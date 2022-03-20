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Російські окупанти захопили у полон гуманітарну колону на Харківщині, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,війна,евакуація

Російські окупаційні війська на Харківщині захопили у полон гуманітарну колону, яка рухалась у напрямку до Вовчанську у Харківській області.

Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Була зірвана доставка допомоги до селища Мала Рогань. Ми отримали інформацію від наших розвідників про заплановану провокацію з боку окупаційних військ. Вони планували захопити гуманітарну колону. На жаль, не вдалося упередити такі плани окупаційних військ для колони з гуманітарною допомогою для міста Вовчанськ", - сказала вона.

За словами Верещук, зник зв'язок із п’ятьма водіями та одним лікарем:

Кашкаров Артем - водій швидкої;
Бурда Артем - лікар;
Гончаренко Владислав - водій;
Позінь Павло - водій;
Корнейко Павло - водій;
Маслов Олександр - водій.

"Ми ведемо перемовини про повернення наших людей", - додала Верещук.

Читайте: Насильне вивезення людей із Маріуполя до РФ - це повторення дій нацистів у Другу світову, - МЗС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
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20.03.2022 22:59
+34
Доставили кацапським окупантам продовольство.
Пропоную у таких конвоях возити додатково кілька ящиків отруєної водяри.
Якщо кацапи пропустять конвой, - ящики залишаються в автомобілях.
А якщо захоплять, - нехай, падли, ужеруться до смерті!
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20.03.2022 23:02
+31
игры с кацапами в гуманитарные колонны становятся сомнительными предприятиями.
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20.03.2022 23:00
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20.03.2022 22:59 Відповісти
игры с кацапами в гуманитарные колонны становятся сомнительными предприятиями.
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20.03.2022 23:00 Відповісти
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20.03.2022 23:01 Відповісти
Так сегодня предупреждали, что могут захватить!!!!
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20.03.2022 23:02 Відповісти
я в шоці....Це ж ця дама з зонтом і попереджала.....чи то знак для кацапів
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20.03.2022 23:09 Відповісти
Вона ж сама *** домовлялася, якого ху* не скасувала тоді?
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20.03.2022 23:21 Відповісти
Скоріше за все, ті попередження проігнорували.
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20.03.2022 23:57 Відповісти
Так саме, як і ігнорували попередження - не сидіти в казармах.
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20.03.2022 23:58 Відповісти
Російські окупанти готуються захопити гуманітарну колону, що прямує з Харкова, - Верещук
Російські окупанти захопили у полон гуманітарну колону на Харківщині
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20.03.2022 23:02 Відповісти
Це ж вона і верещала.
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20.03.2022 23:04 Відповісти
Доставили кацапським окупантам продовольство.
Пропоную у таких конвоях возити додатково кілька ящиків отруєної водяри.
Якщо кацапи пропустять конвой, - ящики залишаються в автомобілях.
А якщо захоплять, - нехай, падли, ужеруться до смерті!
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20.03.2022 23:02 Відповісти
Настойку бояришніка! Фабричну водяру московіти не всі в своєму житті бачили. Можуть не зрозуміти, що це...
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20.03.2022 23:07 Відповісти
Спєціальная кацапськая

