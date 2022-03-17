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Ми вимагали та вимагаємо виведення військ РФ із Придністров'я, - Санду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кишинів продовжує наполягати на виведенні російських військових із території окупованого Придністров'я.
Про це заявила президентка Молдова Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
"Молдова ясно дала зрозуміти, що Росія грає істотну роль у всьому, що пов'язано з придністровським конфліктом. Ми завжди говорили та вимагали виведення російських військ з Придністров'я, ми вимагали та продовжуємо вимагати утилізації боєприпасів. Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту. Ми зробимо все можливе, щоб знайти та реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення", - сказала вона.
Топ коментарі
+59 Роман Кокоровець
показати весь коментар17.03.2022 02:58
+47 Вася Пупкин 34ab24ca
показати весь коментар17.03.2022 02:57
+44 Dust
показати весь коментар17.03.2022 03:03
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Будь ласка, зачекайте...
але цей чиряк на нашій сраці треба прибрати.
США та інші допомагають, звичайно.
Але вони і Молдові могли б підкинути щось, якби ті попросили для оборони своєї країни. Їм поки що не треба просто
Настоящие украинцы сломают хребет российской сволочи. Ну а Молдова не стоит в стороне. А всяких провокатор - привязывать к столбу (это действительно украинское ноу-хау).
Смерть врагам и Слава Украине!
Прижились кацапы в Молдове . Может им дать вид на жительство за отказ от кацапского гражданства ? И запретить голосовать , расформировать ту босоногую армию ?Приднестровье ликвидировать Как вариант ?
2. Многие из них уже паспорта Молдовы втихаря получили и ездят работать в ЕС И отдыхать , дети их в ЕС учатся.
надо просто разоружить эту армию на определённых условиях ,
Сейчас вообще есть большой шанс вернуть и лугандон и Крым и Кубань .ГЛАВНОЕ - иметь умную и быстро соображающую власть
Необходимость нового законодательства о гражданах и о статусе лиц без гражданства давно уже перезрела... Понятия граждане и население должны быть законодательно отрегулированы с учётом сегодняшних да и будущих реалий.
Граждане это государствообразующие люди, у них должен быть свой набор обязанностей и вытекающих из них набор прав, а также условий лишения гражданства. Все прочие - население, со своим набором обязанностей и прав, при определённых условиях подвергаемых депортации. Как основа государства... Лица, в частности мужики, бегущие от войны под прикрытием липовой справки о "беременности" и иже с ними, не должны определять "лицо" государства ни "сегодня" ни тем более "завтра".
Об этом речь...
https://twitter.com/antiputler_news/status/1504112682059894788?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw
Щось ти забагато кукурікаєш, як для потенційного орального раба чеченських бойовиків.
Вперед, молдавани, ваш шанс.
Хіба є така країна???
Допомогти їм можна у мирний спосіб - оточити як Маріуполь
і просто стояти.
За якийсь час живіт дасть про себе знати, бо їсти схочеться -
білий прапор - і на Соловки чи БАМ чи відновляти Україну.
Але, мабуть, це мусить чуть почекати...
Географія підказує, що це доцільно робити нижче Затоки. Там одним ударом можно відрізати пів Одеської області, отримати плацдарм для нападу на Одесу і там незначна відстань до Придністров'я. В такому разі Ху.ло навряд чи утримається від того, щоби не задіяти їхнє угрупування.
Я так бачу Молдова розраховує, що ми відіб'ємо цей десант, відповідно, повинні будемо знищити Придністровське російське угрупування яке вступить у війну,, а далі ця територія просто перейде під контроль Молдови.
Це походу наша карма, чистити світ від кацапської наволочі...