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Маємо досвід Придністров'я, - Кулеба виключає односторонні поступки по Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Маємо досвід Придністров'я, - Кулеба виключає односторонні поступки по Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключає, що Київ піде на односторонні поступки Москві в питанні Донбасу. Оскільки досвід окупованого Придністров'я показує, що прямі переговори з сепаратистами і позаблоковість не дають гарантій відновлення територіальної цілісності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його статтю для Foreign Affairs.

За його словами, ідея натиснути на Україну і примусити до односторонніх поступок і компромісів є необдуманою, і ці кроки не зроблять президента Росії Володимира Путіна більш миролюбним.

"Наприклад, Москва давно вимагає від Києва прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, двома окупованими Росією регіонами на сході України. Україна завжди відкидала цю вимогу з очевидних причин: Росія - сторона конфлікту, і ми не дозволимо їй виставляти себе посередником", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантія щодо позаблоковості України лише розпалює апетит Путіна, - Кулеба

Він підкреслив, що історичний досвід показує, що вимога прямих переговорів з окупаційною владою навряд чи задовольнила б Росію. Зокрема, після того, як в Придністровському регіоні Молдови загострився збройний конфлікт в 1992 році, Москва вимагала від Кишинева прямого діалогу з Тирасполем за своєї участі в ролі посередника.

"Молдова погодилася і приступила до прямого діалогу з маріонетками Росії в надії, що цей крок дозволить врегулювати конфлікт і відновити територіальну цілісність. У 1994 році Молдова зробила ще одну спробу сприяти врегулюванню, офіційно проголосивши позаблоковий курс і відмовившись від руху до членства в НАТО. Який був результат цих поступок? Три десятиліття "замороженого" конфлікту і ніякого врегулювання. Російські військові і зброя досі залишаються в Придністровському регіоні Молдови", - додав Кулеба.

Також читайте: Молдова в ООН вимагала, щоб Росія вивела війська з Придністров'я

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Интересная тема с Приднестровьем . Ни один президент не перекрыл им границу. И все молчат.
авто из Приднестровья спокойно ездят по Украине на их номерах, отдыхают в Одессе, закупаются в Одессе. В устье Дуная Приднестровская мафия контролирует часть одесской области .
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО КОНТРАБАНДА видно всем властям в Киеве было интресно
Можно понять отношение Санду к власти в Киеве .
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10.12.2021 19:20
+3
Какие могут быть поступки, ? Либо Украинское законодательство либо стена.
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10.12.2021 19:15
+3
Які поступки? Нехай Мордор виконає пункт 1 МД, та відкотиться за порєбрік.
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10.12.2021 19:26
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Какие могут быть поступки, ? Либо Украинское законодательство либо стена.
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10.12.2021 19:15 Відповісти
Кулєба, ти шо? Зовсім з ґлузду з'їхав? Найвеличніше і вся ОПа кажуть, що алтернативи зустрічі з путлєром немає! Звичайно, це не прямі (поки що) перемовини з сєпарами, але будь-яка розумна людина розуміє результат зустрічи бубочки з ботоксним без присутності спостерігачів з Європи чи США. Та й хазяїну бубочки треба відпрацьовувати... Ну а наглядач найвеличнішого, який періодично його вигулює як в середині країни, так і за кордоном, взагалі буде на сьомому небі від щастя якщо така зустріч відбудеться!
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10.12.2021 19:18 Відповісти
Интересная тема с Приднестровьем . Ни один президент не перекрыл им границу. И все молчат.
авто из Приднестровья спокойно ездят по Украине на их номерах, отдыхают в Одессе, закупаются в Одессе. В устье Дуная Приднестровская мафия контролирует часть одесской области .
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО КОНТРАБАНДА видно всем властям в Киеве было интресно
Можно понять отношение Санду к власти в Киеве .
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10.12.2021 19:20 Відповісти
Авто с номерами ПМР не могут ездить по Украине с лета и не ездят.
Та "мафия", о которой вы говорите, возит контрабанду на молдавских номерах.
... украинец, родом с Украины, временно живу в Тирасполе.
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10.12.2021 21:30 Відповісти
Когда я еду в Одессу , я номера ПМР вижу часто .
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10.12.2021 21:34 Відповісти
Сейчас авто из ПМР ездят с международно признанными номерами Молдовы, так называемыми нейтральными, с тремя латинскими буквами без "флага" ПМР и обязательно с молдавскими водительскими удостоверениями и молдавскими техпаспортами на румынском и английском языках.
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10.12.2021 22:20 Відповісти
Вот такие ездят
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10.12.2021 23:29 Відповісти
https://dumskaya.net/news/ukraina-s-1-sentyabrya-zapreshchaet-vezd-mashina-150351/

