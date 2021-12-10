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Новости Политика Украины
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Приднестровье (616) Донбасс (26944) Кулеба Дмитрий (2619)

Есть опыт Приднестровья, - Кулеба исключает односторонние уступки по Донбассу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Есть опыт Приднестровья, - Кулеба исключает односторонние уступки по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключает, что Киев пойдет на односторонние уступки Москве в вопросе Донбасса. Поскольку опыт оккупированного Приднестровья показывает, что переговоры с сепаратистами и внеблоковость не дают гарантий восстановления территориальной целостности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью для Foreign Affairs.

По его словам, идея надавить на Украину и принудить к односторонним уступкам и компромиссам является необдуманной, и эти шаги не сделают президента России Владимира Путина более миролюбивым.

"Например, Москва давно требует от Киева прямого диалога с Донецком и Луганском, двумя оккупированными Россией регионами на востоке Украины. Украина всегда отвергала это требование по очевидным причинам: Россия - сторона конфликта, и мы не позволим ей выставлять себя посредником", - отметил Кулеба.

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Он подчеркнул, что исторический опыт показывает, что требование прямых переговоров с оккупационными властями вряд ли удовлетворило бы Россию. В частности, после того, как в Приднестровском регионе Молдовы обострился вооруженный конфликт в 1992 году, Москва требовала от Кишинева прямого диалога с Тирасполем при своем участии в роли посредника.

"Молдова согласилась и приступила к прямому диалогу с марионетками России в надежде, что этот шаг позволит урегулировать конфликт и восстановить территориальную целостность. В 1994 году Молдова предприняла еще одну попытку содействовать урегулированию, официально провозгласив внеблоковый курс и отказавшись от движения к членству в НАТО. Каков был результат этих уступок? Три десятилетия "замороженного" конфликта и никакого урегулирования. Российские военные и оружие до сих пор остаются в Приднестровском регионе Молдовы", - добавил Кулеба.

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Топ комментарии
+8
Интересная тема с Приднестровьем . Ни один президент не перекрыл им границу. И все молчат.
авто из Приднестровья спокойно ездят по Украине на их номерах, отдыхают в Одессе, закупаются в Одессе. В устье Дуная Приднестровская мафия контролирует часть одесской области .
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО КОНТРАБАНДА видно всем властям в Киеве было интресно
Можно понять отношение Санду к власти в Киеве .
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10.12.2021 19:20
+3
Какие могут быть поступки, ? Либо Украинское законодательство либо стена.
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10.12.2021 19:15
+3
Які поступки? Нехай Мордор виконає пункт 1 МД, та відкотиться за порєбрік.
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10.12.2021 19:26
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Правила форума Совет форумчан
Какие могут быть поступки, ? Либо Украинское законодательство либо стена.
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10.12.2021 19:15 Ответить
Кулєба, ти шо? Зовсім з ґлузду з'їхав? Найвеличніше і вся ОПа кажуть, що алтернативи зустрічі з путлєром немає! Звичайно, це не прямі (поки що) перемовини з сєпарами, але будь-яка розумна людина розуміє результат зустрічи бубочки з ботоксним без присутності спостерігачів з Європи чи США. Та й хазяїну бубочки треба відпрацьовувати... Ну а наглядач найвеличнішого, який періодично його вигулює як в середині країни, так і за кордоном, взагалі буде на сьомому небі від щастя якщо така зустріч відбудеться!
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10.12.2021 19:18 Ответить
Интересная тема с Приднестровьем . Ни один президент не перекрыл им границу. И все молчат.
авто из Приднестровья спокойно ездят по Украине на их номерах, отдыхают в Одессе, закупаются в Одессе. В устье Дуная Приднестровская мафия контролирует часть одесской области .
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО КОНТРАБАНДА видно всем властям в Киеве было интресно
Можно понять отношение Санду к власти в Киеве .
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10.12.2021 19:20 Ответить
Авто с номерами ПМР не могут ездить по Украине с лета и не ездят.
Та "мафия", о которой вы говорите, возит контрабанду на молдавских номерах.
... украинец, родом с Украины, временно живу в Тирасполе.
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10.12.2021 21:30 Ответить
Когда я еду в Одессу , я номера ПМР вижу часто .
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10.12.2021 21:34 Ответить
Сейчас авто из ПМР ездят с международно признанными номерами Молдовы, так называемыми нейтральными, с тремя латинскими буквами без "флага" ПМР и обязательно с молдавскими водительскими удостоверениями и молдавскими техпаспортами на румынском и английском языках.
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10.12.2021 22:20 Ответить
Вот такие ездят
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10.12.2021 23:29 Ответить
https://dumskaya.net/news/ukraina-s-1-sentyabrya-zapreshchaet-vezd-mashina-150351/

