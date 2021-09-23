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Молдова в ООН потребовала, чтобы Россия вывела войска из Приднестровья

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Молдова в ООН потребовала, чтобы Россия вывела войска из Приднестровья

Молдова требует от России вывести войска, вооружение и боеприпасы с территории Приднестровского региона республики.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В духе конституционного нейтралитета Молдовы и международного права я также хотела бы повторить, что наша позиция относительно полного и безоговорочного вывода российских войск остается неизменной. Это включает вывоз или уничтожение боеприпасов со складов в Колбасной, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде региона в целом. Мы рассчитываем на поддержку международного сообщества в этом", - отметила Санду.

Она заверила, что Республика Молдова остается твердой сторонницей мирного и политического урегулирования конфликта в Приднестровском регионе "на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ".

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Президент Молдовы также выразила беспокойство по поводу ухудшением ситуации в Черноморском регионе.

Напомним, согласно законодательству Молдовы, Приднестровье имеет статус автономного территориального образования с особым правовым статусом. Его независимости не признает ни одна страна-член ООН.

На территории Приднестровья дислоцированы части 14-й российской армии. На Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года РФ обязалась вывести до конца 2002 года с территории Приднестровья свою группу войск и боеприпасы (на складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов), но это так и не было сделано.

В мае 2017 года Конституционный суд Молдовы постановил, что пребывание российских вооруженных сил на территории Приднестровья противоречит нейтралитету государства.

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Автор: Анна Судак
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23.09.2021 00:35 Ответить
они упоротые твари выйдут только грузом 200.
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23.09.2021 00:38 Ответить
Это хорошо, что заявили.
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23.09.2021 07:26 Ответить
В Ливии столкнулись два российских военных вертолета Ми-8

В результате аварии погиб один из экипажей. Также погиб бригадный генерал Бузид аль-Бараси.
Два вертолета принадлежали армии Хафтара, которого поддерживает Москва.
Геликоптеры столкнулись недалеко от г. Бенгази, они участвовали в военных учениях. Об этом сообщают телеканал AlJamahiriya TV и «РИА Новости» со ссылкой на источник в армии.
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23.09.2021 08:24 Ответить
Самі кацапи ніколи не вийдуть, тільки як з Європи, коли розвалився совок.
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23.09.2021 08:31 Ответить
Хороший пример для совковой ваты- ни помогли Молдове ни комуняки с Додоном ни дружба с расеей, ни автономный статус приднестровья
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23.09.2021 08:35 Ответить
А как они попадают в Приднестровье, я имею ввиду боеприпасы, снабжение и ротацию л/с?
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23.09.2021 09:19 Ответить
Хаха... Молдова сама яму выкопала, потому что:

"Приднестровье имеет статус автономного территориального образования с особым правовым статусом"

И вот, что получила в итоге "На территории Приднестровья дислоцированы части 14-й российской армии"
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23.09.2021 09:39 Ответить
Зелёный коридор через Украину?
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23.09.2021 09:41 Ответить
Ну,мля, і отая Молдова вже борзіє по відношенню до *****. Навіщо дєдушку зобиджати,навіщо на нього плюкати ,він і так вже увесь заплюканий світовим співтовариством, ніхрена не поважають вЯлікАгА. Авін же ж такий тихий та сумирний,богобоязливий,тільки добра усім бажає,тільки добра... Безсовісні!
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23.09.2021 13:14 Ответить
а наш клоун и ни слова не сказал, что б россия прекратила анкесию Крыма и вывела войска с Донбасса... действия говорят сами за себя, кто есть кто..
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23.09.2021 17:30 Ответить
 
 