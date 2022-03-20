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заборона (954) Київська область (3131) ліс (448)

У Київській області введено заборону на відвідування лісів для цивільних

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

екологія,ліс,річка

На Київщині через військовий стан цивільним заборонили ходити чи їздити до лісів. Відвідувати їх зможуть військові та правоохоронці.

Про це повідомляють у Вишгородській районній раді Київської області, інформує Цензор.НЕТ

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України від 24.02.2022 N°64 "Про введення воєнного стану в Україні" та з метою запобігання реальній загрозі виникнення пожеж у лісах і мінімізації їх наслідків заборонено відвідування лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки.

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Заборона НЕ стосується Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ ЗСУ, управління оперативних командувань, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарської мети, у період воєнного стану.
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А были желающие? А! Шашлыки же!
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20.03.2022 13:16 Відповісти
.....немного позитива:

"Лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского снова ввели в медикаментозную кому, сообщает 20 марта источник «Известий», знакомый с ситуацией.

За последние сутки состояние политика ухудшилось. По данным источника, у Жириновского начался сепсис.

В начале февраля Жириновского госпитализировали с «Омикрон»-штаммом коронавируса."

...сепсис - заражение крови.....
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20.03.2022 13:16 Відповісти
как хорошо что предводитель кацо быдла не бысто подох, а с развлечениями
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20.03.2022 13:20 Відповісти
Жирик посмотрел на "спецоперацию" и сказал: "Ну вас набуй ! Я опять пошел в кому !"
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20.03.2022 21:12 Відповісти
А як обіцяні Зе "шашлики" на тавневі свята?
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20.03.2022 13:31 Відповісти
 
 