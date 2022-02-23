РФ начала эвакуацию дипломатов из Украины

Российская Федерация решила вывезти сотрудников своих дипломатических ведомств из Украины. В российском посольстве в Киеве заявили, что эвакуация уже началась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Эвакуация персонала уже началась", – говорится в комментарии российским СМИ.

В Министерстве иностранных дел РФ ранее заявили, что собираются вывезти сотрудников посольства и генеральных консульств "в целях безопасности".

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