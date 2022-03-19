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Новини Війна в Україні
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ракети (2774) Івано-Франківська область (723) Ігнат (698)

Внаслідок ворожого ракетного удару по Делятину жертв немає, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо,ігнат

Внаслідок ракетного удару російського по військовому об’єкту на Івано-Франківщині, ніхто не загинув та не травмувався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі УП

"Розуміємо резонанс – агресор вперше заявив, що використав гіперзвукову ракету. Наразі тип ракети, застосованої ворогом, встановлюється. Водночас повідомляємо, що жертв від ворожого удару, на щастя, немає", - зазначив Ігнат.

Росія заявила, що завдала ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у Делятині Івано-Франківської області гіперзвуковими ракетами комплексу "Кинжал". Збройні сили України поки не можуть підтвердити удар саме такими ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про використання в Україні гіперзвукових ракет "Кинжал"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
А что с содержимым склада?
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19.03.2022 19:29
+1
так все таки був удар?
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19.03.2022 19:29
+1
о..сказали..Официальные лица США подтвердили CNN, что на прошлой неделе Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях. По словам источников, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени. Это стало первым применением Россией в этой войне баллистической ракеты «Кинжал», которая была запущена с воздуха, скорее всего, с самолета МиГ-31.
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19.03.2022 19:31
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А что с содержимым склада?
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19.03.2022 19:29 Відповісти
Наскільки відомо (він був в СРСР надсекретним) - там збірігалось купа *********** 70-80х років.
Що з того було боєздатним -не знаю. Ніхто звідти нічого не брав (можливо все придатне разом із ЯЗ вивезли). - там тільки охорона і обслуга була в малій кількості. Невеличке містечко було порожнє - все вахтовим методом.
Швидше за все - не мали як (і грошей) це все утилізувати.

Якщо ніхто навіть не поранений - то взагалі фігня. Може нарешті допомогли утилізувати.
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19.03.2022 19:51 Відповісти
так все таки був удар?
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19.03.2022 19:29 Відповісти
о..сказали..Официальные лица США подтвердили CNN, что на прошлой неделе Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине, что стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях. По словам источников, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени. Это стало первым применением Россией в этой войне баллистической ракеты «Кинжал», которая была запущена с воздуха, скорее всего, с самолета МиГ-31.
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19.03.2022 19:31 Відповісти
ніяких гіперзвукових ракет у кацапів нема - насправді Кинжал це той самий банальний Іскандер, тільки модифікований для запуску з літака
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19.03.2022 19:49 Відповісти
Это и так было понятно, что был. Не было б, то наши сразу же об этом бы сообщили, а не через полдня. Но...я б уже зраду зрадоньку из этого не раскручивал. Все склады охранять сложно и в любом конфликте туда всегда прилетает. Тут главное как был обустроен склад и что в нем было. По понятным причинам нам об этом не скажут. В большинстве своём склады конструируют так, чтобы с воздуха их сложно было разнести, т.е. под землёй. Кацапы пишут, что склад этот как раз и был подземным. В общем, надо ждать официального сообщения.
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19.03.2022 20:48 Відповісти
БЧ 500 кг
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19.03.2022 21:59 Відповісти
Півмільярду - коту під хвіст...
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19.03.2022 19:29 Відповісти
Де новина, що мінімум 50 наших десантників загинуло при обстрілі бази в Миколаєві? Хіба не прорахунок військового командування? Спочатку Яворів, тепер Миколаїв...
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19.03.2022 19:34 Відповісти
Новина була, що внаслідок підлого удару агресора по підрозділу ВСУ в нічний час є загиблі. Повідомив, здається, голова ОВА
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19.03.2022 19:40 Відповісти
Тебе, ****, хтось за язик тягне, чи лиш би перднути?
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19.03.2022 19:47 Відповісти
Іноземних військових там вже давно немає, а наші загинули. На війні втрати неминучі, тим більше у нас, де слабка протиракетна оборона, пво. Це і так чудо, що Україна вистояла і завдає ударів ворогу. На це не мали надії ні союзники, ні вороги. Ворог розраховував на перемогу за декілька днів, поніс втрати. Зараз починається нова фаза, яка буде, боюся, суттєво складніша для нас
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19.03.2022 19:56 Відповісти
втрати неминучі, але який довпойб командир зібрав бійців на розмістив їх в казармі, а не в укриттях ?

тут немає чого покривати !
це - трибунал !
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19.03.2022 22:01 Відповісти
за втратами рівноцінно сбитому нашому Іл-76 із десантниками в Луганському аеропорту

генерала Назарова судили і дали срок
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19.03.2022 22:02 Відповісти
 
 