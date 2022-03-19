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Внаслідок ворожого ракетного удару по Делятину жертв немає, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок ракетного удару російського по військовому об’єкту на Івано-Франківщині, ніхто не загинув та не травмувався.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат у коментарі УП
"Розуміємо резонанс – агресор вперше заявив, що використав гіперзвукову ракету. Наразі тип ракети, застосованої ворогом, встановлюється. Водночас повідомляємо, що жертв від ворожого удару, на щастя, немає", - зазначив Ігнат.
Росія заявила, що завдала ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у Делятині Івано-Франківської області гіперзвуковими ракетами комплексу "Кинжал". Збройні сили України поки не можуть підтвердити удар саме такими ракетами.
Топ коментарі
+5 Бяка Бука
показати весь коментар19.03.2022 19:29
+1 Bob Fayn
показати весь коментар19.03.2022 19:29
+1 Bob Fayn
показати весь коментар19.03.2022 19:31
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Будь ласка, зачекайте...
Що з того було боєздатним -не знаю. Ніхто звідти нічого не брав (можливо все придатне разом із ЯЗ вивезли). - там тільки охорона і обслуга була в малій кількості. Невеличке містечко було порожнє - все вахтовим методом.
Швидше за все - не мали як (і грошей) це все утилізувати.
Якщо ніхто навіть не поранений - то взагалі фігня. Може нарешті допомогли утилізувати.
тут немає чого покривати !
це - трибунал !
генерала Назарова судили і дали срок