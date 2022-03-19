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Налагоджено канали зв’язку з персоналом на ЧАЕС, - Держатомрегулювання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаес

Держатомрегулюванням налагодило канали зв'язку з персоналом Чорнобильської АЕС на майданчику. Комунікують через керівництво ДСП ЧАЕС у місті Славутич.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляється в телеграм-каналі Державної інспекції ядерного регулювання України.

Однак зараз неможливо стежити за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ЧАЕС та на території зони відчуження. Також неможливий контроль ядерних матеріалів.

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"Згідно з отриманою інформацією, контрольовані параметри об'єкта "Укриття" (далі – ОУ), потужність дози гамма-випромінювання та щільність нейтронного потоку у реакторних приміщеннях зруйнованого енергоблоку № 4 не перевищують експлуатаційних меж, встановлених технологічним регламентом безпечної експлуатації комплексу "Новий безпечний конфаймент-ОУ".

Параметри радіаційної обстановки на майданчику ДСП "Чорнобильська АЕС" (за наявними результатами вимірювань) не перевищують своїх контрольних рівнів. За відсутності показань по АСКРО RADOS дані отримуються за допомогою вимірів, проведених оперативним персоналом ДСП "Чорнобильська АЕС" переносними приладами в точках розташування датчика ПЕД АСКРО RADOS. Окремі точки контролю є недоступними для вимірювання переносними приладами," - сказано в повідомленні.
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Вже тільки за напад на ЧАЕС рашка має бути знищена як держава!
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19.03.2022 17:08 Відповісти
Надеюсь касапов нормально облучили и теперь они как ходячие антенны..
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19.03.2022 17:11 Відповісти
на привеликий жаль радіаційний стан на ЧАЕС стабільний, не забувайте, там є наші люди!
а от наслідки пожеж біля ЧАЕС поки невідомі!
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19.03.2022 17:18 Відповісти
жаль, це про наслідки для парашенських тварюк!
сорі, відразу не наголосив(
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19.03.2022 17:19 Відповісти
 
 