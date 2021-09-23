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Молдова в ООН вимагала, щоб Росія вивела війська з Придністров'я

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Молдова в ООН вимагала, щоб Росія вивела війська з Придністров'я

Молдова вимагає від Росії вивести війська, озброєння і боєприпаси з території Придністровського регіону республіки.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У дусі конституційного нейтралітету Молдови та міжнародного права я також хотіла би повторити, що наша позиція щодо повного та беззастережного виведення російських військ залишається незмінною. Це включає вивезення або знищення боєприпасів зі складів у Колбасній, які становлять загрозу безпеці та навколишньому середовищу регіону загалом. Ми розраховуємо на підтримку міжнародної спільноти у цьому", - наголосила Санду.

Вона запевнила, що Республіка Молдова залишається твердою прихильницею мирного та політичного врегулювання конфлікту в Придністровському регіоні "на основі суверенітету та територіальної цілісності Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів".

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Президентка Молдови також висловила занепокоєння з приводу погіршенням безпекової ситуації в Чорноморського регіоні.

Нагадаємо, згідно із законодавством Молдови, Придністров'я має статус автономного територіального утворення з особливим правовим статусом. Його незалежності не визнає жодна країна-член ООН.

На території Придністров'я дислоковані частини 14-ї російської армії. На Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року РФ зобов'язалася вивести до кінця 2002 року з території Придністров'я свою групу військ і боєприпаси (на складах у селі Колбасна Рибницького району зберігаються понад 20 тисяч тонн боєприпасів), але це так і не було зроблено.

В травні 2017 року Конституційний суд Молдови ухвалив, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету держави.

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Автор: Наталя Джума
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23.09.2021 00:35 Відповісти
они упоротые твари выйдут только грузом 200.
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23.09.2021 00:38 Відповісти
Это хорошо, что заявили.
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23.09.2021 07:26 Відповісти
В Ливии столкнулись два российских военных вертолета Ми-8

В результате аварии погиб один из экипажей. Также погиб бригадный генерал Бузид аль-Бараси.
Два вертолета принадлежали армии Хафтара, которого поддерживает Москва.
Геликоптеры столкнулись недалеко от г. Бенгази, они участвовали в военных учениях. Об этом сообщают телеканал AlJamahiriya TV и «РИА Новости» со ссылкой на источник в армии.
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23.09.2021 08:24 Відповісти
Самі кацапи ніколи не вийдуть, тільки як з Європи, коли розвалився совок.
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23.09.2021 08:31 Відповісти
Хороший пример для совковой ваты- ни помогли Молдове ни комуняки с Додоном ни дружба с расеей, ни автономный статус приднестровья
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23.09.2021 08:35 Відповісти
А как они попадают в Приднестровье, я имею ввиду боеприпасы, снабжение и ротацию л/с?
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23.09.2021 09:19 Відповісти
Хаха... Молдова сама яму выкопала, потому что:

"Приднестровье имеет статус автономного территориального образования с особым правовым статусом"

И вот, что получила в итоге "На территории Приднестровья дислоцированы части 14-й российской армии"
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23.09.2021 09:39 Відповісти
Зелёный коридор через Украину?
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23.09.2021 09:41 Відповісти
Ну,мля, і отая Молдова вже борзіє по відношенню до *****. Навіщо дєдушку зобиджати,навіщо на нього плюкати ,він і так вже увесь заплюканий світовим співтовариством, ніхрена не поважають вЯлікАгА. Авін же ж такий тихий та сумирний,богобоязливий,тільки добра усім бажає,тільки добра... Безсовісні!
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23.09.2021 13:14 Відповісти
а наш клоун и ни слова не сказал, что б россия прекратила анкесию Крыма и вывела войска с Донбасса... действия говорят сами за себя, кто есть кто..
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23.09.2021 17:30 Відповісти
 
 