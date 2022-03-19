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Болгарія не може передавати озброєння Україні, - прем'єр Петков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

петков

Прем'єр Болгарії Кирило Петков заявив, що його країна продовжить надавати гуманітарну підтримку Україні, проте направляти туди озброєння не планує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.

"Маю сказати, що наразі ми не зможемо направляти військову допомогу Україні. Це неможливо", - сказав прем'єр на пресконференції.

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Агентство зазначає, що Болгарія раніше погодилася розмістити додатковий контингент НАТО, зокрема 150 піхотинців США.
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Топ коментарі
+72
Неможливо,бо ми обісралась та тремтимо від *****,зазначив Болгарін ****.
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19.03.2022 16:58
+49
Що- забагато грошей рашка вам хабарями надала?
Нічого- кров'ю вам ті гроші відхаркуватимуться.
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19.03.2022 16:58
+45
Болгарія-це гавно. Так і запишемо. В принципі вони завжди такими були.
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19.03.2022 17:00
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Що- забагато грошей рашка вам хабарями надала?
Нічого- кров'ю вам ті гроші відхаркуватимуться.
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19.03.2022 16:58 Відповісти
Петрушкові вилізло млять… а хто у тебе що просив? Тоже мені виробники болгарського лечо….
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19.03.2022 17:56 Відповісти
Просто сцяться.
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19.03.2022 19:33 Відповісти
Не знаю, чи це правда, чи ні, але два дні тому була така новина на Кавказ-центрі:

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19.03.2022 19:54 Відповісти
Неможливо,бо ми обісралась та тремтимо від *****,зазначив Болгарін ****.
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19.03.2022 16:58 Відповісти
+1 до списку.

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19.03.2022 16:58 Відповісти
Болгария наш союзник. У них просто нет оружия, а так они молодцы.
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19.03.2022 17:11 Відповісти
сцикота..
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19.03.2022 17:24 Відповісти
Це не так. Міністр оборони повідомив Національним зборам Болгарії, що "з прибуттям восьми F-16 більше не буде необхідності підтримувати весь парк МіГ-29. Однак продаж МіГ-29 є не непростою задачею. Німеччина продала 22 МіГ-29 польським Військово-Повітряним силам в кінці 2003 року за символічною ціною 1,00 євро за кожен. Але Польщі потім довелося витратити близько 43 мільйонів євро на модернізацію літаків. Угорщина намагається продати МіГ-29 вже багато років, але безуспішно.
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19.03.2022 17:33 Відповісти
Bulgaria had to send 14 pilots for training. We sent 8 of which 2 did not cover the tests. We have people who want us to be connected with Russia. Because only it guarantees them power in Bulgaria.
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19.03.2022 18:06 Відповісти
Сумно.
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19.03.2022 21:46 Відповісти
Производит много из того, что нам надо. Стрелковое оружие, минометы, боеприпасы. Заняла страусиную позицию, вот и все.
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19.03.2022 18:22 Відповісти
С одной стороны, конечно, мы молимся за победу Украины.

Но этим пид...рам не помешало бы, чтобы Пуйло своей армадой промаршировал бы их странами и восстановил бы Варшавский блок. Хрен бы из них кто-то б воевал против русских.
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19.03.2022 16:59 Відповісти
Болгарія-це гавно. Так і запишемо. В принципі вони завжди такими були.
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19.03.2022 17:00 Відповісти
як і сербія
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19.03.2022 17:18 Відповісти
Болгари завжди були продажними сикунами. І коли віками прислужували туркам, і коли прислужували Німеччині у Першій Св. війні, і нацистам у Другій Світовій. І коли прислужували кремлю після Другої світової. І коли стали прислужувати Заходу і НАТО після розвалу СРСР. Після т.з. "визволення" Півдня Одещини болгарів і гагаузів навіть не мобілізували до лав Червоної Армії з мотивації "склонни к прєдатєльству". Надія на болгара така приблизно як на румуна і мадяра - продажна боягузлива гопота.
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19.03.2022 18:47 Відповісти
Всі вони собі на умі. Моя хата з краю - не тільки про нас.
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19.03.2022 21:50 Відповісти
БССР, нах с Евросоюза. По вам таёжный плачет
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19.03.2022 17:01 Відповісти
Як у тому анекдотi:болгарский слон самый лучший друг руссскава слона...,бздуны .
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19.03.2022 17:01 Відповісти
Боитесь куйла? Чем больше боитесь - тем выше вероятность нападения. А вы ведь ещё и в НАТО. Эх...

