Верещук презентувала рекомендації щодо протидії захоплення влади колаборантами на окупованих територіях
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Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала голів громад започаткувати реєстри зниклих громадян, записувати відео з проукраїнськими позиціями, призначити заступників, які автоматично призначатимуться у випадку зникнення голови. Це необхідно для уникнення захоплення влади загарбниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції.
Зазначається, що ворог застосовує продуману і випробувану в 2014 році на сході України стратегію. Пропозиції перейти на бік окупантів і почати жити "в новой реальности" наразі отримують чимало голів міст, громад та областей по всій Україні.
"Повзуче захоплення чужих територій починається з потужних ракетних та авіаційних атак. Їх мета – дезорієнтувати населення, посіяти страх, паніку та підготувати "підґрунтя" для перемовин. Якщо перемовини не вдаються, окупанти викрадають законного керівника громади. На його місце просовують гауляйтера, готового підписати будь-які документи про здачу міста чи області, проведення референдуму та утворення "народної республіки", - пояснили у міністерстві.
Наступні кроки цілком передбачувані: скасування українського мовлення та поширення російського, встановлення своїх блокпостів, ліквідація сил опору і тримання в постійному страху місцевого населення.
"Але таким сценаріям можна і потрібно запобігти. Коли захопили мера Мелітополя, наприклад, люди вийшли на вулиці й скандували: "Поверніть нашого мера! Це наш мер, ми його обирали!". Це є найкращим свідченням довіри людей до місцевої влади. Коли навіть під загрозою смерті люди не бояться висловити власну думку", - зауважила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Вона нагадала, що викраденого мера Мелітополя Івана Федорова днями вдалося звільнити і це один з небагатьох прикладів, коли загарбники пішли на діалог. Окупанти погрожували йому і намагалися схилити до співпраці, але це їм не вдалося.
"Водночас викрадення представників влади та звичайних громадян російськими окупантами можна кваліфікувати як акт тероризму щодо цивільних осіб. Віднедавна усіх викрадених людей ми вносимо до спеціального реєстру, а також інформуємо про такі факти суспільство та міжнародну спільноту", - додала Верещук.
Аби не допустити подібних сценаріїв та зберегти легітимність влади, вона закликає голів територіальних громад і міст підготуватись до всіх можливих ситуацій і провести наступну роботу: започаткувати реєстр (перелік) зниклих (викрадених) громадян; записати відео про свою проукраїнську позицію і про те, що інше можуть говорити лише під тортурами; призначити заступників, які автоматично призначатимуться у випадку зникнення голови (мера); негайно провести засідання сесій ОТГ та міськрад із проукраїнськими заявами.
Крім того, місцевій владі не завадить подбати й про власну безпеку, зауважує Верещук. Зокрема, не варто пересуватися вулицею наодинці. На мобільному телефоні передбачити "гарячу" кнопку на випадок екстреної ситуації. Визначити кілька людей, які зможуть перебрати на себе повноваження у випадку викрадення.
Міністр наголосила, що фізична відсутність російських загарбників у будь-якому українському місті ще не означає, що там не орудують їхні агенти впливу або диверсійно-розвідувальні групи, адже в Україні ще багато "сплячих" агентів, які чекають ворога і мріють себе проявити після його приходу.
Будь ласка, зачекайте...
И ещё на этот тоже пожаловаться, пишут, что "Херсон - "русский" город" - https://www.youtube.com/channel/UCs6SE-ddS0myorl30Iox_aw
Державне київське конструкторське бюро "Луч" офіційно повідомило, що серед керівництва Держконцерну "Укроборонпром" перебувають державні зрадники.
Мова йде про заступника Генерального директора ДК "Укроборонпром" Романа Забарчука та начальника управління високоточної зброї Андрія Артюшенка.
Відповідно до заяви КБ, ці дві особи 18 березня, за допомогою зброї та катувань намагались дізнатися про місцезнаходження ракет та комплектуючих до комплексів "Скіф", "Корсар", "Вільха", "Нептун", а також місцезнаходження підрозділів які їх отримали.
Відповідно до повідомлення ДККБ "Луч", санкцію на катування Забарчук та Артюшенко отримали безпосередньо від Генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Гусєва.
Жертвою катувань став в.о. директора ДП "Спецоборонмаш" Сердюк Д.О., який 24 лютого організував пошуково-організаційні роботи і зміг врятувати та передати до військових формувань України та підприємств військово-промислового комплексу десятки тон *********** та комплектуючих до них.
Звіт за результатом цих заходів було надано до "Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні ДККБ "Луч".
"18 березня 2022 року перед входом до ДК «Укроборонпром» співробітниками управління безпеки Концерну були застосовані до Сердюка Д. О. заходи фізичного впливу, відібрано документи, особисту зброю, нанесено тілесні ушкодження. Більше 8 годин Сердюк Д. О. проти своєї волі утримувався у приміщенні ДК "Укроборонпром", де заступником Генерального директора ДК "Укроборонпром" Забарчуком Романом Володимировичем та начальником управління високоточної зброї Артюшенком Андрієм Арнольдовичем проводився допит з застосуванням заходів психологічного впливу та фізичного впливу;
Вказаними посадовцями неодноразово підтверджено санкцію Генерального директора ДК "Укроборонпром" Гусєва Ю. В. застосування до Сердюка Д. О. вказаних заходів.
Під час здійснення катувань, керівництво ДК "Укроборонпром" намагалося отримати від Сердюка Д. О. інформацію щодо військових підрозділів, до яких ДП "Спецоборонмаш" передавало врятовані під час російського ракетно-бомбового удару ракети та комплектуючі до ракетних комплексів "Скіф", "Корсар", "Вільха", "Нептун" та інформацію щодо місця перебування ключових співробітників ДП "ДержККБ "Луч" та ДП "Спецоборонмаш".
