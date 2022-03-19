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МЗС - Лаврову: Російський військовий корабель тоне. Щасливого кінця не буде

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лавров

У Міністерстві закордонних справ України відповіли главі МЗС РФ Сергію Лаврову на його закиди про нібито "неонацистів в Україні".

Про це у Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Все більш відчайдушні мантри міністра Лаврова про неонацистів в Україні та гноблення російськомовного населення для виправдання війни Росії проти України означають лише одне: російський військовий корабель тоне. Його екіпаж потрапив до пастки, і щасливого кінця для них не буде", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща хоче за допомогою миротворців НАТО взяти під контроль Західну Україну, - Лавров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+62
Semyon Skrepetsky @screpancy

"Рамзанка Дыров поймал Степана Бандеру" Семён
Скрепецкий, живопись, холст, акрил. 70/60см. #украина #art #Ukraine
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19.03.2022 19:05
+54
...А ви думали, що Україна так просто.
Україна - це супер.
Україна - це ексклюзив.
По ній пройшли всі катки історії.
На ній відпрацьовані всі види випробувань.
Вона загартована найвищим гартом.

В умовах ********* світу їй немає ціни.

Ліна Костенко,
якій сьогодні 92

Вітаємо!
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19.03.2022 19:08
+32
ДУРНА СТАРА КЛЯЧА ДОСІ НЕ ЗРОЗУМІЛА ЩО ВОНА РАЗОМ С РУСКІМ КАРАБЛЬОМ ІДЬОТ...
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19.03.2022 19:06
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Буде кінець и причём счастливый, только в каспской ж0пе...
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19.03.2022 19:05 Відповісти
...А ви думали, що Україна так просто.
Україна - це супер.
Україна - це ексклюзив.
По ній пройшли всі катки історії.
На ній відпрацьовані всі види випробувань.
Вона загартована найвищим гартом.

В умовах ********* світу їй немає ціни.

Ліна Костенко,
якій сьогодні 92

Вітаємо!
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19.03.2022 19:08 Відповісти
Приєднуємось..
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19.03.2022 19:10 Відповісти
Велика і мудра українська Жінка!!!
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19.03.2022 19:59 Відповісти
Semyon Skrepetsky @screpancy

"Рамзанка Дыров поймал Степана Бандеру" Семён
Скрепецкий, живопись, холст, акрил. 70/60см. #украина #art #Ukraine
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19.03.2022 19:05 Відповісти
Антон Санченко 19 ч.

Наша перевага в тому, що ми знаємо їх як облуплених, бо ще вчора були такими само.
Спостерігав, як рішуче наші розбивали будь-які спроби русні захопити будь-який аеропорт довкола Києва, щоб посадити туди одразу 18 бортів з десантурою, що вже вилетіли зі свого Усть-Піздюйська і яким довелося сідати в Бабруйску, бо жодного шансу десантурі наші захисники аеродромів не дали. Просто пам'ятали Афган та Чехію.
Росіянці ж ще кілька днів ломилися як не в Гостомель, так у Васильків, втрачаючи по кілька ІЛ-76 щоночі, перш ніж запідозрили, що тактика 1980-х у 2020-х вже не діє. Кончилось ваше врем'я, десантура, злазь.
Але оце тикання ІЛами в наші нічні аеродроми, - а може, хоч тут ********, - дуже показове. Як в анекдоті про прапорщика:
- **** думать? Трясти треба!

Про Чорнобаївку, єдиний аеропорт, який їм вдалося захопити, не буду. Побережу вашу діафрагму.

