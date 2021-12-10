Есть опыт Приднестровья, - Кулеба исключает односторонние уступки по Донбассу
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключает, что Киев пойдет на односторонние уступки Москве в вопросе Донбасса. Поскольку опыт оккупированного Приднестровья показывает, что переговоры с сепаратистами и внеблоковость не дают гарантий восстановления территориальной целостности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью для Foreign Affairs.
По его словам, идея надавить на Украину и принудить к односторонним уступкам и компромиссам является необдуманной, и эти шаги не сделают президента России Владимира Путина более миролюбивым.
"Например, Москва давно требует от Киева прямого диалога с Донецком и Луганском, двумя оккупированными Россией регионами на востоке Украины. Украина всегда отвергала это требование по очевидным причинам: Россия - сторона конфликта, и мы не позволим ей выставлять себя посредником", - отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что исторический опыт показывает, что требование прямых переговоров с оккупационными властями вряд ли удовлетворило бы Россию. В частности, после того, как в Приднестровском регионе Молдовы обострился вооруженный конфликт в 1992 году, Москва требовала от Кишинева прямого диалога с Тирасполем при своем участии в роли посредника.
"Молдова согласилась и приступила к прямому диалогу с марионетками России в надежде, что этот шаг позволит урегулировать конфликт и восстановить территориальную целостность. В 1994 году Молдова предприняла еще одну попытку содействовать урегулированию, официально провозгласив внеблоковый курс и отказавшись от движения к членству в НАТО. Каков был результат этих уступок? Три десятилетия "замороженного" конфликта и никакого урегулирования. Российские военные и оружие до сих пор остаются в Приднестровском регионе Молдовы", - добавил Кулеба.
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авто из Приднестровья спокойно ездят по Украине на их номерах, отдыхают в Одессе, закупаются в Одессе. В устье Дуная Приднестровская мафия контролирует часть одесской области .
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО КОНТРАБАНДА видно всем властям в Киеве было интресно
Можно понять отношение Санду к власти в Киеве .
Та "мафия", о которой вы говорите, возит контрабанду на молдавских номерах.
... украинец, родом с Украины, временно живу в Тирасполе.
Это не так
В министерстве отмечают, что машинам с другими номерами будет запрещен въезд на территорию Украины. Также им нельзя будет проехать через Украину транзитом.
Государственная погранслужба согласовала с таможней действия относительно порядка отказа в пропуске машин с приднестровскими номерами. А с Нацполицией утверждены меры, которые будут предприняты в случае выявления таких авто в пределах контролированных пограничных районов.
Об изменениях уведомили Молдову.
А кто выдаёт эти согласованные номера ?
Официальная ссылка Государственной пограничной службы. Сам состою в очереди на молдавские номера, получу в феврале