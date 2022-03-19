Російські окупанти вперше за кілька днів не обстрілювали Київ, - Жирнов

19 березня активних наступальних дій російських окупантів не помічено. Ворожі війська готуються до відновлення наступальних дій.

Про це повідомив голова Київської міської військово-цивільної адміністрації Микола Жирнов, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше за ці дні столицю не обстріляли рашистські загарбники. Ще одну гарну новину ми отримали від наших колег, які воюють в районі Попасної. Там переносним зенітним комплексом Стінгер була збита ракета "Точка-У". Це говорить про те, що у нас є така зброя, якою ми можемо їх збивати і не давати знищувати наші міста і села", - сказав він.

Також активних наступальних дій російських окупантів за сьогодні не відзначено.

"Ворожі війська здійснюють перегрупування та логістичне забезпечення своїх підрозділів, закріплюються на захоплених рубежах та готуються до відновлення наступальних дій", - зазначив Жирнов.

Основні зусилля окупантів спрямовані на оточення Києва.

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