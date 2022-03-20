УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12702 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаЗа кордоном
25 970 97
Китай (1916) НАТО (5114) санкції (6835)

У Китаї назвали санкції проти РФ "дедалі надмірнішими"

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

китай,рф

Заступник міністра закордонних справ Китаю Лі Юйчень висловився проти санкцій стосовно Російської Федерації і розширення Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на схід.

Про це Юйчень сказав під час виступу на безпековому форумі у Пекіні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Санкції проти Росії стають дедалі надмірнішими", - наголосив Юйчень.

Він вважає, що позбавлення російських громадян їх закордонних активів відбулося "без підстав".

"Історія доводить знову і знову, що санкції не можуть вирішити проблем", - наголосив Юйчень.

Читайте також: Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо засудить російське варварство, – Подоляк

"Санкції лише шкодять звичайним людям, впливають на економічну і фінансову систему... і погіршують глобальну економіку", - сказав він.

Юйчень також визнав страх Москви перед НАТО, заявивши, що Альянс не повинен розширюватися далі на схід, оскільки це, за його словами, "заганяє Росію у кут".

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден зустрівся з главою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. Він попередив його про наслідки в разі надання Китаєм допомоги Російській Федерації у війні проти України.

Той у розмові з Байденом наголосив, що обидві країни повинні взяти відповідальність за мир у світі.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+56
Граждане Украины выражают официальной позиции КНР свою глубокую озабоченность.
показати весь коментар
20.03.2022 01:16
+49
плять, зате ракетні обстріли українських немовлят рашистами дуже прости руцьким людям помагають
показати весь коментар
20.03.2022 01:15
+36
Отже з сказаного, Китайці все рахують і обдумують
Виходить
+ Росія справді просила зброю у Китаю
+ Росія ослаблена і виснажується економічно
+ Китай не впевнений що росія виграє цю війну

Ну і Китай не хоче отримати у своїх границь дестабілізовану країну
показати весь коментар
20.03.2022 01:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
плять, зате ракетні обстріли українських немовлят рашистами дуже прости руцьким людям помагають
показати весь коментар
20.03.2022 01:15 Відповісти
Отже з сказаного, Китайці все рахують і обдумують
Виходить
+ Росія справді просила зброю у Китаю
+ Росія ослаблена і виснажується економічно
+ Китай не впевнений що росія виграє цю війну

Ну і Китай не хоче отримати у своїх границь дестабілізовану країну
показати весь коментар
20.03.2022 01:19 Відповісти
Ну і Китай баран тоді, якщо мітить на Тайвань, коли рядом рабсія роздягалася і бери що хочеш.
показати весь коментар
20.03.2022 01:39 Відповісти
При умові що коли буде тікати
показати весь коментар
20.03.2022 01:43 Відповісти
Зачем? На расии можно тупо всех купить.
показати весь коментар
20.03.2022 01:48 Відповісти
буквально позавчора на CNN дивився репортаж про уроки України, які зробив для себе Тайвань:

був сформований реальний резерв із 400 000 солдат (населення Тайваню - 27 млн.)
всі екіпіровані та озброєні
кожен солдат проходить 28 днів базового навчання та
4 місяці для здобуття військового фаху

Тайванці зробили висновки з нашої війни - вони будуть чинити спротив та можуть дати по зубах третій арміїї світу

