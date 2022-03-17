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армія РФ (13417) війна (56084) Молдова (1290) Придністров'я (369) Росія (47112) Майя Санду (203) російські війська (227)

Ми вимагали та вимагаємо виведення військ РФ із Придністров'я, - Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санду

Кишинів продовжує наполягати на виведенні російських військових із території окупованого Придністров'я.

Про це заявила президентка Молдова Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Молдова ясно дала зрозуміти, що Росія грає істотну роль у всьому, що пов'язано з придністровським конфліктом. Ми завжди говорили та вимагали виведення російських військ з Придністров'я, ми вимагали та продовжуємо вимагати утилізації боєприпасів. Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту. Ми зробимо все можливе, щоб знайти та реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення", - сказала вона.

Читайте: ПАРЄ визнала Придністров'я зоною російської окупації

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
ми вже 8 років вирішували дипломатично ... зараз у вас шанс вирішити це все швидко !
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17.03.2022 02:58
+47
Так действуйте, вы же видели состояние росийской армии
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17.03.2022 02:57
+44
навіть ще гірший - півтора танка

але цей чиряк на нашій сраці треба прибрати.
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17.03.2022 03:03
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Так действуйте, вы же видели состояние росийской армии
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17.03.2022 02:57 Відповісти
Стан Молдовської армії десь такий же.
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17.03.2022 02:59 Відповісти
навіть ще гірший - півтора танка

але цей чиряк на нашій сраці треба прибрати.
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17.03.2022 03:03 Відповісти
Своїх друзів - румунів нехай підключать, боягузи!
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17.03.2022 04:47 Відповісти
Тут все опять упирается в НАТО и их "нежелание развязать третью мировую"
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17.03.2022 06:09 Відповісти
У вас очень много здесь всяких провокаторов. Не удивлюсь что "кровавый пастор" скоро разместит новые клипы с привязанными к столбу провокаторами.
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17.03.2022 10:42 Відповісти
..а в чём провокации? В том..что Молдову призывают к уничтожению Приднестровья? Так у Вас было 8 лет с 2014..когда Украина перекрыла все пути снабжения русни в Приднестровье! И вопрос теперь? А за счёт чего 8 лет держалось Приднестровье? Кто кормил... поил..снабжал оккупационные войска? Неужели обеспечение доставлялось с космоса?
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17.03.2022 11:23 Відповісти
Майя ?а ви не пробували прогнати сцаними шматами ті війська..якраз є нагода..
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17.03.2022 02:57 Відповісти
ми вже 8 років вирішували дипломатично ... зараз у вас шанс вирішити це все швидко !
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17.03.2022 02:58 Відповісти
Це шо ж виходить, що тепер і в Молдові владу "захопили" нацики і наркомани
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17.03.2022 03:00 Відповісти
Мацква вже має плани спецоперації і проти Молдови . Молдова - наступна . Якщо , не дай Бог , Україна не вистоїть .
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17.03.2022 03:11 Відповісти
Подяка молдованам за те що прийняли наших біженців і за те ще не тримають на нас образу за допомогу кацапам у створенні цього анклаву, дуже скоро його не стане.
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17.03.2022 03:00 Відповісти
Молдовани не Українці - вони сцикливі ( один , два вибухи і відкличуть усі свої вимоги ), не найкращій союзник в війні!
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17.03.2022 03:01 Відповісти
Це неправда. В Україні останні 8 років мінімум 5 млрд доларів в рік витрачалося на оборону
США та інші допомагають, звичайно.
Але вони і Молдові могли б підкинути щось, якби ті попросили для оборони своєї країни. Їм поки що не треба просто
