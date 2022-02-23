Росія евакуює дипломатів з України

Російська Федерація евакуює персонал з розташованих в Україні дипломатичних установ.

Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова яка опублікувала в телеграмі заяву МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"З 2014 року неодноразових нападів зазнавали Посольство Росії в Києві та Генеральні консульства нашої країни в Одесі, Львові та Харкові. ... Об'єктами агресивних процесів ставали і російські дипломати. На їхню адресу надходили погрози фізичної розправи. Здійснювалися підпали їхнього автотранспорту", - йдеться в заяві.

МЗС РФ звинуватили "київську владу" в нібито відсутності реакції на ці напади.

Читайте: Блінкен підтвердив, що дипломати США ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні

"За обставин, що склалися, наше першочергове завдання - подбати про російських дипломатів і співробітників Посольства та Генеральних консульств. Для захисту їхнього життя та безпеки керівництвом Росії було прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ на Україні, яка буде реалізована найближчим часом", - повідомили в МЗС РФ.