Это не так
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11.12.2021 01:41 Відповісти
«К участию в международном движении будут допускаться только транспортные средства из Приднестровья, имеющие регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера, вместе с другими автомобилями, зарегистрированными в соответствии с законодательством Молдовы», - сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что машинам с другими номерами будет запрещен въезд на территорию Украины. Также им нельзя будет проехать через Украину транзитом.

Государственная погранслужба согласовала с таможней действия относительно порядка отказа в пропуске машин с приднестровскими номерами. А с Нацполицией утверждены меры, которые будут предприняты в случае выявления таких авто в пределах контролированных пограничных районов.

Об изменениях уведомили Молдову.
А кто выдаёт эти согласованные номера ?
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11.12.2021 01:47 Відповісти
Выдает ПМР в с пециальных согласованных Молдовой пунктах (номера и бланки техпаспорта изготовлены Молдовой). Права выдает исключительно Молдова.
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11.12.2021 11:27 Відповісти
https://dpsu.gov.ua/ua/news/z-1-veresnya-prizupinyatsya-dopusk-do-uchasti-v-mizhnarodnomu-dorozhnomu-rusi-avtomobiliv-iz-pridnistrovskogo-regionu-moldovi-yaki-ne-mayut-nomernih-znakiv-uzgodzhenogo-chi-neytralnogo-zrazka/


Официальная ссылка Государственной пограничной службы. Сам состою в очереди на молдавские номера, получу в феврале
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11.12.2021 01:46 Відповісти
Поцікавтеся, бодай бігло, історією Придністрянщини (Лівобережжя Дністра). І зрозумієте, чому жоден Президент не перекривав кордон а всі при тому мовчали...
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11.12.2021 19:20 Відповісти
Які поступки? Нехай Мордор виконає пункт 1 МД, та відкотиться за порєбрік.
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10.12.2021 19:26 Відповісти
Як на мене то Кулеба єдиний адекватний і тверезо думаючий міністр який є на даний момент в Україні.
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10.12.2021 19:38 Відповісти
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10.12.2021 19:55 Відповісти
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10.12.2021 19:57 Відповісти
Тобто треба йти на поступки Московії, щоб стало в 1000 раз краще?
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10.12.2021 20:13 Відповісти
Невже так важко збагнути, що "Придністров'є" росію не задовольнить?
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10.12.2021 20:28 Відповісти
"О себе надо думать." Это как? "Отдай жену дяде, а сам иди к бл..и?" Вы хоть, задумывались о последствиях ублажения агрессора? Вот зачем РФ военное давление на Украину, постоянные угрозы? Из чистого альтруизма? Заберите ваше ОРДЛО в зад, а то Киев бомбами перепашем! В чем подвох?
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10.12.2021 21:05 Відповісти
Кулеба, ты предатель и начальник твой зе_никчемность предатель.
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10.12.2021 23:25 Відповісти
надо укреплять армию, повышать обороноспособность, тероборону! а кусок донбаса нам не видать, пока путя жив, не отдаст путя донбас(( донбас - это как отравленная кость для нас, заглотнем и каюк(
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10.12.2021 23:53 Відповісти
 
 