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17.03.2022 07:11 Відповісти
Валерий Руссу, сколько пмровцев ви убили лично своими руками, сколько раз обращались к Руминии и странам запада о предоставлении военпомощи ?
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17.03.2022 08:06 Відповісти
Ты можешь говорить все что хочешь. Ты - провокатор. А мы просто будем спасать людей бегущих от бомб чумы 21 века.
Настоящие украинцы сломают хребет российской сволочи. Ну а Молдова не стоит в стороне. А всяких провокатор - привязывать к столбу (это действительно украинское ноу-хау).
Смерть врагам и Слава Украине!
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17.03.2022 09:58 Відповісти
... украинцы то сломают... А Вы на крови Украинцев ...прикрываясь спасением беженцев в лучший мир собрались вьехать? Или ты не знаешь..что Украине приходится держать достаточно большой контингент армии у границ Молдовы..чтобы опухоль не рванула и не пошла в Украину своим гноем. Так помогите Украине. Заблокируйте Приднестровье наглухо. Чтоб ни одна руснявая тварь не выехала за пределы анклава. И что скажем? Что сделаем? А они у Вас свободно шастают по Молдове... Машины с приднестровскими номерами где хочешь..и куда хочешь.
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17.03.2022 11:37 Відповісти
..100 відсотків... Сидять тих і чекають ..що буде далі. Вистоїть Україна... тут прицепом у ЄС.... Не вистоїть.. Молдавська РСР у складі рашки... ))) А русню у Придністровьї вони чіпати не будуть...Аби чого не вийшло. Азербайджан скористався ситуацією і почав мочити армяшок по повній. І срані росіянські миротворці зникли..і Вірменія вже з рашкою не в дуже добрих стосунках. Грузія сидить і відверто сциться....
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17.03.2022 11:30 Відповісти
скоро свинорылые воины "второй по мосчи армии мира" сами сбегут... кто в могилу, кто куда... если конечно успеют...
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17.03.2022 03:04 Відповісти
Вчасно про це нагадали, бажано це все оформити разом з Японією, Китаєм, Германією, Фінляндією... А там і в середині моZZковії підтягнуться, особливо Кавказ. Розхитувати отой непотріб зсередини.
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17.03.2022 03:04 Відповісти
І Грузія.
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17.03.2022 06:13 Відповісти
Китаєм??? Ну-ну...
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17.03.2022 06:49 Відповісти
не дай бог ибо будут "выходить" они через Украину. Сейчас только западного фронта нам не хватало.
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17.03.2022 03:05 Відповісти
Вихід у них один - на двометровій глибині.
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17.03.2022 09:51 Відповісти
Японии, Финляндии приготовится..
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17.03.2022 03:06 Відповісти
Молдова - прекрасная страна - фрукты вина овощи климат
Прижились кацапы в Молдове . Может им дать вид на жительство за отказ от кацапского гражданства ? И запретить голосовать , расформировать ту босоногую армию ?Приднестровье ликвидировать Как вариант ?
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17.03.2022 03:11 Відповісти
Нет. С кацапами, к сожалению, так не получится. Куда оно пришло, оно считает своей землей. Вы почитайте комменты на Ютуб! "Вы же и для русскай аудитории снимаите, а пачему вы принципиально не гаварите на русском, вы же его знаите?" Причем пишут приблизительно с такой же орфографией на полном серьезе. Они реально не понимают, почему украинские блогеры не говорят с ними по-русски! Вот что на такое можно ответить? Их лечить нужно. Электрошоком.
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17.03.2022 03:35 Відповісти
Главный опознавательный знак кацапья - это дикая, совершенно свинячья безграмотность в письменном русском языке.
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17.03.2022 03:41 Відповісти
Та ні Gar ,тільки кулею. Радикальне лікування. Ніщо інше не допоможе.
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17.03.2022 06:07 Відповісти
1.Приднестровье находится непосредственно рядом с Одессой, они в Одессу в Эпицентр ездят и на пляж , они имеют в собственности улицы на 7 км.
2. Многие из них уже паспорта Молдовы втихаря получили и ездят работать в ЕС И отдыхать , дети их в ЕС учатся.

