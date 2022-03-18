Латвія, Литва, Естонія та Болгарія висилають російських дипломатів і співробітників посольств

Країни Балтії та Болгарія прийняли рішення вислати російських дипломатів і співробітників посольств. Причиною цьому стала військова агресія Росії щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби МЗС зазначених країн.

У заявах міністерств вказується, що російські дипломати здійснювали діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

У Болгарії заявили, що за погодженням із прем'єр-міністром Кирилом Петковим було прийнято рішення оголосити 10 російських дипломатів персонами нон грата. Їм дали 72 години аби покинути країни.

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У Латвії прийняли рішення вислати з країни всіх працівників посольств РФ. Водночас у Литві заявили про депортацію чотирьох співробітників російського посольства.

У свою чергу МЗС Естонії викликав посла Росії і вручив дипломатичну ноту про те, що троє співробітників російського посольства, що мають дипломатичний статус, оголошені персонами нон грата. Їх звинуватили в поширенні пропаганди, що виправдовує військові дії Росії. Дипломатам дали три дні, щоб покинути Естонію.