20 207 54
Мы требовали и требуем вывода войск РФ из Приднестровья, - Санду
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных с территории оккупированного Приднестровья.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
"Молдова ясно дала понять, что Россия играет существенную роль во всем, что связано с приднестровским конфликтом. Мы всегда говорили и требовали вывода русских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. Мы сделаем все возможное, чтобы найти и реализовать дипломатическое, политическое, мирное решение", - сказала она.
Топ комментарии
+45 Роман Кокоровець
показать весь комментарий17.03.2022 02:58
+36 Dust
показать весь комментарий17.03.2022 03:03
+35 Вася Пупкин 34ab24ca
показать весь комментарий17.03.2022 02:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
але цей чиряк на нашій сраці треба прибрати.
США та інші допомагають, звичайно.
Але вони і Молдові могли б підкинути щось, якби ті попросили для оборони своєї країни. Їм поки що не треба просто
Прижились кацапы в Молдове . Может им дать вид на жительство за отказ от кацапского гражданства ? И запретить голосовать , расформировать ту босоногую армию ?Приднестровье ликвидировать Как вариант ?
2. Многие из них уже паспорта Молдовы втихаря получили и ездят работать в ЕС И отдыхать , дети их в ЕС учатся.
надо просто разоружить эту армию на определённых условиях ,
Сейчас вообще есть большой шанс вернуть и лугандон и Крым и Кубань .ГЛАВНОЕ - иметь умную и быстро соображающую власть
https://twitter.com/antiputler_news/status/1504112682059894788?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw
Вперед, молдавани, ваш шанс.
А взагалі готуй вазелін, коли русня по вас прийде, ми просто спостерігатимемо
Хіба є така країна???
Допомогти їм можна у мирний спосіб - оточити як Маріуполь
і просто стояти.
За якийсь час живіт дасть про себе знати, бо їсти схочеться -
білий прапор - і на Соловки чи БАМ чи відновляти Україну.
Але, мабуть, це мусить чуть почекати...