+ Тайвань відділений від материкового Китаю протокою в 200 км завширшки

Зрозуміло чому Китай сіпається:
північному клієнту знімають гіпс, а бунтівна провінція, подивишись на Україну, дасть по зубах старшій сестрі
показати весь коментар
20.03.2022 01:59 Відповісти
Вона не бунтівна провінція, а народ, який не підкорився червоносраким.
показати весь коментар
20.03.2022 03:15 Відповісти
то так, для виразності...😏
показати весь коментар
20.03.2022 05:51 Відповісти
Добре що Китай оцінив кінець ..
показати весь коментар
20.03.2022 01:15 Відповісти
"Історія доводить знову і знову, що санкції не можуть вирішити проблем" - м а мм чия історія?
показати весь коментар
20.03.2022 01:15 Відповісти
С.Корея, Іран, Венесуела... -
все сходиться, санкції якши, країна в сраці 🤗
показати весь коментар
20.03.2022 05:53 Відповісти
Можна сказати що Китай підтверджує що москалям скоро - торба
показати весь коментар
20.03.2022 01:16 Відповісти
Граждане Украины выражают официальной позиции КНР свою глубокую озабоченность.
показати весь коментар
20.03.2022 01:16 Відповісти
101-у українську стурбованність !!!!
показати весь коментар
20.03.2022 02:02 Відповісти
Їх не у кут треба заганяти, а в одну спільну зливну яму!
показати весь коментар
20.03.2022 01:17 Відповісти
Тайвань отодвигается все дальше?
показати весь коментар
20.03.2022 01:17 Відповісти
очень и очень, если Диду дожмет рашку в Украине.

т.о. в Украине США убивают сразу двух жирных зайцев - рашку и чайнашку
показати весь коментар
20.03.2022 02:04 Відповісти
Денис Довгополый

5 ч. ·

Наши читатели из Китая:
Добрый вечер, мирного неба! Дела у нас не самые, уже месяц с лишним этих карантинов. Последнюю неделю совсем жёстко, Шеньчжень - 20-миллионный город - всех заперли по домам, так и сидим, не знаю, чего дальше будет. Но вы не подумайте, не мне вам жаловаться)

Китайские СМИ, должен сказать, с самого начала достаточно нейтрально освещали ситуацию. Было много критики в адрес США и обвинений их в лицемерии, но чтобы именно поддержки действий Путина, такого не было ни разу. А тут буквально в четверг Си Циньпинь открытым тестом сказал, что Китай Путину помогать не будет. После этого уже, как вы говорите, СМИ правды уже не стеснялись. Тут можно правду сказать, это ж не Синьцзян))
показати весь коментар
20.03.2022 01:17 Відповісти
Дотридниться Китай, що проти самого санкції запровадять.
показати весь коментар
20.03.2022 01:19 Відповісти
Настають часи з'ясування відношень. Все, що накопичилось за багато років, зараз буде виливатись у піздорєз.
показати весь коментар
20.03.2022 01:23 Відповісти
Поясніть, будь-ласка, значення останнього слова.
показати весь коментар
20.03.2022 01:24 Відповісти
Я так вважаю, що зараз всі країни, в кого були претензії до сусідів (або не сусідів) вирішать що "час настав". Китай став великою проблемою (вигодували інвестиціями монстра). Якщо накривати його санкціями, то кращого моменту не буде. А там може все й тотальної WW3 перейти, ми лише за крок до ней. Це й буде ПІЗДОРЄЗ.
показати весь коментар
20.03.2022 02:10 Відповісти
зайве підтвердження, що Китай дав зелене світло хуілу на цю війну
показати весь коментар
20.03.2022 01:26 Відповісти
Ниці тварини. Замислили знищити Україну,аби вкрасти в нас Тайвань. Скажимо гиєні:- Зась!
показати весь коментар
20.03.2022 01:45 Відповісти
підступні хитрі ханьці, причому їх влаштовуюмь обидва результат, які вони використаюсть для себе, як "перемога" хуіла в якості підточення Заходу в Східній Европі, так і поразка хуіла, яку вони використаюсь для зміцнення Китаю на сході за рахунок росії
показати весь коментар
20.03.2022 01:50 Відповісти
Це мені,й неподобається...Построїлися отримати 2 приза:- Наш Тайвань й нашу парашу. Сволота хитросрака
показати весь коментар
20.03.2022 01:54 Відповісти
Как можно конченому на голову "давать зеленый свет"? Да путлеру абсолютно пох было на Китай и что он думает. Ему вообще на всех пох. Они готовились к этому с 2000х.
показати весь коментар
20.03.2022 08:03 Відповісти
Санкції без «підстав»,
треба запросити цього китайозу в Харків чи Маріуполь
показати весь коментар
20.03.2022 01:28 Відповісти
Для початеу,треба почмирити таварісчєй...А,може допомогти японським,й тайванським братам підняти китай з колін. Дуже розшалилися
показати весь коментар
20.03.2022 01:50 Відповісти
****** узкоглазые...
показати весь коментар
20.03.2022 01:30 Відповісти
Та,ні. Звичайні кондоми
показати весь коментар
20.03.2022 01:42 Відповісти
Пу + Лу + Сі = ПНХ
показати весь коментар
20.03.2022 01:33 Відповісти
Нужно будет после войны и восстановления государства поинтересоваться у Тайваня чем мы можем им помочь.
показати весь коментар
20.03.2022 01:36 Відповісти
Тут,міркую. Чи,неподати руку Допомоги,братському Тайванському народу? Дуже вже Нестримано поводять себе кнрівські ловбуряки. Комуняцькі мілітарісти... Демілітарізувати?
показати весь коментар
20.03.2022 01:41 Відповісти
Китаю слід поволити,себе Стриманіше.Великий ризик повторити шлях,Старшого брата кацапа!!!
Стриманіше товаріщі *********
показати весь коментар
20.03.2022 01:37 Відповісти
У слід за руским кораблем
показати весь коментар
20.03.2022 01:39 Відповісти
пофуярила китайская джонка
показати весь коментар
20.03.2022 02:05 Відповісти
Погоджуюсь. Пропоную замість санкцій, привентивний ядерний удар країнами NATO.
показати весь коментар
20.03.2022 01:42 Відповісти
Інсектицидом комах,інсектицидом. Й нехай незабувають про свою греблю....Дуже вразлива...
показати весь коментар
20.03.2022 01:47 Відповісти
ДДТ - дустом блохастых!
показати весь коментар
20.03.2022 02:06 Відповісти
Це підтвержує те що між китаєм та россиею була домовленість, росія захоплює Україну, потім китай захоплює Тайвань, потім росія йде на країни Балтії.
Так виходить, шановні українці, ми сьогодні рятуємо Світ.
показати весь коментар
20.03.2022 01:42 Відповісти
таки да !

