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Новости За рубежом
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война (8281) Молдова (857) Приднестровье (324) Россия (44056) Майя Санду (89) российские войска (10)

Мы требовали и требуем вывода войск РФ из Приднестровья, - Санду

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санду

Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных с территории оккупированного Приднестровья.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"Молдова ясно дала понять, что Россия играет существенную роль во всем, что связано с приднестровским конфликтом. Мы всегда говорили и требовали вывода русских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. Мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", - сказала она.

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Топ комментарии
+45
ми вже 8 років вирішували дипломатично ... зараз у вас шанс вирішити це все швидко !
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17.03.2022 02:58
+36
навіть ще гірший - півтора танка

але цей чиряк на нашій сраці треба прибрати.
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17.03.2022 03:03
+35
Так действуйте, вы же видели состояние росийской армии
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17.03.2022 02:57
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Так действуйте, вы же видели состояние росийской армии
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17.03.2022 02:57 Ответить
Стан Молдовської армії десь такий же.
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17.03.2022 02:59 Ответить
навіть ще гірший - півтора танка

але цей чиряк на нашій сраці треба прибрати.
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17.03.2022 03:03 Ответить
Своїх друзів - румунів нехай підключать, боягузи!
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17.03.2022 04:47 Ответить
Тут все опять упирается в НАТО и их "нежелание развязать третью мировую"
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17.03.2022 06:09 Ответить
Майя ?а ви не пробували прогнати сцаними шматами ті війська..якраз є нагода..
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17.03.2022 02:57 Ответить
ми вже 8 років вирішували дипломатично ... зараз у вас шанс вирішити це все швидко !
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17.03.2022 02:58 Ответить
Це шо ж виходить, що тепер і в Молдові владу "захопили" нацики і наркомани
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17.03.2022 03:00 Ответить
Мацква вже має плани спецоперації і проти Молдови . Молдова - наступна . Якщо , не дай Бог , Україна не вистоїть .
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17.03.2022 03:11 Ответить
Подяка молдованам за те що прийняли наших біженців і за те ще не тримають на нас образу за допомогу кацапам у створенні цього анклаву, дуже скоро його не стане.
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17.03.2022 03:00 Ответить
Молдовани не Українці - вони сцикливі ( один , два вибухи і відкличуть усі свої вимоги ), не найкращій союзник в війні!
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17.03.2022 03:01 Ответить
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Слышишь ты "Рэмбо" диванный, иди на фронт, а не в интернете строчи. Молдове за 30 лет никто ни копейки на армию не дал, в отличие от Украины, в которую США 8 лет вливает сотни и миллиарды долларов оружием и боеприсами. Украина и 3 дня не выстояла бы если бы не помощь США, включая санкции, включая помощь Евросоюза и т.д. Нашёлся тут великий кресельный полководец.
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17.03.2022 06:59 Ответить
Це неправда. В Україні останні 8 років мінімум 5 млрд доларів в рік витрачалося на оборону
США та інші допомагають, звичайно.
Але вони і Молдові могли б підкинути щось, якби ті попросили для оборони своєї країни. Їм поки що не треба просто
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17.03.2022 07:11 Ответить
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Что неправда? Конгресс США каждый год выделял Украине сотни миллионов $ на ВСУ. Каждый год приезжали из государств НАТО специалисты обучать личный состав ВСУ. Каждый год помимо США, Евросоюз выделял деньги Украине, одна только Германия миллиарды € за 8 лет дала Украине финансовой помощи, часть которой шла в том числе и на ВСУ. Помимо этого были санкции и от США и ЕС. Я что-то не помню чтобы ЕС или США или Украина вводили санкции за оккупацию Тирасполя.
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17.03.2022 07:19 Ответить
«Нет государства, на которое Евросоюз потратил больше денег, чем на Украину. 17 млрд евро - это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ» - Боррель
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17.03.2022 07:24 Ответить
Валерий Руссу, сколько пмровцев ви убили лично своими руками, сколько раз обращались к Руминии и странам запада о предоставлении военпомощи ?
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17.03.2022 08:06 Ответить
скоро свинорылые воины "второй по мосчи армии мира" сами сбегут... кто в могилу, кто куда... если конечно успеют...
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17.03.2022 03:04 Ответить
Вчасно про це нагадали, бажано це все оформити разом з Японією, Китаєм, Германією, Фінляндією... А там і в середині моZZковії підтягнуться, особливо Кавказ. Розхитувати отой непотріб зсередини.
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17.03.2022 03:04 Ответить
І Грузія.
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17.03.2022 06:13 Ответить
Китаєм??? Ну-ну...
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17.03.2022 06:49 Ответить
не дай бог ибо будут "выходить" они через Украину. Сейчас только западного фронта нам не хватало.
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17.03.2022 03:05 Ответить
Японии, Финляндии приготовится..
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17.03.2022 03:06 Ответить
Молдова - прекрасная страна - фрукты вина овощи климат
Прижились кацапы в Молдове . Может им дать вид на жительство за отказ от кацапского гражданства ? И запретить голосовать , расформировать ту босоногую армию ?Приднестровье ликвидировать Как вариант ?
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17.03.2022 03:11 Ответить
Нет. С кацапами, к сожалению, так не получится. Куда оно пришло, оно считает своей землей. Вы почитайте комменты на Ютуб! "Вы же и для русскай аудитории снимаите, а пачему вы принципиально не гаварите на русском, вы же его знаите?" Причем пишут приблизительно с такой же орфографией на полном серьезе. Они реально не понимают, почему украинские блогеры не говорят с ними по-русски! Вот что на такое можно ответить? Их лечить нужно. Электрошоком.
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17.03.2022 03:35 Ответить
Главный опознавательный знак кацапья - это дикая, совершенно свинячья безграмотность в письменном русском языке.
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17.03.2022 03:41 Ответить
Та ні Gar ,тільки кулею. Радикальне лікування. Ніщо інше не допоможе.
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17.03.2022 06:07 Ответить
1.Приднестровье находится непосредственно рядом с Одессой, они в Одессу в Эпицентр ездят и на пляж , они имеют в собственности улицы на 7 км.
2. Многие из них уже паспорта Молдовы втихаря получили и ездят работать в ЕС И отдыхать , дети их в ЕС учатся.

