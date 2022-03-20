ЗСУ на Донбасі знищили близько 170 окупантів, 12 танків, 9 БМП та 3 автомобілі ворога, - штаб ООС

Українські захисники на Донбасі ліквідували близько 170 російських окупантів.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Військовослужбовці Об’єднаних завдали втрат російським окупантам.



Українські захисники знищили:



- 12 танків;

- 9 БМП;

- 3 автомобілі", - йдеться в повідомленні

Загальні втрати живої сили противника становлять близько 170 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі успішно відбито 10 атак ворога, знищено близько 100 окупантів, 8 танків, 10 БМД, 7 БМП та 1 БТР, - штаб ООС. ВIДЕО