а сейчас Китай сорвался на истеричный крик, что ему не свойственно и не в его глобальных интересах.

видать Диду хорошо хваста Си накрутил, что он так от санкций дергается
показати весь коментар
20.03.2022 02:08 Відповісти
Ми рятуємо себе. Світ, як треба буде себе врятує.
показати весь коментар
21.03.2022 01:45 Відповісти
...а може і Китай ''хоче піти за руzzкім карапльом''...''уж очєнь вітієвато формуліруєт усмірєніє гандонов''....
показати весь коментар
20.03.2022 01:43 Відповісти
Піздно Кітай міняє коня на переправі.Подалі від тонучого корабля ,щоб не затягнуло разом з орками було би розумніше.Перша помилка була не на тих поставили,друга помилка буде схрестити шаблі з могутніми державами заради політичного трупа -путлера.
показати весь коментар
20.03.2022 01:52 Відповісти
****** китайці, спочатку корона, потім посібники русофашистів, треба потрохи звертати співпрацю з цим мерзотами
показати весь коментар
20.03.2022 01:54 Відповісти
Співпраця твоя чи наша - дві копійки а там - мільярди.І взагалі - що тобі китайці на даному етапі поганого зробили ? Наш ворог за 6 століть - це москаль. Не знав ? Час покаже. Китай поки що не білорусь і Дай Бог (хотя я не релігійний чоловік) щоб Китай не виступив так як білорусь
показати весь коментар
20.03.2022 02:03 Відповісти
китайська мьяка панда не ліпша за немітого руського мішку
показати весь коментар
20.03.2022 02:11 Відповісти
Трудно судить мне как украинцу. История бывает продажной ... Рассея напала на Украину. - Факт.
Китай не напал на Тайвань. - Факт.
показати весь коментар
20.03.2022 02:21 Відповісти
Китай вокруг Тайваня с 1949 г. крутится и облизывается, а скушать не может.
Сейчас типа как с рашкой чики-пики: рашка Украину, а Чайна - Тайвань и США на растяжку.
Но мы им все планы поломали и теперь Байден обеих на растяжку поставил санкциями консолидированного Запада

