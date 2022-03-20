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Франція заморозила 172 млрд євро російських олігархів та Центробанку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Франція заморозила активи Центробанку Росії у розмірі 22 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер.

Також заморожено кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах у розмірі 150 мільярдів євро. Міністр додав, що на території Франції було заморожено права на нерухомість загальною вартістю "пів мільярда євро", яка належить приблизно 30 росіянам. Також згадується про дві яхти росіян вартістю 150 млн євро.

Ці активи не були вилучені, уточнює Ле Мер. Але їхні власники більше не можуть ними користуватися, їх не можна перепродати чи монетизувати.

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Топ коментарі
+20
и тут путя почувствовал, что его сейчас будут бить

возможно, ногами
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20.03.2022 15:19
+10
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20.03.2022 15:18
+9
даже французские жабоеды и немецкие колбасники с криками

"задрал ты ***** уже своим газом !"
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20.03.2022 15:23
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ну хоча б так.... якщо інакше не виходить..
хоча теж жабоеди натуральне гальмо..
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20.03.2022 15:18 Відповісти
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20.03.2022 15:18 Відповісти
Там помилка *Франція заморозила активи Центробанку Росії у розмірі 22 млрд євро для України*
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20.03.2022 15:19 Відповісти
Не 300 млрд., але теж непогано.
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20.03.2022 15:19 Відповісти
і "капелька" у 22 млрд. евро рашку точить !
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20.03.2022 15:20 Відповісти
В статті кажуть, шо +150 млрд заморожено на рахунках кацапів і 22 млрд активів центробанку.
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20.03.2022 15:48 Відповісти
Зайвими міліардами відбудову не зіпсуєш
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20.03.2022 16:07 Відповісти
раскольников, как вьі могли убить старушку за 20 копеек?
а 5 старушек- уже рубль!!!

отак з миру по нитці на відбудову України і набереться
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20.03.2022 15:22 Відповісти
и тут путя почувствовал, что его сейчас будут бить

возможно, ногами
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20.03.2022 15:19 Відповісти
даже французские жабоеды и немецкие колбасники с криками

"задрал ты ***** уже своим газом !"
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20.03.2022 15:23 Відповісти
его уже заказали. ждем. на попкорн денег нет.
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20.03.2022 15:24 Відповісти
Даже знаем кто!

Опальный зараз нач. ФСБ 😏
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20.03.2022 16:09 Відповісти
Невже французам щось доходить почало? Невже очі відкрились, що мають справу з реальним гопніком. А з гопніком домовиться добрим словом і увещеваніями - пуста трата часу.
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20.03.2022 15:20 Відповісти
ніт
думаю, вони просто вкурили, що пуйла вже замовили
а з правонаступником буде тра домовлятися
так що досить ймовірно, що гроші заарештовані як заручник в наступніх перемовинах за газ
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20.03.2022 15:28 Відповісти
Всё проще. Когда закончится война, то французам будет выгоднее дать Украине 22 миллиарда кацапских денег на восстановление, чем оказывать помощь самим согласно "плану Маршала". ))
Это не заморозка, а депозит
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20.03.2022 15:41 Відповісти
заарештують 22 дадуть 20
а 2 це 20 копійок раскольникова

щось я не сильно вірю у благодійність та абсолютну чесність можновладців

любих

а в те, що 2 лярда залишать на відшкодування збитків франції від війни та санкцій - повірю аж бігом.
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20.03.2022 15:46 Відповісти
Це вкрадені цапами українські гроші. І лише маленька частина
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20.03.2022 15:22 Відповісти
тими грошами спочатку відшкодують збитки компаній що вийшли з касабіі а вже потім.. можливо..
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20.03.2022 15:22 Відповісти
Русафоби проклятиє
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20.03.2022 15:24 Відповісти
яка сумна новина, ой лишенько хD
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20.03.2022 15:27 Відповісти
Сообщается, что ещё заморожено около 150 млрд на счетах россиян. "Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млрд евро", - сказал министр финансов Франции ле Мэр.
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20.03.2022 15:33 Відповісти
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20.03.2022 15:43 Відповісти
коли вже банк Ватікану заморозить лярди "хутіна"?
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20.03.2022 15:53 Відповісти
Запропонуйте якийсь % людям, що шукають рускі активи по всіх країнах - вони рашку
і її посіпак швидко обчиховстять і всі клубки порозмотують.

Москалі хай рублі свої дерев"яні складають - тайги ще трохи мають, як ки-тайці не допоможуть.
Скоро москалі будуть з чим далі більш прищуреними очима і менші зростом і розмавлятимуть
ламаним московитсько-китайським суржиком.
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20.03.2022 15:56 Відповісти
22 млрд центробанку та 150 млрд приватних друзів франції з росії. Здається європа зараз плаче більше ніж кацапські олігархи. Вони відмивали брудні гроші в розмірах бюджетів країн, а зараз довелось прикрити бізнес.
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20.03.2022 15:59 Відповісти
ай-яй-яй-яй убили мацкаля..
ай-яй-я-яй суку завалили
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20.03.2022 16:16 Відповісти
А вот это как для французов очень и очень даже неплохо
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20.03.2022 16:19 Відповісти
На жаль, не мільярдів, а мільйонів, але теж непогано
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20.03.2022 16:46 Відповісти
И всего то надо - бросить гуся https://www.youtube.com/watch?v=y6MZyKZ8i9A&ab_channel=miksa116
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20.03.2022 18:12 Відповісти
на комунальці заощаджили
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20.03.2022 21:37 Відповісти
 
 