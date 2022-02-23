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Росія евакуює дипломатів з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія евакуює дипломатів з України

Російська Федерація евакуює персонал з розташованих в Україні дипломатичних установ.

Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова яка опублікувала в телеграмі заяву МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"З 2014 року неодноразових нападів зазнавали Посольство Росії в Києві та Генеральні консульства нашої країни в Одесі, Львові та Харкові. ... Об'єктами агресивних процесів ставали і російські дипломати. На їхню адресу надходили погрози фізичної розправи. Здійснювалися підпали їхнього автотранспорту", - йдеться в заяві.

МЗС РФ звинуватили "київську владу" в нібито відсутності реакції на ці напади.

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"За обставин, що склалися, наше першочергове завдання - подбати про російських дипломатів і співробітників Посольства та Генеральних консульств. Для захисту їхнього життя та безпеки керівництвом Росії було прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ на Україні, яка буде реалізована найближчим часом", - повідомили в МЗС РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+94
***** шастать. Упирі.
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22.02.2022 20:04
+89
Патріархат теж евакуюйте.
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22.02.2022 20:05
+84
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22.02.2022 20:05
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Что не поддался твоему Х#йлу, кацапский ублюдок?
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22.02.2022 20:46 Відповісти
Це іміджеве питання, і поки Зюзя роздумувала, Раша випередила.
https://censor.net/ua/blogs/3318081/chomu_rosya_namagatsya_uniknuti_rozrivu_diplomatichnih_vdnosin_z_ukranoyu
Читайте, що розумні люди пишуть, перед тим, як розкривати рота.
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22.02.2022 21:26 Відповісти
а я б не выпускал, пусть сидят как заложники
хотя пу они до фени конечно
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22.02.2022 20:30 Відповісти
Уявіть що у рашці досі знаходяться наші дипломати - не питання ви їхніх не випускаєте - вони наших ((
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22.02.2022 20:36 Відповісти
Нехай п#здують, повітря в Києві чистіше стане.
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22.02.2022 22:59 Відповісти
нажаль дипломатів не можна чіпати
але в нас повно колаборантів, ОПЗЖистів он зе чмо колаборант, медведчук десь там був...
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23.02.2022 09:24 Відповісти
Скорее всего Украина разорвет дипотношения. Это шаг с попыткой опережения.
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22.02.2022 20:33 Відповісти
Украина затянула
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22.02.2022 20:50 Відповісти
Заберайте своїх малолітніх уй............бків з ЄС і Штатів !
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22.02.2022 20:33 Відповісти
Недарма ж кажуть що під час біди ти побачиш, хто тобі друг, а хто тобі ворог : мадь'яри НЕ ПІДТРИМАЛИ санкції з боку ЄС проти **********! Оця гнидотна країна (повністю керована з **********)ше й ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ НАТО!!! Альянсу потрібно НЕГАЙНО провести консультації про призупинення членства угорщини в НАТО! А гнидяри мадьяри окрім усього ще й свої срані "війська" спрямували до кордону з Україною - сподіваючись скориставшись атакою ***** на Україну відхопити українське закарпаття! Чим мати таких "друзів" у себе за спиною - краще мати відкритих ворогів!
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22.02.2022 20:33 Відповісти
цигани хочуть до себе не пускати біженців в угоду ***** , а коли немає куди малих і немічних подіти - найсильніші стають більш зговірливими ((
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22.02.2022 20:39 Відповісти
Мадяри й за Гітлера свого часу воювали. Нема чому дивуватися....
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22.02.2022 20:45 Відповісти
Дай собі спокій з Закарпаттям - там усе добре і буде добре. А те, що мадяри - гній, то це загальновідомо ще від солдата Швейка.
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22.02.2022 20:48 Відповісти
Мад'яри швиденько "включили задню" - після того як побачили реакцію українців на свою ганебну позицію, яку вони одразу з ж її відкинули : мовляв нічого ми не проти(типу нас неправильно зрозуміли!), ми -ЗА! А ще кажуть що суспільна думка не впливає на прийняття рішень... Ше й як впливає!
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22.02.2022 23:12 Відповісти
мадя взяли в НАТО лише по одній причині , це кацапи .
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23.02.2022 09:30 Відповісти
Удивительно что после 8 лет войны украинцы еще не вышвырнули так называемых российских "дипломатов" и не ввели визовый режим.
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22.02.2022 20:36 Відповісти
И вату с собой заберите.
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22.02.2022 20:37 Відповісти
значить весною почнеться повний наступ кацапів по всіх фронтах і вони спробують те, що говорив пєндос сліван (їх агент в сша)
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22.02.2022 20:37 Відповісти
якщо щось буде, то в найближчі дні/години
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22.02.2022 20:39 Відповісти
100%. 22 или 23 февраля.
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22.02.2022 20:43 Відповісти
Весной они загрузнут нах...да в принципе они уже прекрасные цели для NLAW и Javelin.
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22.02.2022 20:53 Відповісти
уже загрузнут, все растаяло
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22.02.2022 21:07 Відповісти
Воздух будет чище. Валите
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22.02.2022 20:37 Відповісти
без этого говна станет легче дышать!
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22.02.2022 20:38 Відповісти
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
34 мин



