УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6160 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 478 16
Китай (1916) США (14451) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (226)

Очікуємо об'єднання зусиль Китаю і США для зупинення агресії Росії, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ольга,стефанишина,стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна очікує, що Китай і США об'єднають зусилля для зупинки агресії Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Ми очікуємо, що Китай, США і великі країни західного світу об'єднають свої зусилля, щоб зупинити агресію Російської Федерації і війну на території України. Зараз політичне лідерство КНР у цьому напрямку набагато важливіше будь-яких інших рішень військового співробітництва", - сказала Стефанішина на брифінгу.

За її словами, останніми роками Україна вибудовувала міцні та стабільні відносини з Китаєм.

Читайте також: Закрите небо наразі в пріоритеті для України, а не вступ до НАТО, - Стефанішина
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
20.03.2022 17:30
+3
Официально теперь Жду генерал-полковника.
показати весь коментар
20.03.2022 17:30
+2
.....ну и в тему:
"Украинские воины ликвидировали командира 252 мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии полковника Николаева Игоря."
показати весь коментар
20.03.2022 17:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.03.2022 17:30 Відповісти
Официально теперь Жду генерал-полковника.
показати весь коментар
20.03.2022 17:30 Відповісти
.....ну и в тему:
"Украинские воины ликвидировали командира 252 мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии полковника Николаева Игоря."
показати весь коментар
20.03.2022 17:36 Відповісти
это старые данные зачем повторять по кругу? давай свеженькое мясо
показати весь коментар
20.03.2022 18:10 Відповісти
Кацапи приберуть ще одного хеРоя з вікіпедії, щоб, як і не було.
показати весь коментар
20.03.2022 18:08 Відповісти
Китаєві вигідно щоб паРаша зламала зуби в Україні, тоді легше буде гризти РоZZсію!
Швидше її труп пропливе по річці!
показати весь коментар
20.03.2022 17:34 Відповісти
Китай зацікавлений в дуже слабкій, але все ж таки живій і цілісній московії. (легше ковтати). Інтерес України і США в капітуляції мордору і утворенні на цій території національних держав.(наголошую-національних). (моя думка).
показати весь коментар
20.03.2022 18:10 Відповісти
запад может не позволить китаю полностью захватить рашку - да и китайцы трусливые поцы
показати весь коментар
20.03.2022 18:11 Відповісти
добре було б, якщо Штати натякнули б Китаю, що в разі захоплення ними Далекого Сходу роісі, їм за це нічого не буде
показати весь коментар
20.03.2022 17:37 Відповісти
Та все усіх об'єднують, та з миром.
Ці об'єднають, тільки попусти.
То їхня слава приросла Сибіром,
А це вже нами хоче прирости.

Ліна (с)
показати весь коментар
20.03.2022 17:39 Відповісти
Вот бы НАТО и Китай договорились провести быструю спецоперацию по Десибиризации мокшандии, и демоскво-питериизации европейской ее части, декалининградизации в пользу Дойчланда
показати весь коментар
20.03.2022 17:44 Відповісти
Папа Римський Франциск закликав світових лідерів зробити все для завершення війни Росії проти України. За його словами, потрібно покласти край безглуздому кровопролиттю.
показати весь коментар
20.03.2022 18:02 Відповісти
і не чекай!!! дурненька-Штати за свободу і демократію а китай за ресурси...
показати весь коментар
20.03.2022 18:04 Відповісти
Правильний хід. Китайцям сподобається.
показати весь коментар
20.03.2022 18:09 Відповісти
Московія-орда, а Китай так собі-сама св"ятість ??? Мізки ввімкнім щоб наш нащадки в третьому поколінні не проклинали нас.
показати весь коментар
20.03.2022 18:14 Відповісти
"Китай і США об'єднають зусилля"

І ця ідіотка заправляє інтеграцією в ЄС?
показати весь коментар
20.03.2022 19:20 Відповісти
 
 