пичалька для панды
показати весь коментар
20.03.2022 03:11 Відповісти
шмалька пичалька и мы ты ды. Ресурс цензор - Украина. Война с россией. Китай - нейтральный. У Китая нет войны с Тайванем на даный момент..Какого хера поднимать какой то вопрос противоречия Тайваня с Китаем ? Я не знаю, я украинец, мне не интересен мирный Тайван когда у нас война с **********.
показати весь коментар
20.03.2022 03:22 Відповісти
У Китая есть уйгуры, которых Китай всячески преследует. В Китае запрещены дофига сайтов, точно так же как и на Фашераше. В Китае можно присесть за поиски в сети определённых событий из истории, даже если искать совсем не на китайском языке и совсем не на китайских сайтах. Ничего не напоминает? Так что с Китаем можно сотрудничать, но не более того. В настоящее время отношения с ним следует сворачивать и ставить узкоглазых братушек на место - чашка риса в день.
показати весь коментар
20.03.2022 04:41 Відповісти
Ой чует моё сердце шо пуйло сбежит в Китай..
показати весь коментар
20.03.2022 01:54 Відповісти
ага, и перепишет на Китай всю Сибирь
показати весь коментар
20.03.2022 01:58 Відповісти
Читаю коментарії, і дивуюсь..Китай заняв нейтральну позицію. Поки що явної допомоги рассеї щоб Китай допомагав - якби не замітили. Нейтральність великої країни якою являється Китай тоже чогось значить..Хтось хоче мати в ворогах - Китай? Дивує інше те що наша влада судячи по газетам не робила запит до Китаю про надання підтримки в гуманітарній допомозі чи в воєнній допомозі ? А треба, відсутність результату - тоже результат. Може я щось пропустив ?
показати весь коментар
20.03.2022 01:56 Відповісти
Ні все вірно, треба попросити хочаб гуманітарку, мол
"ми хочем мирно жити, будуватись, розвиватись і дружити = будьте друзями Китайці поможіть гумонітаркою наприклад в медецині"
показати весь коментар
20.03.2022 02:03 Відповісти
Я думаю що правильно б було їх провірити на "вшивість" чи на воші ....Нейтральних таких..Ну і поставити плюс чи мінус в записничок... Говорити і запитувати по нашій ситуації треба у всіх. І памятати.
показати весь коментар
20.03.2022 02:10 Відповісти
ви не розумієте всю глибину китайських глибин !

Китайський Червоний Хрест надасть Україні партію гуманітарної допомоги вартістю 5 млн юанів, або 791 540 дол

