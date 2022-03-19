Приват24 не працюватиме 10 годин
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Мобільний банківський додаток "Приват24" не буде працювати 20 березня з 00:10 до 10:00. Це пов'язано із регламентними роботами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці ПриватБанку в фейсбуці.
Користувачів інтернет-банкінгу попередили, що вони не зможуть користуватися додатком деякий час.
"Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з "Приват24". У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку. Дякуємо за розуміння! — повідомили в банку.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...