надо просто разоружить эту армию на определённых условиях ,
Сейчас вообще есть большой шанс вернуть и лугандон и Крым и Кубань .ГЛАВНОЕ - иметь умную и быстро соображающую власть
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17.03.2022 09:21 Відповісти
Да это я само собой знаю. Я про то, что тихо и мирно это сделать не получится. И Кубань с ее ватным населением нам точно не нужна. Даже Крым и Донбасс будет сложно проглотить, что говорить о рабах из Параши? Они за ***** еще несколько поколений голосовать будут. Без барина они просто жить не смогут. Зачем нам такие граждане?
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17.03.2022 15:08 Відповісти
Речь идёт о территории, а не о "автоматическом" гражданстве населения этой территории.
Необходимость нового законодательства о гражданах и о статусе лиц без гражданства давно уже перезрела... Понятия граждане и население должны быть законодательно отрегулированы с учётом сегодняшних да и будущих реалий.
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17.03.2022 17:19 Відповісти
Невозможно захватить территорию без лояльного отношение к себе местного населения. Точнее возможно на какой-то короткий промежуток времени, но потом это обойдется тебе дороже.
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17.03.2022 17:41 Відповісти
Речь не о "захвате"...
Граждане это государствообразующие люди, у них должен быть свой набор обязанностей и вытекающих из них набор прав, а также условий лишения гражданства. Все прочие - население, со своим набором обязанностей и прав, при определённых условиях подвергаемых депортации. Как основа государства... Лица, в частности мужики, бегущие от войны под прикрытием липовой справки о "беременности" и иже с ними, не должны определять "лицо" государства ни "сегодня" ни тем более "завтра".
Об этом речь...
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17.03.2022 18:08 Відповісти
Аэропорт Херсон. Разбитая техника оккупантов. Красивое видео.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1504112682059894788?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw
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17.03.2022 03:30 Відповісти
это видео снимали сами кацапы
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17.03.2022 03:49 Відповісти
так не работает, девочка...., только через пиз*юлину......
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17.03.2022 03:37 Відповісти
курочка в гнезде, яичко в жопе, а москаль со сковородкой бегает....
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17.03.2022 03:40 Відповісти
Есть еще такое: "Теля ще у гузні, а ми вже з довбнею".
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17.03.2022 07:17 Відповісти
ще є "За взятие Львова", на черзі наступна "За взятие в рот"
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17.03.2022 08:33 Відповісти
Ну просто заявить с трибуны - этого мало. Чтобы был 100% эффект нужно обязательно проделать следующий ритуал: снять обувь, стать на лавочку и посветить фонариком в космос. Инфа сотка, проверено лучшими революционерами современности.
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17.03.2022 03:48 Відповісти
Не тявкай! У нас армии практически нет А из того что есть -много таких,которые даже румынский язык не знают. И выгнать не можешь. Потому что что в коррумпированные суды обратятся и придется вернуть их на работу а то еще и компенсации платить. Потому и взялись за прокуратуру, и суды. Просто надо все решительно делать Например,сократить число судей и прокуроров на четверть,а освободившиеся деньги раздать оставшимся. Не заработало,через два месяца еще на четверть сократить,и так далее.
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17.03.2022 05:26 Відповісти
Нездара молдаванська, слідкуй за язиком. Ваше існування зараз - це заслуга Української Армії.

