Із спеціалізованого інтернату Сум за кордон евакуювали 71 дитину, - ОВА

71 дитину спеціалізованого будинку дитини міста Суми евакуювали в іншу країну.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Він зазначив: "Майже два тижні ми ховали цих малюків у бобмосховищах. Ті, хто зможе їх прихисти у безпечному місці, в іншій країні, знайшлися швидко, дякувати Богу. І з першою можливістю евакуації гуманітарним коридором, ми вивезли діток спеціалізованого будинку дитини з зони бойових дій.

Це діти, у яких немає батьків (з різних причин) і більшість із них потребує постійної допомоги лікарів.

Із Сум ми евакуювали 71 дитинку.

Частина з них лишається під наглядом фахівців лікарні Бориса Тодурова. Я вдячний від усього серця за турботливий прийом нашої малечі.

Дякую всім за те, що це стало можливим! Безпечне вивезення, лікування та прихисток подалі від війни. Ми переможемо орків і повернемо дітей до рідної Сумщини!"

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