надо просто разоружить эту армию на определённых условиях ,
Сейчас вообще есть большой шанс вернуть и лугандон и Крым и Кубань .ГЛАВНОЕ - иметь умную и быстро соображающую власть
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17.03.2022 09:21 Ответить
Аэропорт Херсон. Разбитая техника оккупантов. Красивое видео.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1504112682059894788?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw
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17.03.2022 03:30 Ответить
это видео снимали сами кацапы
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17.03.2022 03:49 Ответить
так не работает, девочка...., только через пиз*юлину......
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17.03.2022 03:37 Ответить
курочка в гнезде, яичко в жопе, а москаль со сковородкой бегает....
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17.03.2022 03:40 Ответить
Есть еще такое: "Теля ще у гузні, а ми вже з довбнею".
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17.03.2022 07:17 Ответить
ще є "За взятие Львова", на черзі наступна "За взятие в рот"
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17.03.2022 08:33 Ответить
Ну просто заявить с трибуны - этого мало. Чтобы был 100% эффект нужно обязательно проделать следующий ритуал: снять обувь, стать на лавочку и посветить фонариком в космос. Инфа сотка, проверено лучшими революционерами современности.
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17.03.2022 03:48 Ответить
Не тявкай! У нас армии практически нет А из того что есть -много таких,которые даже румынский язык не знают. И выгнать не можешь. Потому что что в коррумпированные суды обратятся и придется вернуть их на работу а то еще и компенсации платить. Потому и взялись за прокуратуру, и суды. Просто надо все решительно делать Например,сократить число судей и прокуроров на четверть,а освободившиеся деньги раздать оставшимся. Не заработало,через два месяца еще на четверть сократить,и так далее.
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17.03.2022 05:26 Ответить
Та давно там вже мають стояти війська Молдови... які чомусь розмовляють румунською, але то таке 😉🤫🤭
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17.03.2022 04:43 Ответить
"Ми вимагалали, вимагаємо" і будуть продовжувати вимагати )))
Вперед, молдавани, ваш шанс.
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17.03.2022 05:05 Ответить
Военный преступник Путин не выведет войска из Транснистрии и сами те войска не выйдут даже по широким корридорам. Единственное решение там - военное, на полную ликвидацию всей группировки.
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17.03.2022 05:07 Ответить
там где кацапы везде война.
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17.03.2022 05:20 Ответить
Ця Санду, це сциклива приспособленка. Як тільки Україні, яка веде війну з кремлівським рейхом, і платить страшну ціну за свою незалежність запропонували подати заявку на вступ до ЄС , як тут же і Молдова підсуєтилась і подала заявку на вступ. Її туди хтось звав???? Що оця Санду зробила такого героїчного, щоб її Молдова стала повноправним членом ЄС???? Навідь жодної міжнародної санкції не підтримали. Жодної санкції Молдова не ввела проти кремлівського пуйла.!!! Жодної санкції Європейського Союзу проти терористичної бензоколонки Молдова НЕ ПІДТРИМАЛА. Хай візьме їх і вишверне ті терористичні війська, і проголосить територію придністров'я суверенною територією Молдови, раз така розумна.
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17.03.2022 05:55 Ответить
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Клоун, Молдова за 5 лет до Майдана ещё в 2009 году наладила отношения с ЕС. Молдова раньше Украины получила безвизовый режим. Раньше получила доступ на торговлю, пока в Украине голосовали за Януковича. Ты вообще кто такой, чтобы спрашивать почему Молдова должна быть в ЕС?? Я тебя спрашиваю клоун, кто ты такой? Приднестровье существует только потому что Украина в 1992 году пропускала российских солдат с генералом Лебедем убивать молдован. Если бы Украина не пропускала кацапов, никакого Приднестровье не было бы и Молдова могла бы войти в ЕС ещё 10 лет назад. Киев нам создал чёрную экономическую дыру под боком. И ты ещё будешь раскрывать свой грязный рот?
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17.03.2022 07:06 Ответить
Ти, *****, падло молдаванське, слідкуй за язиком. Одна наша бригада, і ваша потішна "держава" зникне з політичної карти світу.

