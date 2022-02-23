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РФ начала эвакуацию дипломатов из Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская Федерация решила вывезти сотрудников своих дипломатических ведомств из Украины. В российском посольстве в Киеве заявили, что эвакуация уже началась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Эвакуация персонала уже началась", – говорится в комментарии российским СМИ.
В Министерстве иностранных дел РФ ранее заявили, что собираются вывезти сотрудников посольства и генеральных консульств "в целях безопасности".
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+59 Бандерівець
показать весь комментарий23.02.2022 15:20
+37 Alex Kyiv
показать весь комментарий23.02.2022 15:18
+32 Иннокентий beer
показать весь комментарий23.02.2022 15:37
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а потом такие "а нас-то за что???!!!"
Маси починають стогнати - влада знижує вартість горілки на декілька рублів.
І знову танці-пляски, дєди воєвалі.. тралі-валі...
НУ И ГДЕ НАШИ ОТВЕТЫ ШАГИ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ
ГДЕ ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ В ЛЮБОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА ГРАЖДАНАМ РОССИИ ДАЖЕ ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА?????
Спустя 8 лет сами ушли.
Сейчас бы ввести визовый режим с Путлерассией.
в них шо, є дипломати?
ви ще скажіть, що в них є журналісти, чи президент!
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