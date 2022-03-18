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Латвия, Литва, Эстония и Болгария высылают российских дипломатов и сотрудников посольств.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дипломат

Страны Балтии и Болгария приняли решение выслать российских дипломатов и служащих посольств. Причиной тому стала военная агрессия России по отношению к Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы МИД указанных стран.

В заявлениях министерств указывается, что российские дипломаты осуществляли деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

В Болгарии заявили, что по согласованию с премьер-министром Кириллом Петковым было принято решение объявить 10 российских дипломатов персонами нон грата. Им дали 72 часа на выезд из страны.

В Латвии приняли решение выслать из страны всех работников посольств РФ. В то же время в Литве заявили о депортации четырех сотрудников российского посольства.

В свою очередь МИД Эстонии вызвал посла России и вручил дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников российского посольства, имеющих дипломатический статус, объявлены персонами нон грата. Их обвинили в распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России. Дипломатам дали три дня, чтобы покинуть Эстонию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ начала эвакуацию дипломатов из Украины

Автор: Анастасія Потіха
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і тут доміно
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18.03.2022 15:13 Ответить
Гонить их сцаными тряпками во свояси
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18.03.2022 15:14 Ответить
Хай в велікую гребуть веслами
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18.03.2022 15:16 Ответить
Рюсскій? Ок, идинахуй!
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18.03.2022 15:18 Ответить
пішки хай ідуть ,суки
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18.03.2022 15:40 Ответить
Нахер у себя держать представителей террористов и так весь Мир в ужасе и не спит ночами.
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18.03.2022 15:44 Ответить
Спасибо друзья!
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18.03.2022 15:53 Ответить
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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18.03.2022 16:06 Ответить
не#уй шастать
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18.03.2022 17:49 Ответить
А в догонку, закидать путлерокацапов лаптями!
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18.03.2022 18:14 Ответить
РоSSийским фашистам стало некомфортно жить напротив центра приёма беженцев из Украины, рядом с посольством Украины, и на УЛИЦЕ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ, которую волонтёры переназвали не дожидаясь официального решения!
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18.03.2022 18:34 Ответить
нужно чтобы все страны этих пидоров под сраку пнули!
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18.03.2022 18:43 Ответить
 
 