Наслідком катувань стало примушення Сердюка Д. О. підписати "покази" та "звіти", текст яких було складено Забарчуком Р. В. та Артюшенком А. А.", - йдеться у повідомленні ДККБ "Луч".
Також КБ "Луч" нагадало, що Забарчук особисто підтверджував, що його родич працює в уряді Російської Федерації. Нагадаємо, що раніше у зв'язках із ФСБ Забарчука звинуватили на ДП "Антонов".
Стосовно Артюшенко, то як йдеться у повідомленні, він за президенства Януковича очолював Центральне ракетно-артилерійське управління ЗСУ та Департамент розробок і закупівель Міністерства оборони України.
"Вказаний посадовець [ред. - Артюшенко] несе особисту відповідальність за зниження боєздатності Збройних Сил України та скорочення всіх програм розробок озброєння у 2010-2014 роках. ДП "ДержККБ "Луч" неодноразово висловлювало здивування фактом обіймання вказаними особами посад у ДК "Укроборонпром", - йдеться у звернені.
Начальник управління високоточної зброї Андрій Артюшенко
В цій ситуації ДККБ "Луч" повідомило, що звертається до Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України - Президента України Володимира Зеленського, Генерального прокурора України Ірини Венедіктової, Голови Служби безпеки України Івана Баканова з закликом:
"терміново усунути російських агентів від управління ДК "Укроборонпром" та забезпечити керівникам та ключовим співробітникам військово-промислового комплексу України охорону".
Через кілька годин після заяви КБ "Луч", ДК "Укроборонпром" у Facebook відповів, що заяви про російських зрадників - не відповідають дійсності.
"Державний концерн "Укроборонпром" з початку військової агресії росії проводить комплексні заходи з організації ефективної діяльності підприємств для забезпечення обороноздатності нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Також "Укроборонпром" стверджує, що ніяких катувань не було, а відбулась робоча нарада "щодо налагодження ефективної роботи підприємства".
"Під час перебування в Концерні Сердюк Д.О. самостійно в довільній формі надав пояснення щодо вжитих ним заходів з організації діяльності підпорядкованого йому підприємства. Начальник профільного виробничого управління Артюшенко А. А. провів з Сердюком Д.О. робочу нараду щодо налагодження ефективної роботи підприємства. Мене там не було, а ствердження про те, що керівництво Концерну санкціонувало протиправні дії до Сердюка Д.О. не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.
наконец
«
Однією з найбільших загадок війни, які потрібно дослідити, яка має великий вплив на хід подій на півдні України, є невиконання плану підриву мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини. Невідомо що там сталось.
В усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів. Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою.
Якщо хтось володіє інформацією що стало з мостами, чому вони не підірвані, тобто є очевидцем або володіє достовірною інформацією - напишіть будь ласка у месенджер.
В мене нема версій, що там могло статись, нема інформації, просто важливо дізнатись факти.»
19.03.2022 09:36
"Почему самолет остался в Гостомеле? Потому что не было решения о перегоне самолета в любое место, пусть это будет Польша, самый ближайший аэропорт Жешув, Лейпциг. Почему Лейпциг? Да потому что еще 26 января было обращение к нашему большому руководителю ГП "Антонов" от представителей НАТО и NSPA, о том, что предлагают нам в свете грядущих событий перебазировать весь наш флот в Лейпциг со всеми персоналом, экипажем, запчастями. Ответа на этот вопрос - не последовало...", - рассказал он
.Также Антонов добавил, что решение о перегоне "Мрии" не было принято по одной простой причине:"Потому что отсутствовал топ-менеджмент нашей компании, который бодренько, за две недели до войны, весь уехал в Лейпциг и "оккупировал", до войны еще, офис ALS. Думайте. Решайте. Тут есть, где найти причины, связи с РФ", - заявил он.
Перед війною - розмінували Перекоп, знищили контр розвідку, скоротили ЗСУ, знищили ракетну галузь, роззброїли армію, повністю оголили південь, лелеяли та охороняли ворогів України з 5 колони, в сраку цілували москальську церкву, дозволили московиту вільно перетинати кордон ! Та не вистачить місця все перерахувати, ВИ НАЙПЕРШІ КОЛОБАРАНТИ ! Тварюки з парасольками.
Извините за мой франузский.
Прибыль от эксплуатации Мрии покрывала только 20% затрат на её содержание.
Это гордость, это символ, и нудна была господдержка. Но у клоунов другие заботы были.
А если читаете, то не тащите это говно сюда.
Ви що, вже домовилися з ворогом про наше знищення ? Ви нас рятуєте як зе рятував Журавля ! Чому немає наказу деблокувати Маріуполь, чому орки вільно їздять по Херсонській обл?
краще поверни до Києва свого Толю - котлету й іншу погань яка втекла, мураєва з медвечуком в сраку досі цілуєш ? Як же ж ви остогидли вже !!!
- дайте нам суки зброю й ми самі розберемося як й кому протидіяти !!! нас кинули на призволяще, зброю не дали, а ублюдків колобарантів крутете по ТБ
Тільки повне знищення фашистського ординського світу москалів - кацапів маніяка )(уйла, світу замаскованого під нібито російський.
Знищення так як це раніше зробила коаліція всіх демократичних країн світу знищивши такий самий гітлерівський Рейх. Безперечно, що тільки тоді припиняться криваві кремлівські окупаційні війни та масове вбивство мирних жителів у багатьох країнах.