Это не так
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11.12.2021 01:41 Ответить
«К участию в международном движении будут допускаться только транспортные средства из Приднестровья, имеющие регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера, вместе с другими автомобилями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Молдовы», - сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что машинам с другими номерами будет запрещен въезд на территорию Украины. Также им нельзя будет проехать через Украину транзитом.

Государственная погранслужба согласовала с таможней действия относительно порядка отказа в пропуске машин с приднестровскими номерами. А с Нацполицией утверждены меры, которые будут предприняты в случае выявления таких авто в пределах контролированных пограничных районов.

Об изменениях уведомили Молдову.
А кто выдаёт эти согласованные номера ?
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11.12.2021 01:47 Ответить
Выдает ПМР в с пециальных согласованных Молдовой пунктах (номера и бланки техпаспорта изготовлены Молдовой). Права выдает исключительно Молдова.
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11.12.2021 11:27 Ответить
https://dpsu.gov.ua/ua/news/z-1-veresnya-prizupinyatsya-dopusk-do-uchasti-v-mizhnarodnomu-dorozhnomu-rusi-avtomobiliv-iz-pridnistrovskogo-regionu-moldovi-yaki-ne-mayut-nomernih-znakiv-uzgodzhenogo-chi-neytralnogo-zrazka/


Официальная ссылка Государственной пограничной службы. Сам состою в очереди на молдавские номера, получу в феврале
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11.12.2021 01:46 Ответить
Поцікавтеся, бодай бігло, історією Придністрянщини (Лівобережжя Дністра). І зрозумієте, чому жоден Президент не перекривав кордон а всі при тому мовчали...
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11.12.2021 19:20 Ответить
Які поступки? Нехай Мордор виконає пункт 1 МД, та відкотиться за порєбрік.
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10.12.2021 19:26 Ответить
Як на мене то Кулеба єдиний адекватний і тверезо думаючий міністр який є на даний момент в Україні.
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10.12.2021 19:38 Ответить
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10.12.2021 19:55 Ответить
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10.12.2021 19:57 Ответить
Тобто треба йти на поступки Московії, щоб стало в 1000 раз краще?
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10.12.2021 20:13 Ответить
Невже так важко збагнути, що "Придністров'є" росію не задовольнить?
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10.12.2021 20:28 Ответить
"О себе надо думать." Это как? "Отдай жену дяде, а сам иди к бл..и?" Вы хоть, задумывались о последствиях ублажения агрессора? Вот зачем РФ военное давление на Украину, постоянные угрозы? Из чистого альтруизма? Заберите ваше ОРДЛО в зад, а то Киев бомбами перепашем! В чем подвох?
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10.12.2021 21:05 Ответить
Кулеба, ты предатель и начальник твой зе_никчемность предатель.
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10.12.2021 23:25 Ответить
надо укреплять армию, повышать обороноспособность, тероборону! а кусок донбаса нам не видать, пока путя жив, не отдаст путя донбас(( донбас - это как отравленная кость для нас, заглотнем и каюк(
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10.12.2021 23:53 Ответить
 
 