Росія евакуює дипломатів з України
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Російська Федерація евакуює персонал з розташованих в Україні дипломатичних установ.
Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова яка опублікувала в телеграмі заяву МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"З 2014 року неодноразових нападів зазнавали Посольство Росії в Києві та Генеральні консульства нашої країни в Одесі, Львові та Харкові. ... Об'єктами агресивних процесів ставали і російські дипломати. На їхню адресу надходили погрози фізичної розправи. Здійснювалися підпали їхнього автотранспорту", - йдеться в заяві.
МЗС РФ звинуватили "київську владу" в нібито відсутності реакції на ці напади.
"За обставин, що склалися, наше першочергове завдання - подбати про російських дипломатів і співробітників Посольства та Генеральних консульств. Для захисту їхнього життя та безпеки керівництвом Росії було прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ на Україні, яка буде реалізована найближчим часом", - повідомили в МЗС РФ.
Будь ласка, зачекайте...
https://censor.net/ua/blogs/3318081/chomu_rosya_namagatsya_uniknuti_rozrivu_diplomatichnih_vdnosin_z_ukranoyu
Читайте, що розумні люди пишуть, перед тим, як розкривати рота.
хотя пу они до фени конечно
але в нас повно колаборантів, ОПЗЖистів он зе чмо колаборант, медведчук десь там був...
@zloy_odessit
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34 мин
На сегодняшний день в Ростовской области под видом лагерей для "беженцев" с Донбасса МЧС развернула полевые госпитали с общей пропускной способностью от 200 до 400 человек в сутки!
За время развёртывания полевые госпитали полностью укомплектованы операционно-перевязочными, санитарно-эпидемиологическими и госпитальными отделениями.
Отмечу, что помимо полевых госпиталей в Ростовской области, развёрнутых под видом лагерей для "беженцев" с Донбасса, ведётся развёртывание и у же развёрнуты в открытую полевые госпитали у границы с Украиной.
https://t.me/insiderUKR/20727
Вечером 22 февраля дым стоит над российским консульством в Одессе.
судя по видео, опубликованным Телеграмм-каналами, на территории консульства активно жгут коробки с документами.
На xрен нам наши дипломаты вообще? Будут заложниками. Ептель.
Потім будем дивитись відео цієї евакуації як кіно: вони завжди забирають з собою унітази, ламінат, недопитий оцет і т.д.
Ленинград - Дорожная