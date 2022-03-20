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Із спеціалізованого інтернату Сум за кордон евакуювали 71 дитину, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,війна,евакуація

71 дитину спеціалізованого будинку дитини міста Суми евакуювали в іншу країну.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав голова Сумської ОВА  Дмитро Живицький

Він зазначив: "Майже два тижні ми ховали цих малюків у бобмосховищах. Ті, хто зможе їх прихисти у безпечному місці, в іншій країні, знайшлися швидко, дякувати Богу. І з першою можливістю евакуації гуманітарним коридором, ми вивезли діток спеціалізованого будинку дитини з зони бойових дій.

Це діти, у яких немає батьків (з різних причин) і більшість із них потребує постійної допомоги лікарів.

Із Сум ми евакуювали 71 дитинку.

Частина з них лишається під наглядом фахівців лікарні Бориса Тодурова.  Я вдячний від усього серця за турботливий прийом нашої малечі.

Дякую всім за те, що це стало можливим! Безпечне вивезення, лікування та прихисток подалі від війни. Ми переможемо орків і повернемо дітей до рідної Сумщини!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни на в'їзді в Суми обстріляли цивільне авто, загинула 20-річна дівчина

Автор: Роман Свиридович
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у Сирії у вересні 2015 року повстанці через «Голубі шоломи» ООН повідомили російський штаб на авіабазі Хмеймім про кожну лікарню в районах, які вони утримували. Вони надали точні координати, сподіваючись, що ВКС ЗС РФ виключить ці об'єкти зі списків об'єктів для ураження. Росіяни розбомбили кожну лікарню, про яку їм стало відомо, а потім розпочали наклепницьку кампанію проти «блакитних шоломів», оголосивши їх «джихадистами».
Тоді повстанці почали ховати свої лікарні, росіяни якимось чином отримали їх координати (ймовірно, підкупили когось в ООН), і їх теж бомбили. Всі. Без винятку.
Коли воюєш з росіянами, позначати будівлі червоними хрестами та словами «ДІТИ», надзвичайно погана ідея. Червоний хрест для росіян - прицільна марка, а не знак, забороняючий атаку об'єкта. Також слід пам'ятати, що пілоти настільки зайняті під час польоту зі швидкістю 900 та більше км/год просто не мають часу «читати» те, що написано на якійсь будівлі чи навколо неї: вони отримали координати цілі від вищих командирів, виконують накази і бомбардують безликі координати.
Рекомендація для всіх нас: не позначайте чітко свої лікарні, швидкі, дитячі садки чи бомбосховища. СХОВАЙТЕ ЇХ.
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20.03.2022 05:42 Відповісти
 
 