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20.03.2022 23:17 Відповісти
Метиловый спирт?
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20.03.2022 23:33 Відповісти
Верещучка орків хавчиком снабжає. Прикольно...
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20.03.2022 23:03 Відповісти
Ну молодцы бл***дь. Сначала накормили группировку рашистов державшую Мариуполь в осаде, теперь харьковскую группировку накормили. Давайте уже и боеприпасы рашистам подвозите и будем расходиться
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20.03.2022 23:03 Відповісти
Запад нам шлет гуманитарку, а мы шлем гуманитарку русским войскам.
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20.03.2022 23:05 Відповісти
Так ще наші волонтери на своїх авто тягають її від Львову до Харкова. Часто під обстрілами...
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20.03.2022 23:23 Відповісти
Понятное дело что это не повсеместно. Тем не менее вот проколы власти очень частые. И это легко заметно, хотя они и пытаются это замять.
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20.03.2022 23:25 Відповісти
Во-первых кто из власти пытается замять, если сама власть сначала предупредила, что такое возможно, а потом когда это сталось - сама власть этот факт и констатировала. Во-вторых, а как бы поступили лично Вы если бы сначала договорились о коридоре для гуманитарной колонны, а потом орки эти договоренности нарушили. Вот просто интересно как бы поступили лично Вы на месте наших властей, которых Вы так рьяно критикуете.
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21.03.2022 00:19 Відповісти
Я бы не давал гуманитарку в неконтролируемые районы. По крайней мере централизованно. Аргумент "там же наши люди" меня не волнует.
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21.03.2022 00:29 Відповісти
Во-первых в данном направлении не сплошное окружение. Во-вторых где бы ни были наши люди они должны знать, что они не брошены и о них помнят и заботятся на сколько это возможно в данной ситуации. Тут о Мариуполе не утихают гневные посты с критикой в сторону нашей власти. По-вашему получается, что и о них нужно забыть, и почти полумиллионный город вычеркнуть из числа наших граждан? И кто Вы после этого, если не никчемный критикан-бот, который критикует, а ничего лучшего предложить не в состоянии. Вот вся сущность подобных "патрийотов". Ну и напоследок. Если Вас не волнует жизнь Ваших сограждан будьте готовы к тому, что в какой-то момент и к Вашей жизни отнесутся с безразличием. Ведь завтра, не приведи Господь, и Вы можете оказаться в их положении. Глупо быть уверенным, что с Вами такого не может случится.
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21.03.2022 00:45 Відповісти
Прости, но мне как-то всё равно если ты не понял. Красивый пиар менее важен чем реальный вред. Я тебе уже сказал что я предложил - болезнь надо отсекать, а не давать ей распространятся.
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21.03.2022 00:47 Відповісти
Напишу отдельно:
Если Вас не волнует жизнь Ваших сограждан будьте готовы к тому, что в какой-то момент и к Вашей жизни отнесутся с безразличием.

Любого кто помогает России не волнует жизнь украинцев.
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21.03.2022 00:49 Відповісти
Чем помогает? Что захатили одну колонну из условно пяти-шести машин? А Вы не думаете, что там нет четкой линии фронта. Что там ситуация может меняться ежечасно. У меня в том направлении одноклассник на бусике волонтерит. На Харьков таскает продукты и все необходимое. До последнего времени таскал. И туда прошли не один десяток (если не сотни) подобных колон и частных волонтерских машин по типу как у моего одноклассника. И если даже орки при всем при этом задержали условно говоря пять машин, то это не такая большая потеря. Зато прошло гораздо больше, что позволяет нашим людям город удерживать до сих пор. Наведите порядок у себя в голове. Может глупость не так будет видна. Просто добрый совет.
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21.03.2022 01:00 Відповісти
Я не против волонтерства, я против колонн.
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21.03.2022 01:05 Відповісти
Хех. Ну как же Вам тяжело объяснить казалось бы простые и понятные вещи. Колона это громко звучит. К примеру пять машин тоже колона. Какая разница задержали пять машин едущих отдельно или пять машин едущих в колоне. Каждый вносит свой вклад в победу как может. Люди каждый раз жизнью своей вообще-то рискуют когда туда едут. Но понимают что ехать нужно. Город должен как-то жить.
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21.03.2022 01:10 Відповісти
Ну що, пане Зеленський - і далі марите переговорами і угодами з цими потворами?
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20.03.2022 23:04 Відповісти
дурдом якийсь ...
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20.03.2022 23:05 Відповісти
Добре, що зелені ще не підключили в роботу Мар'яну Безумную. Відому спеціалістку по спецзаходах 🙂
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20.03.2022 23:05 Відповісти
Верещук, еще топливо окупантам не забудь завести. Нет слов *****
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20.03.2022 23:06 Відповісти
Самое смешное реально в Мариуполе. Когда они слали колонну за колоннами и те доставались русским, чтобы им было удобнее осаду держать.
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20.03.2022 23:07 Відповісти
Не смішно зовсім
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20.03.2022 23:18 Відповісти
Это было прогнозируемо всем кроме тех кто этим занимался.
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20.03.2022 23:20 Відповісти
Одни снабжают врага продовольствием, другие сгоняют наших солдат в казармы где их накрывают ракетами, третьи просрали оборонные заказы и не перекрыли границу для вражеских колон... Поетому и имеем то что имеем из-за саботажников и кремлевских агентов в нашей власти.
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20.03.2022 23:23 Відповісти
четвертые за 8 лет так и не засыпали и не перенаправили крымский канал и теперь днепровская вода уже пошла в крым по каналу. По каналу который наша власть рассказывала нам что он разрушен и пустить воду в крым уже не возможно.
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20.03.2022 23:38 Відповісти
Що ви до неї докопались? Вона попереджала, навіть по центральному ТВ попереджала. Просто влада все ігнорує.
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21.03.2022 00:02 Відповісти
Тупая бошка у тьотки, раз думает, что орки хавчик пропустят. Орк правильно думает, что этим будут и армию кормить. Все в "благородство" пытаются с нелюдями играть
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20.03.2022 23:08 Відповісти
Так в неї на лобі написано, що вона тупа...
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20.03.2022 23:11 Відповісти
вона не тапая, вона ворог
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20.03.2022 23:10 Відповісти
***! вчера

