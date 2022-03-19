Налагоджено канали зв’язку з персоналом на ЧАЕС, - Держатомрегулювання

Держатомрегулюванням налагодило канали зв'язку з персоналом Чорнобильської АЕС на майданчику. Комунікують через керівництво ДСП ЧАЕС у місті Славутич.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Державної інспекції ядерного регулювання України.

Однак зараз неможливо стежити за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ЧАЕС та на території зони відчуження. Також неможливий контроль ядерних матеріалів.

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"Згідно з отриманою інформацією, контрольовані параметри об'єкта "Укриття" (далі – ОУ), потужність дози гамма-випромінювання та щільність нейтронного потоку у реакторних приміщеннях зруйнованого енергоблоку № 4 не перевищують експлуатаційних меж, встановлених технологічним регламентом безпечної експлуатації комплексу "Новий безпечний конфаймент-ОУ".



Параметри радіаційної обстановки на майданчику ДСП "Чорнобильська АЕС" (за наявними результатами вимірювань) не перевищують своїх контрольних рівнів. За відсутності показань по АСКРО RADOS дані отримуються за допомогою вимірів, проведених оперативним персоналом ДСП "Чорнобильська АЕС" переносними приладами в точках розташування датчика ПЕД АСКРО RADOS. Окремі точки контролю є недоступними для вимірювання переносними приладами," - сказано в повідомленні.