Я про інше подумав. Морський десант під Одесою вони можуть висадити тільки в Григор'євці. Бо як в 1941 році висадили при обороні Одеси - їм сподобалося, так і наступних 70 років усю морську піхоту ЧФ вчили висаджуватись в Григор'євці (а в Криму - на мисі Опук). Для іншого узбережжя російська морська піхота не підготована, тож не стануть і ризикувати.
Сподіваюся, до нас у 1991 пішли ті морпіхи, які 70 років вчилися Григор'ївку
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19.03.2022 19:06 Відповісти
С одной стороны хорошо, что кацапы тупые, но с другой плохо. Ведь будь у кацапов мозги, то сидели бы на опе ровне, гребли деньги лопатой и никого не трогали.
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19.03.2022 19:11 Відповісти
Не сиділи б. Зайва хромосома все одно б жити заважала.
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19.03.2022 19:28 Відповісти
ДУРНА СТАРА КЛЯЧА ДОСІ НЕ ЗРОЗУМІЛА ЩО ВОНА РАЗОМ С РУСКІМ КАРАБЛЬОМ ІДЬОТ...
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19.03.2022 19:06 Відповісти
Лавров застрелится первым. На его лошадиной морде печать смерти.
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19.03.2022 19:11 Відповісти
Просто в нього нема двійників, рожою не вийшов ))
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19.03.2022 19:14 Відповісти
Його "двійники" в конюшні овес жують
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19.03.2022 19:42 Відповісти
Ні, там благородні скакуни, там нема вже таких кляч ))
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19.03.2022 19:49 Відповісти
Он скажет, что его обманули, и ему сказали, что это УЧЕНИЯ!
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19.03.2022 20:20 Відповісти
Вже скоро ми каструємо хибний мозок цієї путінської кобили
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19.03.2022 19:07 Відповісти
с чего вы взяли, что он там есть?
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19.03.2022 19:10 Відповісти
Україна була, є і буде !!!
https://youtu.be/m_cZkRuDI1Q
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19.03.2022 19:10 Відповісти
ЛОШАДЬ - ИДИ НАХ,,!!!
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19.03.2022 19:10 Відповісти
якщо Господь хоче когось покарати - відбирає розум....
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19.03.2022 19:10 Відповісти
Треба в тому кораблі задраїти всі люки, щоб жодна скотиняка не врятувалася.
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19.03.2022 19:13 Відповісти
Кацап, доганяй кораблика
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19.03.2022 19:41 Відповісти
Ми якщо і набираємо воду, то не разом з тим кораблем, нас вже нічого не пов'язує. Як кажуть суп окремо, мухи окремо. Але все більше країн нам кидають троси і допомагають не піти на дно. Впевнений впораємося, хоч і з великими втратами, але перемога буде за нами.
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19.03.2022 19:52 Відповісти
Вспомнил комедию "Бинго Бонго" с Челентано. А именно - эпизод, когда они плыли по морю в ванне и обезьяна пробку вытащила
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19.03.2022 19:17 Відповісти
👍
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19.03.2022 19:21 Відповісти
оце - гідна відповідь
а отих підоляків, дєрьмаків та люсь арестовичей женіть, поки український народ сам не врегулював це питання
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19.03.2022 19:23 Відповісти
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19.03.2022 19:25 Відповісти
Торгують їбалами )
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19.03.2022 19:42 Відповісти
Час зривати підкови з дохлої шкапи-лаврова!
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19.03.2022 19:27 Відповісти
Кровавую захватнической войну с насаждением своей тоталитарной власти и идеологии ведут рабсийские фашисты. Украина мирная страна с властью избранной народом. ТЧК.
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19.03.2022 19:37 Відповісти
В небі сонечко зійшло, кінь ногами тупає, в бункері сидить хйлуо і очима лупає.
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19.03.2022 19:49 Відповісти
Навіщо використовувати літературні звороти - екіпаж папал в лавушку, счастлівава канца нє будєт? Кажіть прямо: рускій ваєнний карабль вмєстє с мєріном лавровим ідьот накуй
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19.03.2022 19:52 Відповісти
конь- все *******,идем ко дну!
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19.03.2022 20:13 Відповісти
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30.03.2022 10:32 Відповісти
 
 