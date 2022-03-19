Під Запоріжжям знищено 60 окупантів, вертоліт, бронетранспортер і танк
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Військовослужбовці ЗС України завдали російським окупантам втрат біля Запоріжжя.
Про це повідомляє Командування південного угрупування військ, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців однієї з бригад було завдано прицільні удари по колоні ворожої броньованої техніки та автомобілях, що забезпечують російські окупаційні війська. Також воїнами-десантниками було проведено успішну операцію по звільненню одного з населених пунктів в районі Гуляй Поле", - йдеться у повідомленні.
Зенітний підрозділ тим часом прозвітував, що знищив один бойовий вертольот КА-52, а другому - наніс пошкодження.
"В результаті чого на сьогодні знищено:
▫️особового складу близько 60 осіб;
▫️бойовий вертоліт КА-52 – 1 од;
▫️танк – 1 од;
▫️бронетранспортер – 1 од.
Пошкоджено: бойовий вертоліт КА-52 – 1 од", - підсумували в Командуванні.
Будь ласка, зачекайте...
де зараз орки зі сторони Донецька ?
хто знає ?
як би вони не оточили нашу групіровку ООС
напружує...
Навіщо такі заголовки?
дохрєна ще