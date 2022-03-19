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Російські окупанти вперше за кілька днів не обстрілювали Київ, - Жирнов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

19 березня активних наступальних дій російських окупантів не помічено. Ворожі війська готуються до відновлення наступальних дій.

Про це повідомив голова Київської міської військово-цивільної адміністрації Микола Жирнов, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше за ці дні столицю не обстріляли рашистські загарбники. Ще одну гарну новину ми отримали від наших колег, які воюють в районі Попасної. Там переносним зенітним комплексом Стінгер була збита ракета "Точка-У". Це говорить про те, що у нас є така зброя, якою ми можемо їх збивати і не давати знищувати наші міста і села", - сказав він.

Також активних наступальних дій російських окупантів за сьогодні не відзначено.

"Ворожі війська здійснюють перегрупування та логістичне забезпечення своїх підрозділів, закріплюються на захоплених рубежах та готуються до відновлення наступальних дій", - зазначив Жирнов.

Основні зусилля окупантів спрямовані на оточення Києва.

Також читайте: Від початку війни у Києві затримали 127 диверсантів, зокрема 14 груп, - Жирнов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
А уявляєте, якби мером Києва вибрали якогось Пальчевського?...
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19.03.2022 21:13
+9
Самые умные поняли всё еще 24 числа, когда их спецназ покрошили в Гостомеле.
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19.03.2022 21:16
+7
Щось ***** задумали
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19.03.2022 21:16
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Ліпьошки якутські закінчились ?
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19.03.2022 21:13 Відповісти
А уявляєте, якби мером Києва вибрали якогось Пальчевського?...
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19.03.2022 21:13 Відповісти
а до чого тут зараз мер..? містом керує голова військової адміністрації .. от якби це була непотріб як назаров чи муженко - це б була катастрофа
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19.03.2022 21:17 Відповісти
Муженко зараз в Генштаб повернувся служить ...
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19.03.2022 21:27 Відповісти
З хомчаком напевне переплутав, аби ляпнуть ото. Точно була б катастрофа
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19.03.2022 21:32 Відповісти
господи, як не хочеться знову спати в підвалі(

але треба потерпіти, військові терплять ще й не таке

всім раджу дуже хороший аналіз від воєнного експерта:

https://youtu.be/YRGmCh5JFCs
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19.03.2022 21:14 Відповісти
Там подстрелков ноет, что кацапы обосрались. Мол, ещё пару недель и придется Крым отдавать.
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19.03.2022 21:14 Відповісти
Самые умные поняли всё еще 24 числа, когда их спецназ покрошили в Гостомеле.
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19.03.2022 21:16 Відповісти
Да вообще они застыли. Это же видно везде. Нашим военным нельзя расслабляться, тем более что Россия везет какие-то несчастные резервы откуда-то, но в целом они полностью потеряли инициативу. Теперь надо просто усиливать позиции и всё. Время окончательно работает на нас.
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19.03.2022 21:15 Відповісти
Давайте не забывать про главного кукловода, который привел к власти и танцует МЗЧ - коломойского. Пока что все идет близко к его "программе", которую он озвучил еще в 2019
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19.03.2022 21:16 Відповісти
а где сейчас эта гнида?
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19.03.2022 21:16 Відповісти
Коломойский как раз сейчас в страшной заднице. Он проиграл от происходящего вероятно даже больше Ахметова с харьковским бизнесом.
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19.03.2022 21:17 Відповісти
расчитывал что Украину возьмут за 72 часа и ему кремль отстегнет -для этого и был поставлен клоун но украинский народ их подвел
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19.03.2022 21:40 Відповісти
Щось ***** задумали
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19.03.2022 21:16 Відповісти
Просто сдохли. Какие-то вспышки еще возможно, но уже последние дни это напоминало конвульсии.
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19.03.2022 21:18 Відповісти
Думаю так.Укрепление позиций.Зачистка територии.
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19.03.2022 21:31 Відповісти
Зачистку территории надо делать силами где-то 7-8% от населения на этой территории, это азы военной науки. Меньше - это будет профанация, а не зачистка. Сейчас на оккупированных территориях суммарно около миллиона человек, или даже больше, это только на фильтрационные мероприятия нужны 70-80 тыс. человек. Пока они будут по домам ходить, кто будет сидеть в танках? А опыт Херсона показывает, что народ нихрена этих вояк не боится и нах посылает регулярно, т.е. или надо закручивать гайки и вводить жесткие репрессии ( а это приводит к партизанскому движению) или заливать захваченную территорию баблом, как это обычно делают в таких случаях американцы, создавая прикормленное население, на которое можно опереться. Бабла у россии нет и не предвидится, а про партизанское движение они уже жопой почувствовали, что это очень стремно, и гайки закручивать откровенно боятся. По крайней мере там, где против нас регулярная армия, а не менты, потому что ***** нагнало к нам ещё и всяких ментов, всяких собров и росгвардии, а это как раз такие отморозки, что привыкли бить палками своих граждан по поводу и без повода, и у нас будут действовать точно так же. Там, где они есть, там да, для мирного населения наступят тяжелые времена.
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19.03.2022 22:10 Відповісти
Последние четыре дня вообще тишина.. и это на минском массиве, где боевые действия за 20км. проходят...и прилетает за пару км. от дома..
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19.03.2022 21:17 Відповісти
Что-то я в Киеве этого особо не заметил: до обеда 10-15 хороших взрывов слышал.
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19.03.2022 21:57 Відповісти
Позавчера в Подольском районе Киева разорвалась ракета, повреждено 6 домов, школа и детсад, 19 человек ранено, один убит, обвалилась стена дома. Написали, что это упала перехваченная ракета. Да, перехватывать надо, может она летела на казарму с солдатами, как в Николаеве. Жирнов, можно ли произошедшее характеризовать, как отсутствие обстрелов Киева?
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20.03.2022 01:25 Відповісти
 
 