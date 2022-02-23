РФ розпочала евакуацію дипломатів із України

Російська Федерація вирішила вивезти співробітників своїх дипломатичних відомств з України. У російському посольстві в Києві заявили, що евакуація вже почалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Евакуація персоналу вже почалася", - заявив він в коментарі російським ЗМІ.

У Міністерстві закордонних справ РФ раніше заявили, що збираються вивезти співробітників посольства і генеральних консульств "з метою безпеки".

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