Я бы рекомендовал провести опрос среди стран-участниц НАТО - кто из них поддерживает участие в войне против россии, если россия нападёт, к примеру, на прибалтику, и всех, кто не поддерживает - ВЫГНАТЬ К СОБАЧЬИМ КУЯМ ИЗ НАТО!
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19.03.2022 17:02 Відповісти
Болгарский слон - младший брат советского слона.
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19.03.2022 17:03 Відповісти
Няма ніщу, пішли на хрін!!!
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19.03.2022 17:03 Відповісти
Булгари завжди стояли на колінах перед кремлівським фюрером , так як
дуже ********** газпромівське бабло , до речі не тільки вони 😠
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19.03.2022 17:04 Відповісти
Очередные обосравшиеся! Шли бы они *****.
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19.03.2022 17:04 Відповісти
ПЄТКОВ-ІДІ ОБІСРАНІ ПАРТКІ СМЄНІ...
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19.03.2022 17:05 Відповісти
Болгарію називали шістнадцятою республікою радянського союзу
нічого не змінилося
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19.03.2022 17:05 Відповісти
Может, просто уродцы.
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19.03.2022 17:05 Відповісти
Бо путін нападе?
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19.03.2022 17:06 Відповісти
Только в беде можно узнать кто твой друг кто враг, а кого стрёмно и палкой касаться.
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19.03.2022 17:07 Відповісти
Чергові імпотенти. Всф ці Угорщини, Болгарії, Германії після розпаду Расеї будуть навперегоньки проситися до нас у друзі. А ми їм нагадаємо хто ким був у скрутні часи
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19.03.2022 17:07 Відповісти
Сумніваюсь, що дермаки з зеленими будуть щось там нагадувати.
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19.03.2022 17:36 Відповісти
По-перше. Перемога буде не завтра. А по-друге, не думаю що Зеля переможе на наступних виборах , коли б вони не відбулися
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19.03.2022 17:42 Відповісти
Хотілось би надіяться, але ми знаємо який вибир постійно робить наша більшість одноклітинних виборців...
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19.03.2022 18:19 Відповісти
Країни Гітлеровської коаліцїї другої світової
Німеччина, Італія, Угорщина, Болгарія нічого не нагадує ) є про що подумать
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19.03.2022 17:09 Відповісти
І Франція уряду Віші
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19.03.2022 17:11 Відповісти
Про Румунію забув... чалапали ( за спиною у Вермахту) до Одеси, Криму і Сталінграду.
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19.03.2022 18:50 Відповісти
Пора составлять списки шлюх, миньетчиков Путина. Пофамильно, списки позора человечества.
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19.03.2022 17:11 Відповісти
Может не зря совки рассказывали, что болгары мячтали быть в савецкам саюзе? Я-то всегда думал, что это комуняцкие байки, но, похоже, ошибался.
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19.03.2022 17:12 Відповісти
Да, Тодор Живков кандидатства за 16-та република, но Москва реши да не я иска на масата си. Това се случи, след като преди това той изпрати целия златен резерв на България в Русия. Това е едно от най-големите предателства в историята на България.
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19.03.2022 18:09 Відповісти
А чому Польща може?
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19.03.2022 17:13 Відповісти
Та пошла вся эта евровата. Пусть с сербами трахаются хоть круглосуточно.
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19.03.2022 17:14 Відповісти
Выбор очень простой! Не передашь Украине- приедет Россия на танках и заберет. Думай, болгарин, думай!
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19.03.2022 17:16 Відповісти
А Ванга знает?
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19.03.2022 17:18 Відповісти
Ну що вони дадуть?)) У них танки Т-55 !!!!! про що ви люди) Вони самі раді, що до них 150!!! хлопців з Алабами приїхало... на джипах.
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19.03.2022 17:20 Відповісти
Болгари дбають про свою безпеку у першу чергу. А де усі наші с-300 що були після розвалу СРСР? Усе розікрали Кучма та інші "державні діячи"?
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19.03.2022 17:20 Відповісти
Не може чи не хоче?
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19.03.2022 17:23 Відповісти
Не здивувало. Болгари та серби завжди рвали свої слов"янські дупи за рашку ,бо традиційно "вдячні" цій країні за визволення від османів. Особисто знаю досить багато болгар і сербів які боготворять росію і "особисто товаща пуйла" щоб кони не робили.... Дивні істоти та нічого тут не вдієш...
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19.03.2022 17:25 Відповісти
Ні встиду , ні совісті......боже кого понаприймали у те НАТО !!!
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19.03.2022 17:27 Відповісти
Гавнюк.
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19.03.2022 17:30 Відповісти
I'm from Bulgaria. I want to apologize for this decision. I am angry about this decision. Although we are in the EU and NATO, we are still ruled by KGB agents. I hope one day to see Bulgaria full of free people like you.