Щось ти забагато кукурікаєш, як для потенційного орального раба чеченських бойовиків.
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17.03.2022 09:33 Відповісти
Существование Приднестровья, если что - это тоже заслуга украинской армии. А выживание Приднестровья 25 лет было "заслугой" нашей страны.
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17.03.2022 15:13 Відповісти
Вытащи изо рта чеченского боевика,-а то непонятно что говоришь!
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18.03.2022 09:12 Відповісти
Та давно там вже мають стояти війська Молдови... які чомусь розмовляють румунською, але то таке 😉🤫🤭
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17.03.2022 04:43 Відповісти
"Ми вимагалали, вимагаємо" і будуть продовжувати вимагати )))
Вперед, молдавани, ваш шанс.
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17.03.2022 05:05 Відповісти
Военный преступник Путин не выведет войска из Транснистрии и сами те войска не выйдут даже по широким корридорам. Единственное решение там - военное, на полную ликвидацию всей группировки.
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17.03.2022 05:07 Відповісти
там где кацапы везде война.
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17.03.2022 05:20 Відповісти
Ця Санду, це сциклива приспособленка. Як тільки Україні, яка веде війну з кремлівським рейхом, і платить страшну ціну за свою незалежність запропонували подати заявку на вступ до ЄС , як тут же і Молдова підсуєтилась і подала заявку на вступ. Її туди хтось звав???? Що оця Санду зробила такого героїчного, щоб її Молдова стала повноправним членом ЄС???? Навідь жодної міжнародної санкції не підтримали. Жодної санкції Молдова не ввела проти кремлівського пуйла.!!! Жодної санкції Європейського Союзу проти терористичної бензоколонки Молдова НЕ ПІДТРИМАЛА. Хай візьме їх і вишверне ті терористичні війська, і проголосить територію придністров'я суверенною територією Молдови, раз така розумна.
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17.03.2022 05:55 Відповісти
В Молдове совсем нет армии. А этот анклав на ее территории создали и поддерживали мы совместно с паРашей. С Молдовой сделали приблизительно то, что сейчас хочет сделать с нами *****.
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17.03.2022 15:16 Відповісти
Это вякают пророССийские псы,которые хотят создать еще одиночаг за спиной Украины!
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18.03.2022 09:15 Відповісти
Там 3 БТР и один танк на всю Молдову, тер оборона Николаева более боеспособна.
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17.03.2022 06:22 Відповісти
Нехай піднімає тему великоі Румуніі, зливаються чи якусь федерацію роблять. Але длч початку розібратись з підарнею яка має паспорти мордору, таких там аж д.х
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17.03.2022 06:48 Відповісти
Три недели молдаване думали.
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17.03.2022 06:49 Відповісти
хорошее решение - мирно и тихо отправить на рашу весь ихний контингент в приднестровье в виде груза 200, можно цивильным потягом, даже в купейных вагонах...
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17.03.2022 07:19 Відповісти
Кацапія має бути знищена.
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17.03.2022 07:20 Відповісти
З якого приднестров´я???
Хіба є така країна???
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17.03.2022 07:44 Відповісти
шановні молдовани, москалів не просити та умовляти треба; іх треба просто ****#ти!
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17.03.2022 07:45 Відповісти
Вимагати, це добре, але самі рускі звідти не підуть.
Допомогти їм можна у мирний спосіб - оточити як Маріуполь
і просто стояти.
За якийсь час живіт дасть про себе знати, бо їсти схочеться -
білий прапор - і на Соловки чи БАМ чи відновляти Україну.
Але, мабуть, це мусить чуть почекати...
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17.03.2022 08:17 Відповісти
О, панеслась! Грузини що там, мовчать ще? Не думала що молдовани сміливіші за них!
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17.03.2022 08:29 Відповісти
Памятаю 90 р в Молдові " Молдова для молдпван, русских за Днестр жидов в Днестр", виганяли етнічних украінців з роботи, відбирали квартири.
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17.03.2022 08:37 Відповісти
Ой брешешь, ты не москалик ли?
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17.03.2022 09:39 Відповісти
Не стыдно? Вот совсем-совсем не стыдно?
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18.03.2022 10:01 Відповісти
Придністров я треба повністю заблокувати . Військовим параші дати можливість втекти, всю зброю забрати на користь України та Молдови. Встановити миротворчий контингент двох країн. Ліквідувати так звану ПМР.
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17.03.2022 09:21 Відповісти
Майа, все будет хорошо, Украина освободит и этот анклав.
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17.03.2022 09:28 Відповісти
Майечка, ты даже представить не можешь, до какой степени мы озабочены этим бстоятельством, мы даже выражаем эту озабоченность (мать ее). Без сомнения наша такая озабоченность сделает большой вклад в вашу победу 😎. На этот счёт, анекдот : " Купил самоклеящеися обои. Сижу,жду." 👋
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17.03.2022 09:54 Відповісти
Це наслідки "звитяги" Ху.ловської армії. Молдова бачить, що може з'явитися історичний шанс вирішити цю проблему, особливо, якщо Ху.ло все ж таки вирішить почати морське десант.
Географія підказує, що це доцільно робити нижче Затоки. Там одним ударом можно відрізати пів Одеської області, отримати плацдарм для нападу на Одесу і там незначна відстань до Придністров'я. В такому разі Ху.ло навряд чи утримається від того, щоби не задіяти їхнє угрупування.
Я так бачу Молдова розраховує, що ми відіб'ємо цей десант, відповідно, повинні будемо знищити Придністровське російське угрупування яке вступить у війну,, а далі ця територія просто перейде під контроль Молдови.
Це походу наша карма, чистити світ від кацапської наволочі...
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17.03.2022 10:30 Відповісти
