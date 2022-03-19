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За день українські військові здійснили кілька контрнаступів, - Денисенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

Українські військові упродовж дня 19 березня здійснили кілька контрнаступів, завдавши втрат російським загарбникам у техніці та особовому складі.

Про це сказав радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Полк Азов зробив сьогодні в Маріуполі контрвилазку, було знищено до 50 російських солдатів, кілька одиниць російської військової техніки, власне кажучи, місто стоїть, місто воює, місто тримається", - розповів Денисенко.

Він додав, що на запорізькому напрямку українські військові теж вдалися до контратаки.

"Знищено до 60 росіян, кілька одиниць техніки, також хотів би відзначити білоруський напрямок, нам на допомогу прийшли білоруські партизани, які, по суті, вивели з ладу залізницю сполученням до території України", - поінформував радник міністра МВС.

Таким чином, додав він, "із білорусі наразі не можна залізничним транспортом дістатися України, що буде ускладнювати логістику для російської федерації".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Слава ВСУ! Героям Слава! Смерть ворогам!
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19.03.2022 23:50
+8
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19.03.2022 23:53
+8
Заткнитесь про партизан! Вас "переданные" самолеты еще ничему не научили?
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20.03.2022 00:03
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русский дембель с Украины - Zьмур в селофановом пакете
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19.03.2022 23:48 Відповісти
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19.03.2022 23:53 Відповісти
Слава ВСУ! Героям Слава! Смерть ворогам!
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19.03.2022 23:50 Відповісти
За подготовку белоруских партизан был посажен Семенченко или я ошибаюсь?
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19.03.2022 23:52 Відповісти
А потом його випустили, він десь пропав, а тут як раз появиись білоруські партизани!??
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20.03.2022 00:03 Відповісти
Как же не хватает нам современного высокоточного оружия, чтобы наши парни без потерь били врага в контр наступлениях... Когда уже будут эти дроны камикадзе ? И чтобы много !
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19.03.2022 23:53 Відповісти
Правильный ответ: Как только - так и сразу!
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20.03.2022 00:09 Відповісти
контрнаступи...они уже днепр. область градами обстреливают...
что дальше??
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19.03.2022 23:58 Відповісти
Спокійно, все буде гаразд!
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20.03.2022 00:33 Відповісти
Если Азову не помочь рано или поздно город падет. Арестович успокаивал что были случаи когда города удерживали и дольше. А он уверен что хватит боеприпасов каждому хотя бы еще на неделю? Если да то норм потому что желающий сейчас в Марике ******;ть русню очень много. Но он так и не дал эту информацию.
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20.03.2022 00:00 Відповісти
Допустим не хватит боеприпасов. Что предлагаешь, с учётом оперативной обстановки?
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20.03.2022 00:12 Відповісти
отправить дроны камикадзе...
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20.03.2022 16:31 Відповісти
Заткнитесь про партизан! Вас "переданные" самолеты еще ничему не научили?
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20.03.2022 00:03 Відповісти
Героям Слава!
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20.03.2022 00:09 Відповісти
Радник міністра МВС Вадим Денисенко підставив під удар біларуських партизанів.
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20.03.2022 01:39 Відповісти
 
 