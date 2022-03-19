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Під Запоріжжям знищено 60 окупантів, вертоліт, бронетранспортер і танк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

втрати,ворога

Військовослужбовці ЗС України завдали російським окупантам втрат біля Запоріжжя.

Про це повідомляє Командування південного угрупування військ, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців однієї з бригад було завдано прицільні удари по колоні ворожої броньованої техніки та автомобілях, що забезпечують російські окупаційні війська. Також воїнами-десантниками було проведено успішну операцію по звільненню одного з населених пунктів в районі Гуляй Поле", - йдеться у повідомленні.

Зенітний підрозділ тим часом прозвітував, що знищив один бойовий вертольот КА-52, а другому - наніс пошкодження.

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"В результаті чого на сьогодні знищено:

▫️особового складу близько 60 осіб;

▫️бойовий вертоліт КА-52 – 1 од;

▫️танк – 1 од;

▫️бронетранспортер – 1 од.

Пошкоджено: бойовий вертоліт КА-52 – 1 од", - підсумували в Командуванні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
На що можу дивитись безкінечно - вогонь, воду і знищену кацапську техніку разом з кацапми.
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19.03.2022 19:55
+11
Ось тримайте ще тоді: Орки потапили в засідку
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19.03.2022 19:58
+10
Слава козакам!!!
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19.03.2022 19:57
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На що можу дивитись безкінечно - вогонь, воду і знищену кацапську техніку разом з кацапми.
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19.03.2022 19:55 Відповісти
Ось тримайте ще тоді: Орки потапили в засідку
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19.03.2022 19:58 Відповісти
Дякую. Орки проти козаків - це, як шакали проти левів.
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19.03.2022 20:35 Відповісти
одного з населених пунктів в районі Гуляй Поле ..
де зараз орки зі сторони Донецька ?
хто знає ?

як би вони не оточили нашу групіровку ООС
напружує...
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19.03.2022 21:34 Відповісти
Опять этот мусор убирать.
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19.03.2022 19:55 Відповісти
Слава козакам!!!
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19.03.2022 19:57 Відповісти
Смерть цапам!
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19.03.2022 19:59 Відповісти
Від Гуляй Поле до Запоріжжя 60 км.
Навіщо такі заголовки?
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19.03.2022 20:03 Відповісти
Якi заголовки?
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19.03.2022 21:42 Відповісти
Орки що пруть Наполеоновським строєм?
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19.03.2022 20:06 Відповісти
Горіть в пеклі рашиська паскуда !
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19.03.2022 20:08 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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19.03.2022 20:10 Відповісти
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19.03.2022 20:10 Відповісти
Всьо, што нажито непосильным трудом.
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19.03.2022 20:11 Відповісти
Ка-50 - вироблено 150 шт

дохрєна ще
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19.03.2022 21:40 Відповісти
И шо? За штурвал ти сядеш?
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19.03.2022 21:44 Відповісти
Смерть цапам!
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19.03.2022 20:15 Відповісти
 
 