Слава Украине!
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19.03.2022 17:39 Відповісти
Героям слава !!
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19.03.2022 17:56 Відповісти
всичко ще се оправи скоро!
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01.07.2022 15:47 Відповісти
Просто - ********
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19.03.2022 17:42 Відповісти
Болгария, Сербия, и немного Венгрия идут за русским кораблем. Мы с этими страна не собираемся иметь ничего общего в будущем. Сейчас решается судьба Словакии если засцыт и не даст С-300 грош ей цена.
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19.03.2022 17:45 Відповісти
Іди смокчи у кадирова, болгарська *****!
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19.03.2022 17:57 Відповісти
А що у полгаріі є зброя і є армія? Кумедно…
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19.03.2022 17:59 Відповісти
Запхайте собі свою зброю в свої затрахані кацапами смердючі ср...ки!!!
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19.03.2022 18:02 Відповісти
Сегодня в Болгарии у здания минобороны проходил митинг против военной поддержки Украины.
Несколько тысяч болгарских титушек с российскими флагами и плакатами «Янки, возвращайтесь домой!» выступали в поддержку операции России на Украине и требовали изгнать НАТО из Болгарии.
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19.03.2022 18:03 Відповісти
Для чого таку вату приймати в НАТО? Здрисне при найменшій загрозі. Під Сталінградом Рад. Армія прорвалась не через позиції німців, а через позиції румун та італійців, тому вибирати союзників потрібно уважно.
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19.03.2022 18:08 Відповісти
То болгарські офіцери продавали кацапам інфу про діяльність НАТО, тепер це. Союзнички!
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19.03.2022 18:11 Відповісти
Просто натяк американцям чимось замінити передаване...
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19.03.2022 18:33 Відповісти
Болгары-проститутки - задерживают броники из Турции в Украину на своей границе!
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19.03.2022 18:47 Відповісти
З паганої вівці хоч вовни жмут.
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19.03.2022 20:02 Відповісти
Погана новина, бо саме Болгарія могла б найбільше допомогти у поповненні ППО та ВПС України совковою технікою. Це і літаки МіГ-29 та Су-25, і ЗРК С-300 та Оса
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20.03.2022 09:47 Відповісти
Так и запишем
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01.07.2022 16:06 Відповісти
 
 