На сегодняшний день в Ростовской области под видом лагерей для "беженцев" с Донбасса МЧС развернула полевые госпитали с общей пропускной способностью от 200 до 400 человек в сутки!
За время развёртывания полевые госпитали полностью укомплектованы операционно-перевязочными, санитарно-эпидемиологическими и госпитальными отделениями.
Отмечу, что помимо полевых госпиталей в Ростовской области, развёрнутых под видом лагерей для "беженцев" с Донбасса, ведётся развёртывание и у же развёрнуты в открытую полевые госпитали у границы с Украиной.
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22.02.2022 20:47 Відповісти
Им это не поможет,дохнуть будут мгновенно.
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22.02.2022 20:52 Відповісти
Ещё раз - ИДИТЕ НА ***!!!
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22.02.2022 20:48 Відповісти
******* нахрен,и не возвращайтесь
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22.02.2022 20:49 Відповісти
Можно было бы и в заложниках оставить
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22.02.2022 20:52 Відповісти
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22.02.2022 20:53 Відповісти
Краще в мавзалєй
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22.02.2022 21:01 Відповісти
Если бы заботились о своих гражданах так же, как о дипломатах, написали бы, чтоб они все ******** из нашей страны.
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22.02.2022 20:53 Відповісти
Так ОПЗЖопники большинство выехали
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22.02.2022 21:00 Відповісти
это не граждане. это упыри.
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22.02.2022 21:10 Відповісти
А шо, цього трансвестіта забирати не будуть ??

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22.02.2022 20:55 Відповісти
Ворон отгонять таким страшилом.
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22.02.2022 21:14 Відповісти
не, самим водки мало.
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23.02.2022 07:08 Відповісти
Волосся помий і зуби почисти ***** гребана.
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22.02.2022 20:56 Відповісти
це значить,зо пора вивозити сім'ю з України нажаль
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22.02.2022 20:57 Відповісти
Як кажуть - нах з пляжу!
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22.02.2022 20:59 Відповісти
Чем меньше здесь мокшанского духа ,тем легче дышать даже ковидным больным. У вяликого скрепного народца нашлось аж 130 порядочных,кто выступил против политики ********* фюрера !??? Других ,способных думать головой, не нашлось. Давно пора отгородится от этих нелюдей высокой стеной!
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22.02.2022 21:09 Відповісти
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22.02.2022 21:11 Відповісти
ГІГІЄНА.
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22.02.2022 21:13 Відповісти
Россия объявила об эвакуации дипломатов: в сети показали, как жгут бумаги в консульстве в Одессе (видео)

https://t.me/insiderUKR/20727

Вечером 22 февраля дым стоит над российским консульством в Одессе.
судя по видео, опубликованным Телеграмм-каналами, на территории консульства активно жгут коробки с документами.

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22.02.2022 21:16 Відповісти
Що значмить евакуює? Це військові злочині! Їх треба зарізати тупим ножем ще до того як вони доберуться до кордону!
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22.02.2022 21:20 Відповісти
немона..але в полон хапнути на обмін в сам раз..але тоб якщоб наши дипломати встигли до того знятись геть звідтам..
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22.02.2022 21:34 Відповісти
Зеленский еще думает на разрывом дип отношений.
На xрен нам наши дипломаты вообще? Будут заложниками. Ептель.
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22.02.2022 21:24 Відповісти
Ну вот..самая пора..забрать наших дипломатов с мордора..ввести визовый ..и разорвать дип отношения!
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22.02.2022 21:27 Відповісти
Ну да, судячи з того що їх завтра й так поженуть в шию залишилось тільки зробити гарну міну при поганій грі В шию цих п"дарасів і нехай забирають разом із собою свою смердючю РПЦ!!!
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22.02.2022 21:47 Відповісти
Цапы в Одессе все документы жгут тупо на улице
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22.02.2022 21:55 Відповісти
Тікають - це добре.

Потім будем дивитись відео цієї евакуації як кіно: вони завжди забирають з собою унітази, ламінат, недопитий оцет і т.д.
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22.02.2022 21:56 Відповісти
треба було *изданути по ним якоюсь фугаскою.... щоб їх капці швиде долетіли до рф!
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22.02.2022 22:08 Відповісти
От блін, тільки хотіла на консульство в Чернігові свастику намалювати, а вони здристують, наче догадались.
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22.02.2022 23:32 Відповісти
скатертью
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23.02.2022 00:00 Відповісти
Чому тільки дипломатів? А що ж буде з русскими, яких потрібно захистити? Мабуть теж, що і в Чечні, з початку повбивають, а потім будуть оплакувати. Самі знаєте кому, потрібна сакральна жертва!
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23.02.2022 08:59 Відповісти
Назву статті треба змінити на «Орки повертаються до Мордору»
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23.02.2022 09:06 Відповісти
Кацапские ********! Ехайте - *******!
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23.02.2022 09:17 Відповісти
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23.02.2022 09:25 Відповісти
Добрые вы,украинцы.Вас убивают 8лет,а вы терпите
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23.02.2022 10:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VVkwoY6dQFo
Ленинград - Дорожная
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23.02.2022 18:49 Відповісти
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