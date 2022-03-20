Франція заморозила 172 млрд євро російських олігархів та Центробанку

Франція заморозила активи Центробанку Росії у розмірі 22 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер.

Також заморожено кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах у розмірі 150 мільярдів євро. Міністр додав, що на території Франції було заморожено права на нерухомість загальною вартістю "пів мільярда євро", яка належить приблизно 30 росіянам. Також згадується про дві яхти росіян вартістю 150 млн євро.

Ці активи не були вилучені, уточнює Ле Мер. Але їхні власники більше не можуть ними користуватися, їх не можна перепродати чи монетизувати.

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