міліон сюда або туда - не мае значення

а вот що кітайця жерти буде, то питання, бо Україна чимало експортувала туда збіжжя
показати весь коментар
20.03.2022 02:15 Відповісти
Якщо я правильно розумію - якщо Україна експортувала туда в Китай збіжжя, - значить має прибуток, значить це була краща пропозиція на ринку, значить в Україні буде валюта, гроші - значить ми українці - Живемо! Так ? Зрозумійте.
показати весь коментар
20.03.2022 02:27 Відповісти
за війни в Україні цього року китайца будет **** без соли сасать, однако
показати весь коментар
20.03.2022 03:13 Відповісти
да ладно. Швидше москалі з лаптів з берести будуть щі варити.. Економіка Китая в 10 разів без всякого заміщення більша від рассеї
показати весь коментар
20.03.2022 03:27 Відповісти
Тільки не по харчах
показати весь коментар
20.03.2022 05:59 Відповісти
яку там позицію зайняв китай,це чмо могло ***** зупинити а замість цього просто спостерігає і прицінюється на Тайвань.китай = рашка = фашизм не ма чого ту скотину жаліти,ці підори до сі хворіють вялічієм імперії цинь,а це ***** 2 тис років тому,навіть італійці вже перехворірили римською імперією і забили,а ці ******** ніразу не забули,і думають якщо їх дохера то їм можна,японці знатно їбли ту худобу в нанкіні,і видно не дарма
показати весь коментар
20.03.2022 14:46 Відповісти
Походу не НАТО, а ********* пытается расширится и совершает геноцид украинского народа. А мы ищем возможность безопасного мирного существования и защиты от рабсейских фашистов.
показати весь коментар
20.03.2022 01:56 Відповісти
Москальня вищить у санкційних лещатах.Вузькоокі бігають навкруги і дують на санкційну жаровню. Не поможе,довбодятли.Ще й себе замастите перед світом.
показати весь коментар
20.03.2022 01:56 Відповісти
Китай проходи мимо, тут мирные люди или вы тоже фашисты.
показати весь коментар
20.03.2022 01:57 Відповісти
Ні, звичайно вони "демократи", про що свідчать хоча б події на площі Тяньаньмень у червні 1989 року, коли мирні протести студентів китайська влада задавила колонами танків! 😠😡
показати весь коментар
20.03.2022 02:15 Відповісти
Те, що в нас рашистські "освободітєлі" масово вбивають дорослих і дітей, з особливою цинічністю руйнують всю інфраструктуру, займаються мародерством і насиллям та знищують Україну, як таку, то це їх не хвилює, а бачте хвилює "ущємлєніє" прав рядових рашистів, які >80% підтримують свого фюрера! Ганьба їм усім! 😠😡
показати весь коментар
20.03.2022 02:05 Відповісти
не навиджу абрахашку, але зацитую:

"загнали крыску в уголок и написали..."

такое впечатление что Украина загнала рашку и уничтожает русские города
суки узкопленочные !!!!!!!!

хрен рашке и вам Украина с Тайванем !
показати весь коментар
20.03.2022 02:19 Відповісти
Про Тайвань навіть не мрій!!! Тоді таких "надмірних" санкцій для китая не буде.
показати весь коментар
20.03.2022 02:39 Відповісти
Китаю продемонстрировали показательную санкционную порку рашки чтоб знал что на него ждет если полезет на Тайвань.
показати весь коментар
20.03.2022 02:55 Відповісти
оттого так панда озверела, вместо того чтобы ждать мертвяка на речке
показати весь коментар
20.03.2022 03:16 Відповісти
Осэ-унг-кайси-тгуму-ын-ум-хуавэй-писда!
показати весь коментар
20.03.2022 03:22 Відповісти
Пока в світі існує Китай та росія, ніхто не зможе спати спокійно. Ці дві країни повинні бути денаціфіковані та демілітаризовані.
показати весь коментар
20.03.2022 03:54 Відповісти
Китай, свинособаки дедалі знищують громадян Украхни. Це не надмірно,
показати весь коментар
20.03.2022 04:22 Відповісти
почему такие заявления делают не те,кто отвечает за них? А потому,что эта заява предназначена для "внутреннего пользователя".В Китае,как и в России.показывает власть свою крутость только своим гражданам...По факту при встрече первых лиц США и Китая,последний получил УЛЬТИМАТУМ в вопросе помощи РФ.так что пусть пустолайки сотрясают воздух разными заявками,факт "сдутия" Китая уже говорит о том,что ещё одного мирового шантажиста ставят на место,пока не пришлось это делать оружием и гибелью миллионов граждан Китая
показати весь коментар
20.03.2022 04:39 Відповісти
к бениной матери разорвать все отношения с китаем и прекратить покупать там всякой фуфло... разорвать отношения от слова навсегда... прекратить продавать туда зерновые... навсегда... лучше в Африку отдавать...срочно установить дипотношения с Тайванем, который является мировым лидером в производстве чипов... заодно после по беды купить несколько заводов по производству высокотехнологичных изделий и расположить их в Украине... желательно центральной и западной...
показати весь коментар
20.03.2022 05:39 Відповісти
У китайців сердечко болить за расєюшку з другою армією світу, а на знищення України і її громадян їм похєру. Запам'ятаємо це.
показати весь коментар
20.03.2022 05:40 Відповісти
просто китай обісрався,коли побачив як їбуть "другу армію",і зрозумів що їх збіговисько сильніше хіба що числом,китай побудував армію повністю по совкоим лекалам,і їх танки так само будуть підкидувати чепчики від джавелінів тільки уже на тайванській землі,ну це ті що допливуть)))
показати весь коментар
20.03.2022 14:50 Відповісти
Обсереться ще раз, коли перестанемо купувати китайські товари.
показати весь коментар
20.03.2022 14:54 Відповісти
Якщо у ЄС є ілюзії, щодо фашистської росії, то пора вже приходити до тями.
показати весь коментар
20.03.2022 06:21 Відповісти
Санкції проти Росії стають дедалі надмірнішими", - наголосив Юйчень.

