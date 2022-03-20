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Молдова (1293) НАТО (5114) Росія (47164) Джоане Мірча (25)

НАТО не бачить планів Росії напасти на Молдову

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джоане,мірча

У Північноатлантичного альянсу наразі немає даних, які би свідчили, що Молдова є новою військовою метою для Росії.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду" 

"Республіка Молдова не є військовою метою для Росії, ми не маємо даних, які б вказували на це. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається у Придністров'ї, але сьогодні ми не маємо даних",- зазначає він.

Проте, за словами Джоане, водночас на Молдову чиниться величезний тиск у вигляді "біженців, високих цін на енергоносії, пропаганди та маніпуляцій".

Заступник генсека НАТО впевнений – напавши на Україну, Путін зробив величезну стратегічну помилку у розрахунках.

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"Але врешті-решт йому вдалося зробити те, на що ніхто не розраховував: прискорити формування в Україні справжньої національної самосвідомості. Те саме з Грузією. Подивіться на Республіку Молдова. Керівництво Республіки Молдова потребує нашої підтримки, тому що ці країни, нейтральні країни, які хотіли знайти баланс… Але сьогодні ефект від цих дій президента Путіна привели до зворотного ефекту: всі ці країни ще сильніше спрямують на Захід", – стверджує він.
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Топ коментарі
+19
НАТО: Мы не увидели беспилотник со 120 килограммовой бомбой, который пролетел две наши страны и упал в Хорватии.
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20.03.2022 00:13
+16
Конечно не видит, Украина же свои телом сейчас закрывает и Молдову и ещё несколько стран Европы и это как минимум . Ваш кэп
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20.03.2022 00:12
+9
tak ani uzhe tam - s 93? goda....pridurki.
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20.03.2022 00:11
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tak ani uzhe tam - s 93? goda....pridurki.
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20.03.2022 00:11 Відповісти
Конечно не видит, Украина же свои телом сейчас закрывает и Молдову и ещё несколько стран Европы и это как минимум . Ваш кэп
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20.03.2022 00:12 Відповісти
НАТО: Мы не увидели беспилотник со 120 килограммовой бомбой, который пролетел две наши страны и упал в Хорватии.
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20.03.2022 00:13 Відповісти
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что нынешний глава американского государства Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку перед эскалацией конфликта на Украине. Он уверен, что им не стоило говорить о политике невмешательства Запада в случае военного конфликта между Россией и Украиной.

«Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете», - отметил Болтон.
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20.03.2022 00:14 Відповісти
kogda nenada ne za shto atvechatj - mozhno ******* vse shto ugodno.
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20.03.2022 00:18 Відповісти
Байден, США і НАТО заявами про невтручання, що солдати НАТО не будуть воювати за Україну, ***** тільки заохочували до агресії.
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20.03.2022 00:34 Відповісти
На Молдову? Ему орков не хватает в Украине. Какая нафиг Молдова?
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20.03.2022 00:29 Відповісти
Тю, так для Молдови никаких планов не нужно. Заезжай и расквартировывайся.
А поводов вообще не нужно. Методички старые. В Молдове целый город бендеровцев.
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20.03.2022 00:29 Відповісти
Місто Бендери під рашистською окупацією з 1992 року, прорашистське. До Бандери і бандерівців не має ніякого стосунку.
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20.03.2022 00:42 Відповісти
Сарказм / гумор - не твоє, вірно?
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20.03.2022 01:06 Відповісти
Якщо гумор дотепний.
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20.03.2022 01:12 Відповісти
Для роспропаганды не существует ничего невозможного и дна там тоже нет.
Ты сообщил факты, которые известны всему миру кроме параши и белораши. Этого достаточно.
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20.03.2022 01:20 Відповісти
Молдову завойовувати не має потреби, якщо завоювати Україну.
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20.03.2022 00:36 Відповісти
Значить треба брати Молдову в нато, поки путін не встиг напасти.
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20.03.2022 00:37 Відповісти
НАТО багато чого не бачить і всього боїться.
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20.03.2022 00:37 Відповісти
как только ***** нападёт на молдову, французы и немцы обьявят о своей капитуляции.
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20.03.2022 00:44 Відповісти
Всё зависит от результата войны против Украины.
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20.03.2022 01:09 Відповісти
мацкалі вже давно напали на Модову
но НАТО цього не бажає бачити
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20.03.2022 01:13 Відповісти
І звідки такі придурки беруться.
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20.03.2022 01:18 Відповісти
Я от реально не можу вкурити, в керуючі структури НАТО спеціально ідіотів беруть і у них така кадрова політика, чи навмисно дурачка валяють. Та кацапи не дай Боже вийду на кордон з Молдовою, навіть плани не будуть строїть, просто переїдуть той кордон і зупиняться, аж на кордоні з Румунією. А на камеру скажуть, ой ізвінітє, ми заблудились. Але раз уже заєхали, так чего уж возвращаться. Невже не ясно, що Пуйло хоче відродити СССР в його кордонах.
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20.03.2022 01:33 Відповісти
Потім ще цей баран буде СТУРБОВАНІСТЬ І ЗАНЕПОКОЄННЯ виражати, от як же так, як же ми стурбовані, кацапи захавали Молдову, а ми ж тут сиділи та думали, що ми не такі ідіоти, як про нас уже думає 80 процентів населення країн Східної Європи
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20.03.2022 01:37 Відповісти
Молдова не має толком армії. вони просто призначать в Молдові губернатора.
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20.03.2022 01:41 Відповісти
НАТО так же не видит, как уже в этом году, под угрозой Путина применить ЯО, будут выводить американские военные базы из Польши, с последующей сменой польского правительства, выходом из НАТО и Евросоюза.
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20.03.2022 01:50 Відповісти
Після подібної заяви НАТО молдаванам варто всерйоз занепокоїтись..
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20.03.2022 02:41 Відповісти
Та я думаю, молдавани зараз на нас, як на Боженьку моляться, а на НАТО уже положили з пробором.
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20.03.2022 02:55 Відповісти
Там французам не має чим воювати, проведіть ревізію всіх складів НАТО, думаю італійці та німці теж в такому самому стані. Н
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20.03.2022 05:33 Відповісти
дебіл, московити там давно вже стоять !!!
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20.03.2022 06:49 Відповісти
це НАТО якесь сліпе. Таце ж очевидно що якщо впаде Одеса, то Молдова відразу буде захоплена. Питання тільки в тому, що Одесу каци навряд чи зможуть взяти
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20.03.2022 10:04 Відповісти
скиньте йому посилання:
https://censor.net/ua/news/3326912/***********************************************************************
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20.03.2022 10:32 Відповісти
А что может видеть слепой?
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20.03.2022 10:38 Відповісти
 
 