..ім однаково. Відібьється Україна.... Молдова прицепом в ЄС... Не відібьеться... Молдавська РСР у складі рашки... На початку березня був у Кишиневі з гуманітаркою для нас... Проволиндали нас майже двоє діб... вичавили все що можна... просканували всі 50 тонн вантажу...кожний блок просвітили... Все шукали ..що зброя ..чи щось військове. І напряму фури..яки завантажили з літака НЕ ПУСТИЛИ !! прямо на Одесу. Пішли на Могильов... Бо там Придністров*я ..аби не псувати стосунки. Митники прямо у вічі казали..що винна Україна у цій війні.... Нема там ніякого розуміння ситуаціі. Від слова ЗОВСІМ!!!
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17.03.2022 11:51 Відповісти
Я все таки не понимаю, почему ты именно на новостях о Молдове специализируешься. Где речь о Молдове - там ты с "экспертным мнением" о влиянии мнения одного таможенника на политику Молдовы по отношению к Украине и о срочной необходимости взорвать приднестровье. Задание такое, что ли, чтобы развязать рэфии руки? А что проверяли груз - то правильно проверяли. Может ты оружие ввозил диверсантам
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18.03.2022 10:11 Відповісти
А что такое? Исключаешь поставку оружия диверсантам? Не смеши, прекрасно ты все понимаешь. И гуманитарка идет через Молдову, аж пыль стоит. Самолетами сотнями тонн со всей европы. И да. Она проверяется. То же самое делают на границе ваши таможенники в отношении фур, которые идут с гуманитарным грузом. Так что не свисти. Если стоит самолет, значит, что-то не так с ним. Меньше контрабанды совать надо в коробки с гуманитарным грузом и навариваться на перевозках
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18.03.2022 13:08 Відповісти
Я прекрасно знаю, как навариваются экипажи на контрабанде. Не говорю, что этим занимаешься именно ты. После первого разговора с тобой я позвонил коллегам в транспортную, поинтересовался, что за кадры болтают херню при проверке украинских грузов. Попросили фамилию, если знаю или хотя бы судно, которое они проверяли и число и время проверки. Можешь назвать? С ублюдками разберутся. А что касается проверок - так есть регламент, и они его выполняют
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18.03.2022 13:29 Відповісти
так, еще раз. Для начала процедуры проверки должна иметь место autosesizare. не знаю, как это на русском, но смысл в том, что правоохранительные органы вправе начать проверку по имеющей место информации, в том числе и в социальных сетях, включая форумы. Ты предоставляешь эту информацию, но при этом должны быть не голословные утверждения "все молдоване козлы", а хотя бы минимальная информация по существу. К этой минимальной информации относятся дата, время, место и объект. Это базовые нормы и у нас, и в Украине и в любой другой стране. Так что тезис "у вас что, не могут проверить информацию по трем самолетам" не катит. Я предложил. Нет, значит нет. И тебе всего наилучшего. Надеюсь встретимся и мирно поговорим в лучшие для нас всех времена.
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18.03.2022 13:56 Відповісти
И да. Так, к сведению... гуманитарка идет не только через аэропорты. Вернее, через аэропорты ее идет мизерный минимум
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18.03.2022 13:32 Відповісти
я Вам говорю о ВОЗДУШНЫХ перевозках. То что идёт наземным... мне неведомо. Я Вам говорю. Перемещение вооружения через территорию Молдовы ЗАПРЕЩЕНО..как наземным ..так и воздушным транспортом. Воздушные перевозки гуманитарной помощи через аэропорты Молдовы прекращены решением всех транспортных авиакомпаний из за крайне длительного процесса оформления грузов... а по простому.. реальному саботажу этих перевозок. О посадке военных самолётов НАТО с вооружение для ВСУ ДАЖЕ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ!!!! Надеюсь Вы поняли. Всего наилучшего!!
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18.03.2022 13:45 Відповісти
Пшол вон с сайта -ПСИНА ВОНЮЧАЯ!
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18.03.2022 17:54 Відповісти
..как только Молдова разрешит транзит вооружения для ВСУ... я даже тебя и ***** посылать не захочу. А сейчас... извини..*****... Знаешь... У нас сейчас это не мат..а направление! А то из за сцыкливых ожидальщиков толку сейчас..как с козлов молока.
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18.03.2022 18:04 Відповісти
Псина руССкая бери автомат и на передовую иди!
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19.03.2022 10:37 Відповісти
.. ну видишь... долбо'б...))) Сработало давление на Молдову. Вчера разрешила свободное передвижение гуманитарных грузов через территорию Молдовы..!! Даже разрешение уже не надо....!! Всего лишь ТРИ!!! недели понадобилось..чтобы наконец расчехлиться!!! Осталсь ещё разрешить транзит вооружений... и тогда всё будет ОК!! у а ..псины руZZкие ..сам знаешь где воюют. Правда у некоторых **героев** DEDALiu до сих пор страх перед руснявыми в Приднестровье. А на передовую мне нет смысла . Ты же вместо меня в самолёт не сядешь... Да и этож не руснявых офицеров за деньги ротировать через аэропорт Кишинёва...как Вы это делали ранее. Ну а теперь...ФАС....))))
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19.03.2022 10:53 Відповісти
Тогда,ты руССкий козел,пошел *****!
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19.03.2022 10:38 Відповісти
Кто то что то пропищал или показалось
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17.03.2022 11:44 Відповісти
Чихали они на твое решительно…. Бери пример с Украины. Ударь с тыл
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17.03.2022 11:50 Відповісти
Чем?
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17.03.2022 15:17 Відповісти
Найди чем. Мотыгой. Попроси у румын оружие.Словами москаля не победишь.
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17.03.2022 17:48 Відповісти
Все гавканье про начало военных действий в приднесровье,направлено на то,чтобы открыть еще один фронт на западных границах Украины! И ВСЕ псы которые про это гавкают -это холопы руССофашистов!
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18.03.2022 09:20 Відповісти
ну а чо... взлетит Колбасна в воздух. Норм. Там молиться нужно, чтобы от какого землетрясения не бомбанули те хранилища с неутилизованными боеприпасами 50-летней давности и не расхерачили половину Молдовы с половиной Одесской и Винницкой областей
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18.03.2022 10:15 Відповісти
 
 