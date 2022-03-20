У Київській області введено заборону на відвідування лісів для цивільних

На Київщині через військовий стан цивільним заборонили ходити чи їздити до лісів. Відвідувати їх зможуть військові та правоохоронці.

Про це повідомляють у Вишгородській районній раді Київської області, інформує Цензор.НЕТ

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України від 24.02.2022 N°64 "Про введення воєнного стану в Україні" та з метою запобігання реальній загрозі виникнення пожеж у лісах і мінімізації їх наслідків заборонено відвідування лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки.

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Заборона НЕ стосується Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ ЗСУ, управління оперативних командувань, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарської мети, у період воєнного стану.