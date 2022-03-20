Франція заморозила 172 млрд євро російських олігархів та Центробанку
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Франція заморозила активи Центробанку Росії у розмірі 22 млрд євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер.
Також заморожено кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах у розмірі 150 мільярдів євро. Міністр додав, що на території Франції було заморожено права на нерухомість загальною вартістю "пів мільярда євро", яка належить приблизно 30 росіянам. Також згадується про дві яхти росіян вартістю 150 млн євро.
Ці активи не були вилучені, уточнює Ле Мер. Але їхні власники більше не можуть ними користуватися, їх не можна перепродати чи монетизувати.
Топ коментарі
+20 Тетяна Тать
показати весь коментар20.03.2022 15:19
+10 Bogdan Resvii
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+9 Алекс Мышкевич
показати весь коментар20.03.2022 15:23
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Будь ласка, зачекайте...
хоча теж жабоеди натуральне гальмо..
а 5 старушек- уже рубль!!!
отак з миру по нитці на відбудову України і набереться
возможно, ногами
"задрал ты ***** уже своим газом !"
Опальный зараз нач. ФСБ 😏
думаю, вони просто вкурили, що пуйла вже замовили
а з правонаступником буде тра домовлятися
так що досить ймовірно, що гроші заарештовані як заручник в наступніх перемовинах за газ
Это не заморозка, а депозит
а 2 це 20 копійок раскольникова
щось я не сильно вірю у благодійність та абсолютну чесність можновладців
любих
а в те, що 2 лярда залишать на відшкодування збитків франції від війни та санкцій - повірю аж бігом.
і її посіпак швидко обчиховстять і всі клубки порозмотують.
Москалі хай рублі свої дерев"яні складають - тайги ще трохи мають, як ки-тайці не допоможуть.
Скоро москалі будуть з чим далі більш прищуреними очима і менші зростом і розмавлятимуть
ламаним московитсько-китайським суржиком.
ай-яй-я-яй суку завалили