А взагалі готуй вазелін, коли русня по вас прийде, ми просто спостерігатимемо
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17.03.2022 09:20 Ответить
Там 3 БТР и один танк на всю Молдову, тер оборона Николаева более боеспособна.
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17.03.2022 06:22 Ответить
Нехай піднімає тему великоі Румуніі, зливаються чи якусь федерацію роблять. Але длч початку розібратись з підарнею яка має паспорти мордору, таких там аж д.х
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17.03.2022 06:48 Ответить
Три недели молдаване думали.
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17.03.2022 06:49 Ответить
хорошее решение - мирно и тихо отправить на рашу весь ихний контингент в приднестровье в виде груза 200, можно цивильным потягом, даже в купейных вагонах...
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17.03.2022 07:19 Ответить
Кацапія має бути знищена.
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17.03.2022 07:20 Ответить
З якого приднестров´я???
Хіба є така країна???
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17.03.2022 07:44 Ответить
шановні молдовани, москалів не просити та умовляти треба; іх треба просто ****#ти!
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17.03.2022 07:45 Ответить
Вимагати, це добре, але самі рускі звідти не підуть.
Допомогти їм можна у мирний спосіб - оточити як Маріуполь
і просто стояти.
За якийсь час живіт дасть про себе знати, бо їсти схочеться -
білий прапор - і на Соловки чи БАМ чи відновляти Україну.
Але, мабуть, це мусить чуть почекати...
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17.03.2022 08:17 Ответить
О, панеслась! Грузини що там, мовчать ще? Не думала що молдовани сміливіші за них!
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17.03.2022 08:29 Ответить
Памятаю 90 р в Молдові " Молдова для молдпван, русских за Днестр жидов в Днестр", виганяли етнічних украінців з роботи, відбирали квартири.
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17.03.2022 08:37 Ответить
Придністров я треба повністю заблокувати . Військовим параші дати можливість втекти, всю зброю забрати на користь України та Молдови. Встановити миротворчий контингент двох країн. Ліквідувати так звану ПМР.
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17.03.2022 09:21 Ответить
 
 