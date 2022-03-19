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МИД – Лаврову: Российский военный корабль тонет. Счастливого конца не будет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Министерстве иностранных дел Украины ответили главе МИД РФ Сергею Лаврову на его упреки о якобы "неонацистах в Украине".
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"Все более отчаянные мантры министра Лаврова о неонацистах в Украине и угнетении русскоязычного населения для оправдания войны России против Украины означают только одно: российский военный корабль тонет. Его экипаж попал в ловушку, и счастливого конца для них не будет", - говорится в сообщении.
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Україна - це супер.
Україна - це ексклюзив.
По ній пройшли всі катки історії.
На ній відпрацьовані всі види випробувань.
Вона загартована найвищим гартом.
В умовах ********* світу їй немає ціни.
Ліна Костенко,
якій сьогодні 92
Вітаємо!
"Рамзанка Дыров поймал Степана Бандеру" Семён
Скрепецкий, живопись, холст, акрил. 70/60см. #украина #art #Ukraine
Наша перевага в тому, що ми знаємо їх як облуплених, бо ще вчора були такими само.
Спостерігав, як рішуче наші розбивали будь-які спроби русні захопити будь-який аеропорт довкола Києва, щоб посадити туди одразу 18 бортів з десантурою, що вже вилетіли зі свого Усть-Піздюйська і яким довелося сідати в Бабруйску, бо жодного шансу десантурі наші захисники аеродромів не дали. Просто пам'ятали Афган та Чехію.
Росіянці ж ще кілька днів ломилися як не в Гостомель, так у Васильків, втрачаючи по кілька ІЛ-76 щоночі, перш ніж запідозрили, що тактика 1980-х у 2020-х вже не діє. Кончилось ваше врем'я, десантура, злазь.
Але оце тикання ІЛами в наші нічні аеродроми, - а може, хоч тут ********, - дуже показове. Як в анекдоті про прапорщика:
- **** думать? Трясти треба!
Про Чорнобаївку, єдиний аеропорт, який їм вдалося захопити, не буду. Побережу вашу діафрагму.
Я про інше подумав. Морський десант під Одесою вони можуть висадити тільки в Григор'євці. Бо як в 1941 році висадили при обороні Одеси - їм сподобалося, так і наступних 70 років усю морську піхоту ЧФ вчили висаджуватись в Григор'євці (а в Криму - на мисі Опук). Для іншого узбережжя російська морська піхота не підготована, тож не стануть і ризикувати.
Сподіваюся, до нас у 1991 пішли ті морпіхи, які 70 років вчилися Григор'ївку
https://youtu.be/m_cZkRuDI1Q
а отих підоляків, дєрьмаків та люсь арестовичей женіть, поки український народ сам не врегулював це питання