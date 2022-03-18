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Латвія, Литва, Естонія та Болгарія висилають російських дипломатів і співробітників посольств

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дипломат

Країни Балтії та Болгарія прийняли рішення вислати російських дипломатів і співробітників посольств. Причиною цьому стала військова агресія Росії щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби МЗС зазначених країн.

У заявах міністерств вказується, що російські дипломати здійснювали діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

У Болгарії заявили, що за погодженням із прем'єр-міністром Кирилом Петковим було прийнято рішення оголосити 10 російських дипломатів персонами нон грата. Їм дали 72 години аби покинути країни.

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У Латвії прийняли рішення вислати з країни всіх працівників посольств РФ. Водночас у Литві заявили про депортацію чотирьох співробітників російського посольства.

У свою чергу МЗС Естонії викликав посла Росії і вручив дипломатичну ноту про те, що троє співробітників російського посольства, що мають дипломатичний статус, оголошені персонами нон грата. Їх звинуватили в поширенні пропаганди, що виправдовує військові дії Росії. Дипломатам дали три дні, щоб покинути Естонію.
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і тут доміно
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18.03.2022 15:13 Відповісти
Гонить их сцаными тряпками во свояси
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18.03.2022 15:14 Відповісти
Хай в велікую гребуть веслами
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18.03.2022 15:16 Відповісти
Рюсскій? Ок, идинахуй!
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18.03.2022 15:18 Відповісти
пішки хай ідуть ,суки
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18.03.2022 15:40 Відповісти
Нахер у себя держать представителей террористов и так весь Мир в ужасе и не спит ночами.
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18.03.2022 15:44 Відповісти
Спасибо друзья!
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18.03.2022 15:53 Відповісти
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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18.03.2022 16:06 Відповісти
не#уй шастать
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18.03.2022 17:49 Відповісти
А в догонку, закидать путлерокацапов лаптями!
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18.03.2022 18:14 Відповісти
РоSSийским фашистам стало некомфортно жить напротив центра приёма беженцев из Украины, рядом с посольством Украины, и на УЛИЦЕ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ, которую волонтёры переназвали не дожидаясь официального решения!
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18.03.2022 18:34 Відповісти
нужно чтобы все страны этих пидоров под сраку пнули!
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18.03.2022 18:43 Відповісти
 
 