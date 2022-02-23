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РФ розпочала евакуацію дипломатів із України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ розпочала евакуацію дипломатів із України

Російська Федерація вирішила вивезти співробітників своїх дипломатичних відомств з України. У російському посольстві в Києві заявили, що евакуація вже почалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Евакуація персоналу вже почалася", - заявив він в коментарі російським ЗМІ.

У Міністерстві закордонних справ РФ раніше заявили, що збираються вивезти співробітників посольства і генеральних консульств "з метою безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія евакуює дипломатів з України

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+59
Голова міжнародного комітету Сейму Латвії Ріхард Колс запропонував заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ до країн ЄС за чергову агресію проти України
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23.02.2022 15:20
+37
И не забудьте за комуналку заплатить, гавнюки!
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23.02.2022 15:18
+32
Там вже виють на болотах.



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23.02.2022 15:37
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Вы ж хоть здания не сожгите, изверги.
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23.02.2022 15:17 Відповісти
Ці можуть, разом з дипломатами причому, вониж патріоти, готові на подвиг заради провокації
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23.02.2022 15:19 Відповісти
сжечь вряд ли, а вот унитазы потырить по-скрепному самое оно
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23.02.2022 15:27 Відповісти
Нужно мониторить шоб сральники не вывезли. И розетки кстати
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23.02.2022 15:58 Відповісти
они такие, что и плитку со стен туалета посковыривать могут, и ершики для унитаза пользованные стырить не побрезгуют
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23.02.2022 16:00 Відповісти
це - війна
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23.02.2022 16:07 Відповісти
Вполне вероятно, но не обязательно. Вот на этой грани Путин и играет. Перейдет ли эту грань, сложно сказать. Но пока мосты не сжег.
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23.02.2022 16:14 Відповісти
В Одессе бумажки свои жгли.... Потом сняли свою тряпку с флагштока и умотали в даль светлую...
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23.02.2022 16:43 Відповісти
Хахаха))) Кадор или Будова уже приехали? На бульдозерах
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23.02.2022 17:36 Відповісти
Их вообще-то не надо было выпускать а сразу арестовать пополнить обменный фонд
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23.02.2022 15:19 Відповісти
шось другий день роспочати не може
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23.02.2022 15:18 Відповісти
И не забудьте за комуналку заплатить, гавнюки!
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23.02.2022 15:18 Відповісти
И унитазы не трогать!
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23.02.2022 20:37 Відповісти
значит три дня, которые они получили на разграбление здания посольства уже истекли. чемоданы с унитазами и лампочками уже на сегодня все упакованы )
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23.02.2022 15:19 Відповісти
Голова міжнародного комітету Сейму Латвії Ріхард Колс запропонував заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ до країн ЄС за чергову агресію проти України
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23.02.2022 15:20 Відповісти
Оце, до речі, було б однією з найдієвіших санкцій. Щоб усіляки там собчукчі і т.п. не могли носу до цивілізованого світу сунути.
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23.02.2022 15:23 Відповісти
вот теперь взвоют лаптеногие
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23.02.2022 15:24 Відповісти
Там вже виють на болотах.



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23.02.2022 15:37 Відповісти
Потому что вы говно-холопы сидите дома на своей жопе и не протестуете против Путлера.
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23.02.2022 15:57 Відповісти
более того - они еще и голосуют за ***** и его депутангов.

а потом такие "а нас-то за что???!!!"
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23.02.2022 16:00 Відповісти
Не протестуют потому что не хотят быть расстрелянными
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23.02.2022 16:34 Відповісти
Нет, не поэтому. А потому что поддерживают и согласны. Вы забыли уже, какое всеобщее ликование вызвала аннексия Крыма?
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23.02.2022 20:08 Відповісти
Нічого,проковтнуть і це.
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23.02.2022 16:22 Відповісти
Там все стандартною схемою.

Маси починають стогнати - влада знижує вартість горілки на декілька рублів.

