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ЗСУ на Донбасі знищили близько 170 окупантів, 12 танків, 9 БМП та 3 автомобілі ворога, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,оос

Українські захисники на Донбасі ліквідували близько 170 російських окупантів.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Військовослужбовці Об’єднаних завдали втрат російським окупантам.

Українські захисники знищили:

- 12 танків;
- 9 БМП;
- 3 автомобілі", - йдеться в повідомленні

Загальні втрати живої сили противника становлять близько 170 осіб.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі успішно відбито 10 атак ворога, знищено близько 100 окупантів, 8 танків, 10 БМД, 7 БМП та 1 БТР, - штаб ООС. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
смерть фашистським окупантам
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20.03.2022 21:00
+28
Такое ощущение,что врата ... открылись и от туда вылазит всякая нечисть.ГОСПОДЬ, помоги справиться с нечистью.
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20.03.2022 21:02
+25
То нехай ще НАТО повчиться як треба воювати!Молодці!
ДЯКУЮ!!! Слава героям,Воїнам Світла!
Женіть чортів у пекло!
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20.03.2022 21:02
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20.03.2022 20:59 Відповісти
смерть фашистським окупантам
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20.03.2022 21:00 Відповісти
ФРашистським!
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20.03.2022 21:04 Відповісти
і це все за сьогодні? нескучно там було... особливо для рашистів.
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20.03.2022 21:02 Відповісти
То нехай ще НАТО повчиться як треба воювати!Молодці!
ДЯКУЮ!!! Слава героям,Воїнам Світла!
Женіть чортів у пекло!
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20.03.2022 21:02 Відповісти
Такое ощущение,что врата ... открылись и от туда вылазит всякая нечисть.ГОСПОДЬ, помоги справиться с нечистью.
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20.03.2022 21:02 Відповісти
Ви круті, дуже радий, що вам вдається їх знищувати пачками. Мабуть кожна смерть окупанта, то як свято і суцільне задоволення, якщо всі свої живі.
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20.03.2022 21:03 Відповісти
КРАСІВОЄ
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20.03.2022 21:03 Відповісти
Мне одному кажется, что скоро НАТО будет проситься о вступлении в ВСУ?...
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20.03.2022 21:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S_rzLlZJG3U



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20 березня: ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ З ФРОНТУ від пресофіцера 206-го батальйона тероборони СЕІТАБЛАЄВА...
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20.03.2022 21:06 Відповісти
в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 Джерело: https://censor.net/ua/n3327151
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Надеюсь, мрази которые управляли им умерли в муках
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20.03.2022 21:06 Відповісти
Ну, как говорицца - "МОЖИМ ПАФТАРИТЬ!!11"
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20.03.2022 21:11 Відповісти
Сподіваюсь, стропи не підкачали.
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20.03.2022 21:20 Відповісти
Лiтак - соточка? Чи ще нi?
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20.03.2022 21:07 Відповісти
літак - соточка, екіпаж - двухсоточка?
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20.03.2022 21:18 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Нації!!! смерть московитам!!! перемога не за горами!
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20.03.2022 21:09 Відповісти
Слава нашим ГЕРОЯМ !
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20.03.2022 21:11 Відповісти
чудово.
ось іще всім відео рекомендую, на ніч дуже прекрасно

https://youtu.be/rBYUI9YPpsQ
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20.03.2022 21:16 Відповісти
Obaldetj.
Otkryvaju jutub, a na ekrane nadpisj DARBŠTUOLIAI.
Neuželi na LT pereveli mgnovenno podumal. I srazu ulybnulo nazvanie.
No net, - ce reklama. Zato kakaja, - Darbštuoliai = робітники.
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21.03.2022 02:46 Відповісти
трудівники
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21.03.2022 02:49 Відповісти
Це прекрасні новини,але допоможіть Маріуполю нарешті.Чи його подарували кацапам?Як бі наші там не крошили ворога,їм потрібна допомога і терміново вже.
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20.03.2022 21:17 Відповісти
Бажаю одне - щоби кацапо-рашисти всі горіли в пеклі страждань!
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20.03.2022 21:23 Відповісти
Добре дАли наші хлопці просратися оркам на Донбасі

аж душу гріє 🙁
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20.03.2022 21:31 Відповісти
Собаки з Чорнобаївки
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20.03.2022 21:37 Відповісти
😂😂😂
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20.03.2022 21:44 Відповісти
Кляті кацапи навіть з песиків знущаються. Не можна так перегодовувати тварин. Вони за все своє життя не бачили стільки м'яса та кісток. А ще дуже цікаво побачити як виглядають ворони в Чорнобаївці. Мабуть вони вже й літати неспроможн
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20.03.2022 21:44 Відповісти
Як я дємбєльнувся з корабля... Потім ті що свєрхсрочніки слали фоткі.. У кубріку курять... Капець. думаю їхньому флоту без українця... А воно не тільки флоту... Геть усьму....
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09.04.2022 08:49 Відповісти
 
 