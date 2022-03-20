Із спеціалізованого інтернату Сум за кордон евакуювали 71 дитину, - ОВА
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71 дитину спеціалізованого будинку дитини міста Суми евакуювали в іншу країну.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Він зазначив: "Майже два тижні ми ховали цих малюків у бобмосховищах. Ті, хто зможе їх прихисти у безпечному місці, в іншій країні, знайшлися швидко, дякувати Богу. І з першою можливістю евакуації гуманітарним коридором, ми вивезли діток спеціалізованого будинку дитини з зони бойових дій.
Це діти, у яких немає батьків (з різних причин) і більшість із них потребує постійної допомоги лікарів.
Із Сум ми евакуювали 71 дитинку.
Частина з них лишається під наглядом фахівців лікарні Бориса Тодурова. Я вдячний від усього серця за турботливий прийом нашої малечі.
Дякую всім за те, що це стало можливим! Безпечне вивезення, лікування та прихисток подалі від війни. Ми переможемо орків і повернемо дітей до рідної Сумщини!"
Будь ласка, зачекайте...
Тоді повстанці почали ховати свої лікарні, росіяни якимось чином отримали їх координати (ймовірно, підкупили когось в ООН), і їх теж бомбили. Всі. Без винятку.
Коли воюєш з росіянами, позначати будівлі червоними хрестами та словами «ДІТИ», надзвичайно погана ідея. Червоний хрест для росіян - прицільна марка, а не знак, забороняючий атаку об'єкта. Також слід пам'ятати, що пілоти настільки зайняті під час польоту зі швидкістю 900 та більше км/год просто не мають часу «читати» те, що написано на якійсь будівлі чи навколо неї: вони отримали координати цілі від вищих командирів, виконують накази і бомбардують безликі координати.
Рекомендація для всіх нас: не позначайте чітко свої лікарні, швидкі, дитячі садки чи бомбосховища. СХОВАЙТЕ ЇХ.