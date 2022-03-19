Болгарія не може передавати озброєння Україні, - прем'єр Петков
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Прем'єр Болгарії Кирило Петков заявив, що його країна продовжить надавати гуманітарну підтримку Україні, проте направляти туди озброєння не планує.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.
"Маю сказати, що наразі ми не зможемо направляти військову допомогу Україні. Це неможливо", - сказав прем'єр на пресконференції.
Агентство зазначає, що Болгарія раніше погодилася розмістити додатковий контингент НАТО, зокрема 150 піхотинців США.
Топ коментарі
+72 Bohdan SA
показати весь коментар19.03.2022 16:58
+49 Планшет Студента
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+45 Garry Grant
показати весь коментар19.03.2022 17:00
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Будь ласка, зачекайте...
Нічого- кров'ю вам ті гроші відхаркуватимуться.
Но этим пид...рам не помешало бы, чтобы Пуйло своей армадой промаршировал бы их странами и восстановил бы Варшавский блок. Хрен бы из них кто-то б воевал против русских.
Я бы рекомендовал провести опрос среди стран-участниц НАТО - кто из них поддерживает участие в войне против россии, если россия нападёт, к примеру, на прибалтику, и всех, кто не поддерживает - ВЫГНАТЬ К СОБАЧЬИМ КУЯМ ИЗ НАТО!
дуже ********** газпромівське бабло , до речі не тільки вони 😠
нічого не змінилося
Німеччина, Італія, Угорщина, Болгарія нічого не нагадує ) є про що подумать
Слава Украине!
Несколько тысяч болгарских титушек с российскими флагами и плакатами «Янки, возвращайтесь домой!» выступали в поддержку операции России на Украине и требовали изгнать НАТО из Болгарии.