Ми вимагали та вимагаємо виведення військ РФ із Придністров'я, - Санду

Кишинів продовжує наполягати на виведенні російських військових із території окупованого Придністров'я.

Про це заявила президентка Молдова Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Молдова ясно дала зрозуміти, що Росія грає істотну роль у всьому, що пов'язано з придністровським конфліктом. Ми завжди говорили та вимагали виведення російських військ з Придністров'я, ми вимагали та продовжуємо вимагати утилізації боєприпасів. Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту. Ми зробимо все можливе, щоб знайти та реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення", - сказала вона.

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