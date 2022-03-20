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ЗСУ на Донбасі знищили близько 170 окупантів, 12 танків, 9 БМП та 3 автомобілі ворога, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники на Донбасі ліквідували близько 170 російських окупантів.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Військовослужбовці Об’єднаних завдали втрат російським окупантам.
Українські захисники знищили:
- 12 танків;
- 9 БМП;
- 3 автомобілі", - йдеться в повідомленні
Загальні втрати живої сили противника становлять близько 170 осіб.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів.
Топ коментарі
+44 GoodWin
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+28 Юрий Ладарев
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Надеюсь, мрази которые управляли им умерли в муках
ось іще всім відео рекомендую, на ніч дуже прекрасно
https://youtu.be/rBYUI9YPpsQ
Otkryvaju jutub, a na ekrane nadpisj DARBŠTUOLIAI.
Neuželi na LT pereveli mgnovenno podumal. I srazu ulybnulo nazvanie.
No net, - ce reklama. Zato kakaja, - Darbštuoliai = робітники.
аж душу гріє 🙁