Маємо досвід Придністров'я, - Кулеба виключає односторонні поступки по Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключає, що Київ піде на односторонні поступки Москві в питанні Донбасу. Оскільки досвід окупованого Придністров'я показує, що прямі переговори з сепаратистами і позаблоковість не дають гарантій відновлення територіальної цілісності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його статтю для Foreign Affairs.

За його словами, ідея натиснути на Україну і примусити до односторонніх поступок і компромісів є необдуманою, і ці кроки не зроблять президента Росії Володимира Путіна більш миролюбним.

"Наприклад, Москва давно вимагає від Києва прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, двома окупованими Росією регіонами на сході України. Україна завжди відкидала цю вимогу з очевидних причин: Росія - сторона конфлікту, і ми не дозволимо їй виставляти себе посередником", - зазначив Кулеба.

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Він підкреслив, що історичний досвід показує, що вимога прямих переговорів з окупаційною владою навряд чи задовольнила б Росію. Зокрема, після того, як в Придністровському регіоні Молдови загострився збройний конфлікт в 1992 році, Москва вимагала від Кишинева прямого діалогу з Тирасполем за своєї участі в ролі посередника.

"Молдова погодилася і приступила до прямого діалогу з маріонетками Росії в надії, що цей крок дозволить врегулювати конфлікт і відновити територіальну цілісність. У 1994 році Молдова зробила ще одну спробу сприяти врегулюванню, офіційно проголосивши позаблоковий курс і відмовившись від руху до членства в НАТО. Який був результат цих поступок? Три десятиліття "замороженого" конфлікту і ніякого врегулювання. Російські військові і зброя досі залишаються в Придністровському регіоні Молдови", - додав Кулеба.

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