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РФ розпочала евакуацію дипломатів із України
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Російська Федерація вирішила вивезти співробітників своїх дипломатичних відомств з України. У російському посольстві в Києві заявили, що евакуація вже почалася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Евакуація персоналу вже почалася", - заявив він в коментарі російським ЗМІ.
У Міністерстві закордонних справ РФ раніше заявили, що збираються вивезти співробітників посольства і генеральних консульств "з метою безпеки".
Топ коментарі
+59 Бандерівець
показати весь коментар23.02.2022 15:20
+37 Alex Kyiv
показати весь коментар23.02.2022 15:18
+32 Иннокентий beer
показати весь коментар23.02.2022 15:37
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Будь ласка, зачекайте...
а потом такие "а нас-то за что???!!!"
Маси починають стогнати - влада знижує вартість горілки на декілька рублів.
І знову танці-пляски, дєди воєвалі.. тралі-валі...
НУ И ГДЕ НАШИ ОТВЕТЫ ШАГИ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ
ГДЕ ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ В ЛЮБОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА ГРАЖДАНАМ РОССИИ ДАЖЕ ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА?????
Спустя 8 лет сами ушли.
Сейчас бы ввести визовый режим с Путлерассией.
в них шо, є дипломати?
ви ще скажіть, що в них є журналісти, чи президент!
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