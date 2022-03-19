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Донетчина отримає антибіотики від Фонду Ахметова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фонд,ахметова

Понад 9 тис. одиниць високоякісних антибіотиків імпортного виробництва спрямовані Фондом Ріната Ахметова до Добропілля на Донетчині. Їхнє подальше розподілення до медзакладів контролює місцевий департамент Міністерства охорони здоров'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу Фонду.

Загалом з початку війни державні заклади охорони здоров'я різних областей України вже отримали від Фонду Ахметова понад 470 тисяч одиниць медикаментів. Перелік необхідного визначало Міністерство охорони здоров'я України. Серед іншого це антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні - все те, що потрібно наразі найбільше.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Ринат Гудок сейчас сидит в Швейцарии
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19.03.2022 20:22
+3
Хтось чув, чим допомогли українцям інші олігарха? До прикладу, бабломойський з боголюбовим, фірташ, якому списали 100 млрд гривень боргу, пінчук, гереги ну і т.п.
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19.03.2022 20:28
+2
Німб нього був би, якби цей хазяїн Донбасу захистив за власний кошт свій Донбас від російських агресорів. А він у 2014 повів себе двояко, тобто ніяк
Ахметов відмовився очолити Донецьку область у 2014-му, тому що «сильно любить Донбас» - Турчинов
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19.03.2022 20:27
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Можу навести приклади але вони в рекламі не потребують !
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19.03.2022 20:20 Відповісти
Німб нього був би, якби цей хазяїн Донбасу захистив за власний кошт свій Донбас від російських агресорів. А він у 2014 повів себе двояко, тобто ніяк
Ахметов відмовився очолити Донецьку область у 2014-му, тому що «сильно любить Донбас» - Турчинов
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19.03.2022 20:27 Відповісти
Ринат Гудок сейчас сидит в Швейцарии
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19.03.2022 20:22 Відповісти
И совершает инновацию: вместо гречки лекарства.
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19.03.2022 20:26 Відповісти
Хтось чув, чим допомогли українцям інші олігарха? До прикладу, бабломойський з боголюбовим, фірташ, якому списали 100 млрд гривень боргу, пінчук, гереги ну і т.п.
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19.03.2022 20:28 Відповісти
Пох на них всіх. Покидьки.
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19.03.2022 20:30 Відповісти
ахметка - накуй!
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19.03.2022 22:05 Відповісти
Это ж почти целый немецкий автобус, круто!
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19.03.2022 22:52 Відповісти
 
 