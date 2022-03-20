У Китаї назвали санкції проти РФ "дедалі надмірнішими"
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Заступник міністра закордонних справ Китаю Лі Юйчень висловився проти санкцій стосовно Російської Федерації і розширення Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на схід.
Про це Юйчень сказав під час виступу на безпековому форумі у Пекіні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Санкції проти Росії стають дедалі надмірнішими", - наголосив Юйчень.
Він вважає, що позбавлення російських громадян їх закордонних активів відбулося "без підстав".
"Історія доводить знову і знову, що санкції не можуть вирішити проблем", - наголосив Юйчень.
"Санкції лише шкодять звичайним людям, впливають на економічну і фінансову систему... і погіршують глобальну економіку", - сказав він.
Юйчень також визнав страх Москви перед НАТО, заявивши, що Альянс не повинен розширюватися далі на схід, оскільки це, за його словами, "заганяє Росію у кут".
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден зустрівся з главою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. Він попередив його про наслідки в разі надання Китаєм допомоги Російській Федерації у війні проти України.
Той у розмові з Байденом наголосив, що обидві країни повинні взяти відповідальність за мир у світі.
Будь ласка, зачекайте...
Виходить
+ Росія справді просила зброю у Китаю
+ Росія ослаблена і виснажується економічно
+ Китай не впевнений що росія виграє цю війну
Ну і Китай не хоче отримати у своїх границь дестабілізовану країну
був сформований реальний резерв із 400 000 солдат (населення Тайваню - 27 млн.)
всі екіпіровані та озброєні
кожен солдат проходить 28 днів базового навчання та
4 місяці для здобуття військового фаху
Тайванці зробили висновки з нашої війни - вони будуть чинити спротив та можуть дати по зубах третій арміїї світу
+ Тайвань відділений від материкового Китаю протокою в 200 км завширшки
Зрозуміло чому Китай сіпається:
північному клієнту знімають гіпс, а бунтівна провінція, подивишись на Україну, дасть по зубах старшій сестрі
все сходиться, санкції якши, країна в сраці 🤗
т.о. в Украине США убивают сразу двух жирных зайцев - рашку и чайнашку
5 ч. ·
Наши читатели из Китая:
Добрый вечер, мирного неба! Дела у нас не самые, уже месяц с лишним этих карантинов. Последнюю неделю совсем жёстко, Шеньчжень - 20-миллионный город - всех заперли по домам, так и сидим, не знаю, чего дальше будет. Но вы не подумайте, не мне вам жаловаться)
Китайские СМИ, должен сказать, с самого начала достаточно нейтрально освещали ситуацию. Было много критики в адрес США и обвинений их в лицемерии, но чтобы именно поддержки действий Путина, такого не было ни разу. А тут буквально в четверг Си Циньпинь открытым тестом сказал, что Китай Путину помогать не будет. После этого уже, как вы говорите, СМИ правды уже не стеснялись. Тут можно правду сказать, это ж не Синьцзян))
треба запросити цього китайозу в Харків чи Маріуполь
Стриманіше товаріщі *********
Так виходить, шановні українці, ми сьогодні рятуємо Світ.
а сейчас Китай сорвался на истеричный крик, что ему не свойственно и не в его глобальных интересах.
видать Диду хорошо хваста Си накрутил, что он так от санкций дергается
Китай не напал на Тайвань. - Факт.
Сейчас типа как с рашкой чики-пики: рашка Украину, а Чайна - Тайвань и США на растяжку.
Но мы им все планы поломали и теперь Байден обеих на растяжку поставил санкциями консолидированного Запада
пичалька для панды
"ми хочем мирно жити, будуватись, розвиватись і дружити = будьте друзями Китайці поможіть гумонітаркою наприклад в медецині"
Китайський Червоний Хрест надасть Україні партію гуманітарної допомоги вартістю 5 млн юанів, або 791 540 дол
міліон сюда або туда - не мае значення
а вот що кітайця жерти буде, то питання, бо Україна чимало експортувала туда збіжжя
"загнали крыску в уголок и написали..."
такое впечатление что Украина загнала рашку и уничтожает русские города
суки узкопленочные !!!!!!!!
хрен рашке и вам Украина с Тайванем !
Він вважає, що позбавлення російських громадян їх закордонних активів відбулося "без підстав". Джерело: https://censor.net/ua/n3326933
Китай уважно спостерігає, і усі дії як то кажуть -"приміряє" на себе, бо його погляд націлений на Тайвань, окрім того активи т.з. "російських громадян" є і в Китаї, а активи китайських також сховані у Европі
То виріши ти, якщо ти такий розумний!
Тим, які 70% підтримують війну?
Кожна країна сама має право вирішувати в які блоки їй вступати.
Як росія може боятися нато, якщо в неї є ядерна зброя?
Якби нато хотіло напасти на росію - вже давно б напало! За війну проти України.
Куйло як розвідзагін, хто і як може дати по шапці
Коммуняку на гилляку!
Якраз так і повинно бути. Кожен косаб повинен відчути на своїй дупі відповідальність за дії *****.
что нельзя загонять в угол ядерную державу...