Російські окупанти захопили у полон гуманітарну колону на Харківщині, - Верещук

Російські окупаційні війська на Харківщині захопили у полон гуманітарну колону, яка рухалась у напрямку до Вовчанську у Харківській області.

Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Була зірвана доставка допомоги до селища Мала Рогань. Ми отримали інформацію від наших розвідників про заплановану провокацію з боку окупаційних військ. Вони планували захопити гуманітарну колону. На жаль, не вдалося упередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ", - сказала вона.

За словами Верещук, зник зв'язок із п’ятьма водіями та одним лікарем:



Кашкаров Артем - водій швидкої;

Бурда Артем - лікар;

Гончаренко Владислав - водій;

Позінь Павло - водій;

Корнейко Павло - водій;

Маслов Олександр - водій.

"Ми ведемо перемовини про повернення наших людей", - додала Верещук.

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