровільно, то це одна справа. Якщо це не добровільно, то українець, який хоче повернутися у нашу країну, йому це наразі буде зробити не дуже просто. Тому що наразі з території РФ (напряму. – Ред.) до нас українець повернутися ніяк не може", - повідомив Геращенко.

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За його словами, наразі в Україні закритий кордон із РФ, навіть у тих місцях, де немає бойових дій, і кордон з Білоруссю у нас також закритий.

"Тому якщо українець, може, був вивезений силоміць на територію РФ, йому потрапити (в Україну. – Ред.) можна буде тільки якщо він поїде у іншу країну з території Росії, наприклад, у Грузію. І потім вже з Грузії (він може. – Ред.) через інші країни добратися до Польщі чи Угорщини, і там через західний кордон повернутися в Україну. Наразі тільки так", - сказав Геращенко.

Говорячи про примусову евакуацію українців до РФ, він зазначив, що це також злочин загарбників, і українські правоохоронці такі злочини будуть фіксувати.
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19.03.2022 16:08 Відповісти
ГАРАЩЕНКУ-ПОТРІБНО ДОПОМАГАТИ ВСІМ УКРАЇНЦЯМ ЯКІ БУЛИ ПРИМУСОВО ВИВЕЗЕНІ ДО СМЕРДЮЧОЇ ЛАПАТНОЇ БАЛАЛАЙНІ ПОВЕРНУТИЬ ДОДОМУ-ДО УКРАЇНИ...
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19.03.2022 16:09 Відповісти
Тоха, ти б їх ще не через Грузію, а через Китай послав. А не проще, якщо є така можливість виїхати через одну із країн Балтії.
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19.03.2022 16:10 Відповісти
+ Наскільки я розумію ніщо не заважає громадянину України отримати статус біженця при виїзді з росії до країн балтики.
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19.03.2022 16:55 Відповісти
Окрім можливо прикордонників рашки
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19.03.2022 16:56 Відповісти
геращенко як і його шеф авакoв - авакян, на кукані кремля, тому після перемоги над мордором, потрібно провести АТО всередині держави інакше ніяк!!! Слава зсу!!!СЛава Нації!!!
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19.03.2022 16:13 Відповісти
Насильно)))) да там все добровольно.
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19.03.2022 17:20 Відповісти
Тебя суку бы вывезти куда не будь ,хоть к окупантам
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19.03.2022 17:21 Відповісти
Ще б тебе туди якось вивезти
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19.03.2022 17:43 Відповісти
Головне, щоб ті хохлопадли, які знаходилися на території кацапстану в момент нападу - вже ніколи не змогли повернутися в Україну!
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20.03.2022 09:44 Відповісти
 
 