Російські окупанти захопили у полон гуманітарну колону на Харківщині, - Верещук
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Російські окупаційні війська на Харківщині захопили у полон гуманітарну колону, яка рухалась у напрямку до Вовчанську у Харківській області.
Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Була зірвана доставка допомоги до селища Мала Рогань. Ми отримали інформацію від наших розвідників про заплановану провокацію з боку окупаційних військ. Вони планували захопити гуманітарну колону. На жаль, не вдалося упередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ", - сказала вона.
За словами Верещук, зник зв'язок із п’ятьма водіями та одним лікарем:
Кашкаров Артем - водій швидкої;
Бурда Артем - лікар;
Гончаренко Владислав - водій;
Позінь Павло - водій;
Корнейко Павло - водій;
Маслов Олександр - водій.
"Ми ведемо перемовини про повернення наших людей", - додала Верещук.
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Російські окупанти захопили у полон гуманітарну колону на Харківщині
Пропоную у таких конвоях возити додатково кілька ящиків отруєної водяри.
Якщо кацапи пропустять конвой, - ящики залишаються в автомобілях.
А якщо захоплять, - нехай, падли, ужеруться до смерті!
Если Вас не волнует жизнь Ваших сограждан будьте готовы к тому, что в какой-то момент и к Вашей жизни отнесутся с безразличием.
Любого кто помогает России не волнует жизнь украинцев.
Російські окупанти готуються захопити гуманітарну колону, що прямує з Харкова, - ВерещукСегодня захватили... Так если зрналим, что захватят - чего отправили? На что надеялись... В том числе на что надлеялись те, кто назначил этим заниматься верещук...
Как бы ужасно цинично это не звучало, но это идиотизм посылать грузы на оккупированную территорию. Ну или это делается целенаправленно. Не знаю, что хуже.
поставьте туда военного, а не эту дуру бестолковую.. может она специально харч отправила рашистам?
что там наверещала верещучька, с этим надо разбираться по закону военного времени..
это называется саботаж и помощь врагу..
пусть поставят нормального военного, а не эту бестолковую, которая проваливает любое дело, пиарится и много болтает..
Відповідати має той, хто реально мав повноваження щоб розвернути колону, та проігнорував всі попередження Верещук та розвідки.
Ще раз звертаю увагу, якщо вона змушена була виступити з попередженням по центральному телебаченню, та в ЗМІ, означає всі свої можливості щоб самостійно зупинити колону вона вичерпала.
зачем таким людям как верещук - доверять такие важные дела? понятно, что она чье то протеже, но она дилетант..
до войны она занималась вопросами Донбасса, кроме подмахов оккупантам и болтовни ничего не было сделано, а зарплату получала..
неужели нельзя найти нормального человека?
Где СБУ ?
В отставку дуру и вычесть убытки из ее счета
що нарешті впіхнули
думаєте, вона звідри піде ?
ЗНАЧИТ ЗАДАЧА ПЯТОЙ КОЛОННЫ БЫЛА ЗАКРЕПИТЬ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА В ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ
а раша в то время готовилась к войне
Вот она теперь кормит голодных москалей