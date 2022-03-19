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Остання група білоруських дипломатів покинула Україну через "нестерпні умови роботи"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Посол Білорусі в Україні Ігорь Сокіл заявив, що посольство повністю завершило евакуацію своїх співробітників.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на білоруську державну агенцію БелТА.

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Причиною евакуації посол називає "нестерпні умови роботи" - зокрема, у посольства були заблоковані всі фінансові рахунки, а співробітникам посольства нібито були "створені нестерпні умови, були загрози фізичної розправи постійно".

Уточнюється, що остання група дипломатів покинула Україну 18-19 березня.

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Нагадаємо, що під час перетину кордону білоруським послом стався інцидент - голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків".

Посол відмовився взяти передачу та пішов із невдоволеним виглядом, гроші відскочили від нього. "Із презирством", – кинув навздогін український прикордонник.
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Топ коментарі
+33
Предатели своего НАРОДА - шавки *********************
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19.03.2022 20:48
+33
Якщо бульбофюррер вирішив кинути свої війська на допомогу рашистам, то від'їзд білоруських дипломатів - це яскраве тому підтвердження.
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19.03.2022 20:49
+31
Лука своє м'ясо відправить завтра в атаку
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19.03.2022 20:48
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Ображають? А шо трапилось?
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19.03.2022 20:47 Відповісти
Лука своє м'ясо відправить завтра в атаку
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19.03.2022 20:48 Відповісти
вряд ли. папаша будет петлять до последнего. а потом опять будет петлять.
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19.03.2022 20:49 Відповісти
дипломати низько полетіли - до війни....
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19.03.2022 20:55 Відповісти
Предатели своего НАРОДА - шавки *********************
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19.03.2022 20:48 Відповісти
Там беларусов почти нет в руководстве. Или манкруты или кремляцкие консервы.
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19.03.2022 21:55 Відповісти
ой какое не уважение к бльлбо дуче и его слугам да как вы сметет васала самого пу любимую усатую подполковницу обижать
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19.03.2022 20:48 Відповісти
А хто Бацьке дав підполковника? Його ж вигнали з армії СССР з посади замполіта командира танкової роти. А це ніяк не пполковницька посада. Максимум капітан. Він що ще самозванний під полковник?
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19.03.2022 21:17 Відповісти
досі ні xieneralisimus? або генерал-сержант як мугабе
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20.03.2022 01:01 Відповісти
значит нападут..или заставляют их сырую картошку кушать..это же кощунство...агрессия..нацизм
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19.03.2022 20:48 Відповісти
Волинська тероборона з джавелінами дуже чекає.
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19.03.2022 20:55 Відповісти
Якщо бульбофюррер вирішив кинути свої війська на допомогу рашистам, то від'їзд білоруських дипломатів - це яскраве тому підтвердження.
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19.03.2022 20:49 Відповісти
Я только не понял, чего он ему в грудь кинул? В морду надо было.
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19.03.2022 20:49 Відповісти
Идут точно по курсу кацапсого корабля....
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19.03.2022 20:50 Відповісти
Треба було передати їм мішок з колорадами )
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19.03.2022 20:50 Відповісти
а дійсно...могли б кожному по пару целофанових мішків з трупяками чи "запчастинами"...
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19.03.2022 20:52 Відповісти
По ходу Зюзюки решили испробовать долю пушечного мяса.
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19.03.2022 20:50 Відповісти
неспроста этот крысиный исход....
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19.03.2022 20:51 Відповісти
Воно ще й ображається..ти диви..
Подякуй, що не вбили.
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19.03.2022 20:51 Відповісти
Пусть коров моют..
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19.03.2022 20:51 Відповісти
Мудаки нена@буть. Смерть кацапським ***********!!!
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19.03.2022 20:52 Відповісти
Я вот не понял, в еас летят белорусские ракеты (я не собираюсь разбираться в принадлежности), а у нас сидят дипломаты *********? Квартальные, вы совсем упороты?
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19.03.2022 20:52 Відповісти
А завтра утром она уже будет удобрять украинские поля.
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19.03.2022 20:55 Відповісти
а почему утром сразу как только войдут
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19.03.2022 21:25 Відповісти
Лука Мудiщев картоплі об'ївся
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19.03.2022 20:54 Відповісти
вы не знаете,как правильно -"на ***" или "на***",...ну а если серьёзно вот это всё останется на совести белорусов на века...
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19.03.2022 20:54 Відповісти
Їх 'совєсть' вже обісрана . Якщо взагалі була .
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19.03.2022 20:59 Відповісти
Та начхати на їхню образу і нестерпні умови. Але от дуже сумнівно, щоб виїжджали без наказу згори.
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19.03.2022 20:55 Відповісти
пусть *******
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19.03.2022 20:55 Відповісти
значит и беларусы включатся в эту авантюру. и батке конец будет
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19.03.2022 20:55 Відповісти
Цікаво, а хто ж створив нестерпні умови? А як же мешканцям Києва? Чи вже знаєте, яка допомога надійде від вашого фюрера.Така дипломатія нам не потрібна, рушайте за курсом російського військового корабля.
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19.03.2022 20:57 Відповісти
От, кацапи - бєрітє прімєр. А нестерпні умови ми вам організуєм
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19.03.2022 21:00 Відповісти
Это означает, что на днях бульбофюрер введёт войска
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19.03.2022 21:01 Відповісти
Пєрвую армію міра?
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19.03.2022 21:03 Відповісти
с руснёй вместе. это уже почти что факт.
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19.03.2022 21:11 Відповісти
Всьо прапало!
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19.03.2022 22:28 Відповісти
)))
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19.03.2022 21:02 Відповісти
Бульбаши решили в войну вступить
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19.03.2022 21:04 Відповісти
Белорусы вторгнуться, тут уже мировая. Приднестровье разбомбят сразу, Армению додавят не только карабах, остетия какое бы правильвно проросийское не было в Грузии будет взята за день обратно, Китай за пару дней сделает аншлюс Сибири, Сирийское правительство падет, все холуи Путина на западе мгновенно будут взяты на прицел, я думаю что это это все совсем не ра руку Путину если он не совсем свихнулся
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19.03.2022 21:20 Відповісти
А че это поехало в Белорусь через Молдову зачем такой крюк с Киева до границы рукой подать Дерьмо обоссаное
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19.03.2022 21:22 Відповісти
параша напала, бульбаши нападут, китай чето там подумывает поддержать, а штаты и нато только и повторяют что ни в коем случае не будут вмешиваться.
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19.03.2022 21:24 Відповісти
Спасають шкуру.. Щоб ненароком свої не підстрелили.. Мабуть полетять ракети в те місто де вони були..
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19.03.2022 22:09 Відповісти
Если бульбаши , начнут обстреливать Волынь и Львовскую область .
младший сын Лукашенко не доживет до 33 лет. …( проклянут как Януковича
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19.03.2022 22:15 Відповісти
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19.03.2022 22:42 Відповісти
Шо,нестерпимо слышать о себе правду?
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19.03.2022 22:48 Відповісти
В карман насрать, это приказ
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19.03.2022 23:09 Відповісти
Пуйло додавив таки застарілу вусату шльондру, ввести своє військо в Україну???
Це буде прокляття на віки…
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19.03.2022 23:16 Відповісти
то що, браття українці , викидаємо картоплiu він з ВКУЛ-у? Хто за?
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20.03.2022 01:10 Відповісти
 
 