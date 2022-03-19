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Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину из-за "невыносимых условий работы"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что посольство полностью завершило эвакуацию своих сотрудников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БелТА.

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Причиной эвакуация посол называет "невыносимые условия работы" - в частности, у посольства были заблокированы все финансовые счета, а сотрудникам посольства якобы были "созданы невыносимые условия, угрозы физической расправы постоянно".

Уточняется, что последняя группа дипломатов покинула Украину 18-19 марта.

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Напомним, что при пересечении границы белорусским послом произошел инцидент: глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 серебреников".

Посол отказался взять передачу и удалился с недовольным видом, деньги отскочили от него. "С презрением", – бросил вдогонку украинский пограничник.
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Топ комментарии
+33
Предатели своего НАРОДА - шавки *********************
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19.03.2022 20:48
+33
Якщо бульбофюррер вирішив кинути свої війська на допомогу рашистам, то від'їзд білоруських дипломатів - це яскраве тому підтвердження.
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19.03.2022 20:49
+31
Лука своє м'ясо відправить завтра в атаку
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19.03.2022 20:48
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Ображають? А шо трапилось?
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19.03.2022 20:47 Ответить
Лука своє м'ясо відправить завтра в атаку
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19.03.2022 20:48 Ответить
вряд ли. папаша будет петлять до последнего. а потом опять будет петлять.
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19.03.2022 20:49 Ответить
дипломати низько полетіли - до війни....
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19.03.2022 20:55 Ответить
Предатели своего НАРОДА - шавки *********************
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19.03.2022 20:48 Ответить
Там беларусов почти нет в руководстве. Или манкруты или кремляцкие консервы.
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19.03.2022 21:55 Ответить
ой какое не уважение к бльлбо дуче и его слугам да как вы сметет васала самого пу любимую усатую подполковницу обижать
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19.03.2022 20:48 Ответить
А хто Бацьке дав підполковника? Його ж вигнали з армії СССР з посади замполіта командира танкової роти. А це ніяк не пполковницька посада. Максимум капітан. Він що ще самозванний під полковник?
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19.03.2022 21:17 Ответить
досі ні xieneralisimus? або генерал-сержант як мугабе
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20.03.2022 01:01 Ответить
значит нападут..или заставляют их сырую картошку кушать..это же кощунство...агрессия..нацизм
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19.03.2022 20:48 Ответить
Волинська тероборона з джавелінами дуже чекає.
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19.03.2022 20:55 Ответить
Якщо бульбофюррер вирішив кинути свої війська на допомогу рашистам, то від'їзд білоруських дипломатів - це яскраве тому підтвердження.
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19.03.2022 20:49 Ответить
Я только не понял, чего он ему в грудь кинул? В морду надо было.
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19.03.2022 20:49 Ответить
Идут точно по курсу кацапсого корабля....
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19.03.2022 20:50 Ответить
Треба було передати їм мішок з колорадами )
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19.03.2022 20:50 Ответить
а дійсно...могли б кожному по пару целофанових мішків з трупяками чи "запчастинами"...
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19.03.2022 20:52 Ответить
По ходу Зюзюки решили испробовать долю пушечного мяса.
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19.03.2022 20:50 Ответить
неспроста этот крысиный исход....
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19.03.2022 20:51 Ответить
Воно ще й ображається..ти диви..
Подякуй, що не вбили.
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19.03.2022 20:51 Ответить
Пусть коров моют..
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19.03.2022 20:51 Ответить
Мудаки нена@буть. Смерть кацапським ***********!!!
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19.03.2022 20:52 Ответить
Я вот не понял, в еас летят белорусские ракеты (я не собираюсь разбираться в принадлежности), а у нас сидят дипломаты *********? Квартальные, вы совсем упороты?
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19.03.2022 20:52 Ответить
А завтра утром она уже будет удобрять украинские поля.
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19.03.2022 20:55 Ответить
а почему утром сразу как только войдут
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19.03.2022 21:25 Ответить
Лука Мудiщев картоплі об'ївся
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19.03.2022 20:54 Ответить
вы не знаете,как правильно -"на ***" или "на***",...ну а если серьёзно вот это всё останется на совести белорусов на века...
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19.03.2022 20:54 Ответить
Їх 'совєсть' вже обісрана . Якщо взагалі була .
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19.03.2022 20:59 Ответить
Та начхати на їхню образу і нестерпні умови. Але от дуже сумнівно, щоб виїжджали без наказу згори.
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19.03.2022 20:55 Ответить
пусть *******
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19.03.2022 20:55 Ответить
значит и беларусы включатся в эту авантюру. и батке конец будет
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19.03.2022 20:55 Ответить
Цікаво, а хто ж створив нестерпні умови? А як же мешканцям Києва? Чи вже знаєте, яка допомога надійде від вашого фюрера.Така дипломатія нам не потрібна, рушайте за курсом російського військового корабля.
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19.03.2022 20:57 Ответить
От, кацапи - бєрітє прімєр. А нестерпні умови ми вам організуєм
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19.03.2022 21:00 Ответить
Это означает, что на днях бульбофюрер введёт войска
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19.03.2022 21:01 Ответить
Пєрвую армію міра?
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19.03.2022 21:03 Ответить
с руснёй вместе. это уже почти что факт.
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19.03.2022 21:11 Ответить
Всьо прапало!
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19.03.2022 22:28 Ответить
)))
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19.03.2022 21:02 Ответить
Бульбаши решили в войну вступить
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19.03.2022 21:04 Ответить
Белорусы вторгнуться, тут уже мировая. Приднестровье разбомбят сразу, Армению додавят не только карабах, остетия какое бы правильвно проросийское не было в Грузии будет взята за день обратно, Китай за пару дней сделает аншлюс Сибири, Сирийское правительство падет, все холуи Путина на западе мгновенно будут взяты на прицел, я думаю что это это все совсем не ра руку Путину если он не совсем свихнулся
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19.03.2022 21:20 Ответить
А че это поехало в Белорусь через Молдову зачем такой крюк с Киева до границы рукой подать Дерьмо обоссаное
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19.03.2022 21:22 Ответить
параша напала, бульбаши нападут, китай чето там подумывает поддержать, а штаты и нато только и повторяют что ни в коем случае не будут вмешиваться.
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19.03.2022 21:24 Ответить
Спасають шкуру.. Щоб ненароком свої не підстрелили.. Мабуть полетять ракети в те місто де вони були..
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19.03.2022 22:09 Ответить
Если бульбаши , начнут обстреливать Волынь и Львовскую область .
младший сын Лукашенко не доживет до 33 лет. …( проклянут как Януковича
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19.03.2022 22:15 Ответить
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19.03.2022 22:42 Ответить
Шо,нестерпимо слышать о себе правду?
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19.03.2022 22:48 Ответить
В карман насрать, это приказ
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19.03.2022 23:09 Ответить
Пуйло додавив таки застарілу вусату шльондру, ввести своє військо в Україну???
Це буде прокляття на віки…
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19.03.2022 23:16 Ответить
то що, браття українці , викидаємо картоплiu він з ВКУЛ-у? Хто за?
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20.03.2022 01:10 Ответить
 
 