Очікуємо об'єднання зусиль Китаю і США для зупинення агресії Росії, - Стефанішина
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна очікує, що Китай і США об'єднають зусилля для зупинки агресії Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми очікуємо, що Китай, США і великі країни західного світу об'єднають свої зусилля, щоб зупинити агресію Російської Федерації і війну на території України. Зараз політичне лідерство КНР у цьому напрямку набагато важливіше будь-яких інших рішень військового співробітництва", - сказала Стефанішина на брифінгу.
За її словами, останніми роками Україна вибудовувала міцні та стабільні відносини з Китаєм.
Топ коментарі
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показати весь коментар20.03.2022 17:36
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"Украинские воины ликвидировали командира 252 мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии полковника Николаева Игоря."
Швидше її труп пропливе по річці!
Ці об'єднають, тільки попусти.
То їхня слава приросла Сибіром,
А це вже нами хоче прирости.
Ліна (с)
І ця ідіотка заправляє інтеграцією в ЄС?