Він вважає, що позбавлення російських громадян їх закордонних активів відбулося "без підстав". Джерело: https://censor.net/ua/n3326933

Китай уважно спостерігає, і усі дії як то кажуть -"приміряє" на себе, бо його погляд націлений на Тайвань, окрім того активи т.з. "російських громадян" є і в Китаї, а активи китайських також сховані у Европі
показати весь коментар
20.03.2022 07:18 Відповісти
китайцы по менталитету от орков недалеко ушли, та же нулевая эмпатия. Тараканы в общем.
показати весь коментар
20.03.2022 07:58 Відповісти
у нас люди умирают от голода в стране, которая снабжает пол-мира продовольствием в 21 веке, я считаю это слишком надмірним...
показати весь коментар
20.03.2022 08:12 Відповісти
Китай має повернути усі спірні території, спершу має звільнити Тибет. І нехай навіть не сумнівається після раші він перший на черзі.
показати весь коментар
20.03.2022 08:47 Відповісти
Китайцы, вы если переживаете за *********, то можете получить бойкот своих товаров по всему миру, торгуйте только с *********ом.
показати весь коментар
20.03.2022 09:07 Відповісти
"Історія доводить знову і знову, що санкції не можуть вирішити проблем"

То виріши ти, якщо ти такий розумний!
показати весь коментар
20.03.2022 09:16 Відповісти
"Санкції лише шкодять звичайним людям"

Тим, які 70% підтримують війну?
показати весь коментар
20.03.2022 09:18 Відповісти
"заявивши, що Альянс не повинен розширюватися далі на схід"

Кожна країна сама має право вирішувати в які блоки їй вступати.
показати весь коментар
20.03.2022 09:23 Відповісти
Це не альянс сам розширюється, це країни в нього вступають.
показати весь коментар
20.03.2022 09:25 Відповісти
Шо за брєд?
Як росія може боятися нато, якщо в неї є ядерна зброя?
Якби нато хотіло напасти на росію - вже давно б напало! За війну проти України.
показати весь коментар
20.03.2022 09:31 Відповісти
Та китай просто готує для себе запасний вихід у разі нападу на Тайвань, щоб було поменше санкцій і т.д.
Куйло як розвідзагін, хто і як може дати по шапці
показати весь коментар
20.03.2022 09:35 Відповісти
Коммуняки, идите на ***!
Коммуняку на гилляку!
показати весь коментар
20.03.2022 09:37 Відповісти
ПЕРЕЖИВАЄ, ущербний, що за поставки зброї москалі НЕ ЗМОЖУТЬ РОЗРАХУВАТИСЯ????? Який внутрішній розрив, малята...
показати весь коментар
20.03.2022 09:43 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2022 10:27 Відповісти
Санкції лише шкодять звичайним людям, впливають на економічну і фінансову систему... і погіршують глобальну економіку Джерело: https://censor.net/ua/n3326933

Якраз так і повинно бути. Кожен косаб повинен відчути на своїй дупі відповідальність за дії *****.
показати весь коментар
20.03.2022 12:28 Відповісти
на самом деле китаец сказал еще жестче. Цензор дал мягкую версию..
что нельзя загонять в угол ядерную державу...
показати весь коментар
20.03.2022 22:17 Відповісти
 
 