І знову танці-пляски, дєди воєвалі.. тралі-валі...
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23.02.2022 16:28 Відповісти
ага, і магьом павтарить...
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23.02.2022 18:23 Відповісти
ну це добре, але пофігу, вони в шенген літають через грецькі і болгарські тур візи. Але як жест - дуже сильно!
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23.02.2022 15:46 Відповісти
А якщо депортувати усіх їхніх дітей, що "вчаться" закордоном, то вони самі ВеПу зроблять каюк
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23.02.2022 18:42 Відповісти
блін,прочитав "утилізацію"...а ні...тільки евакуацію(
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23.02.2022 15:21 Відповісти
Чергова заява для залякування. Якби хотіли просто вивезти, то зробили б це мовчки.
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23.02.2022 15:21 Відповісти
А СУТИ РОССИЯ РАЗРЫВАЕТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С УКРАИНОЙ
НУ И ГДЕ НАШИ ОТВЕТЫ ШАГИ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ
ГДЕ ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ В ЛЮБОМ ПУНКТЕ ПРОПУСКА ГРАЖДАНАМ РОССИИ ДАЖЕ ТРАНЗИТНАЯ ЗОНА?????
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23.02.2022 15:21 Відповісти
Вы не поняли ещё?? Мордор собирается бомбить
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23.02.2022 15:27 Відповісти
так и есть. Они пошли ва-банк. Санкции уже против всей верхушки введены, терять им больше нечего, поэтому их единственный путь это война
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23.02.2022 16:08 Відповісти
Так підожди, ще не вся кацапня виїхала
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23.02.2022 15:36 Відповісти
Назад можете не возвращаться
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23.02.2022 15:22 Відповісти
нехай щастить
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23.02.2022 15:22 Відповісти
ХЕР ИМ!! ПУСТЬ СИДЯТ НА ДОПЕ РОВНО И ЖДУТ ПОКА К НИМ ПРИДУТ!!! ДОМОЙ ЗАХОТЕЛОСЬ, А ХЕР ВАМ, БУДЕТ С НАМИ "ВАШИХ" ********* ЖДАТЬ!!! КОТОРЫХ ТАМ НЕТ!!!
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23.02.2022 15:24 Відповісти
Когда мордор, а это уже неизбежно надо признать, привяжите по центру города их друзей из опзж
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23.02.2022 15:25 Відповісти
ну, для них это только плюшки - одним махом и свидетелей прибрать...
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23.02.2022 15:46 Відповісти
Попутного вітру в сраку!
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23.02.2022 15:26 Відповісти
на метлу их посадите - пусть летят черти!
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23.02.2022 15:26 Відповісти
... на лопату или швабру
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23.02.2022 15:56 Відповісти
Ведь все унитазы из посольства украдут падлюки и вывезут дипломатическим багажом из Украины !!!
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23.02.2022 15:30 Відповісти
Так вроді ж ще вчора кацапи почали манатки збирати...
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23.02.2022 15:33 Відповісти
У Міністерстві закордонних справ РФ раніше заявили, що збираються вивезти співробітників посольства і генеральних консульств "з метою безпеки". правильно має звучати -"вивозимо співробітників посольства і генеральних консульств через небезбеку котру ми і створили"
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23.02.2022 15:36 Відповісти
Ещё в 2014 надо было выгнать.
Спустя 8 лет сами ушли.
Сейчас бы ввести визовый режим с Путлерассией.
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23.02.2022 15:55 Відповісти
бумагу туалетную и лампочки ведь все увезут
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23.02.2022 15:55 Відповісти
Какая опасность им грозит ?
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23.02.2022 15:55 Відповісти
вот интересно какая страна будет представавлять их интересы ,в Грузии ,посольство Швейцарии ,а вот кто у нас будет?
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23.02.2022 15:56 Відповісти
#********** им в дорогу и букву Z на лоб каждому .
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23.02.2022 15:58 Відповісти
Надіюсь наступні 50 років їх тут не буде. 🙂
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23.02.2022 15:59 Відповісти
всмислі?
в них шо, є дипломати?
ви ще скажіть, що в них є журналісти, чи президент!
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23.02.2022 16:00 Відповісти
кокс заберите!)
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23.02.2022 16:08 Відповісти
Украина сама давным-давно должна была этим упырям дать пинком под зад .
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23.02.2022 16:13 Відповісти
Пускай УЗ выделит им дрезину
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23.02.2022 16:13 Відповісти
Тільки що їх везли по Брест-Литовському. Перекривали всі виїзди від Повітрофлотського до Паладіна. В сторону Житомира поперли ескортом з 30-40 машин. А далі куди, цікаво??
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23.02.2022 16:20 Відповісти
У пекло...
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23.02.2022 17:24 Відповісти
Требуются на работу добровольцы в Луганск зарплата посмертно.
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23.02.2022 16:31 Відповісти
Конечно это нонсенс у Украины с такими Президентами. Когда у страны забирают территорию а она даже не разрывает дип отношений с агрессором, ведет с ним торговлю и тд. А потом удивляются почему на Западе не помогают?
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23.02.2022 16:35 Відповісти
"Не кому" -"нИ кому", а що до продукції, то товарообіг України з ЄС вже давно перевищив товарообіг з твоєю косорилію в найкращі часи.
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23.02.2022 17:31 Відповісти
Отлично! Конкретно показали, что нах.. - это на московию! Браво! ++
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23.02.2022 16:38 Відповісти
поганые кацаппские скоты убирайтесь в свою рашку и больше никогда не ступайте на землю УКРАИНЫ!
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23.02.2022 16:42 Відповісти
Нахрєн запарєбрік в радной свінарнік ванючіє свіньї...
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23.02.2022 16:47 Відповісти
Унитазы скомунизмят это точно
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23.02.2022 16:48 Відповісти
на*уй і ще далі!
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23.02.2022 16:59 Відповісти
Спрошу еще раз.что с нашими дип. представительствами? что с нашими дипломатами.мы их эвакуируем ? или они там только по бумагам проходят как наши???
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23.02.2022 17:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VVkwoY6dQFo
Ленинград - Дорожная
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23.02.2022 17:03 Відповісти
Пинков бы ещё надавать гнидам вдогонку.
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23.02.2022 17:20 Відповісти
Як там співав любімий косабами поет-жид Висоцький про своїх співвітчизників:"...а криси пусть уходят с корабля, они мєшают схваткє бєсшабашной..."
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23.02.2022 17:37 Відповісти
Зараз почнуть палити шифровки як у Львові.
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23.02.2022 17:39 Відповісти
не випускати!! закрити в тому сараї і нехай чекають .
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23.02.2022 17:41 Відповісти
і ніхто не скаже що евакувація посольств завжди перед війною обовязково
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23.02.2022 18:40 Відповісти
А наших дипломатов земразота эвакуировала?
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23.02.2022 21:58 Відповісти
Нехай шастать!
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23.02.2022 22:14 Відповісти
 
 