Російські окупанти готуються захопити гуманітарну колону, що прямує з Харкова, - ВерещукСегодня захватили... Так если зрналим, что захватят - чего отправили? На что надеялись... В том числе на что надлеялись те, кто назначил этим заниматься верещук...
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20.03.2022 23:12 Відповісти
Ну тут таке 50 на 50. Не послали би гуманітарку було би гірше " Зрада ! Своїх кидають !". Москалі захопили гуманітарку - ще один привід обісрати і демонізувати раху на міжнародній арені. Не такі там дурні організовують гумконвої, все прораховується, погоджується, консультуються з міжнародними організаціями.
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20.03.2022 23:14 Відповісти
Понимаешь тут такое дело. Что сытый солдат убьет украинцев. Пиар второстепенен. Тоже самое было восемь лет с Донбассом. Мы его кормили восемь лет, а теперь оттуда мобилизируют тысячами и они убивают и насилуют остальную Украину. Что важнее - красивый пиар или вред?
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20.03.2022 23:21 Відповісти
Святая наивность.... Не 50 на 50, а 0 на 100. Ибо это москали. Если нет военных средств дать им пи..ды, если что-то пойдет не так относительно договоренности, наи..ут сто процентов. Так было всегда.
Как бы ужасно цинично это не звучало, но это идиотизм посылать грузы на оккупированную территорию. Ну или это делается целенаправленно. Не знаю, что хуже.
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20.03.2022 23:47 Відповісти
Все таки я остаюсь при своем мнении. Если существует хотя би 1 из 100, надо пробовать. Ето если би тонул в реке ребенок, а его папа размишлял: спасу или не спасу, а могу и я утонуть, у меня еще 2 детей. Пускай утопает, а я сохраню себя чтоби кормить и воспитивать тех двоих
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20.03.2022 23:53 Відповісти
Треба вже завязувати з цими гуманітарними колоннами і перестати підгодовувати таким чином окупантів! Виняток можна допустити лише для оточеного Маріуполя. У решті випадків повну відповідальність за життя окупованих територій має нести окупант аж до їхнього визволення ЗСУ та іншими військовими формуваннями України!
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20.03.2022 23:16 Відповісти
Злочинна недбалість
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20.03.2022 23:17 Відповісти
Це було лише справою часу коли гуманітарні колони верещук стануть постачальниками ворога
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20.03.2022 23:18 Відповісти
Смачного окупантам від Верещук!
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20.03.2022 23:24 Відповісти
кто бы сомневался.
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20.03.2022 23:27 Відповісти
вот какая верещучька бестолочь, знали, что собираются колонны захватить, и все равно отправили.. она на орков работает, бестолочь эта?
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20.03.2022 23:44 Відповісти
что не поручи врещучьке - все провалит..
поставьте туда военного, а не эту дуру бестолковую.. может она специально харч отправила рашистам?
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20.03.2022 23:46 Відповісти
Та що ви за дебіли такі. Невже не доходе, якщо намагалась попередити навіть через центральне телебачення тиснула, значить не має влади зупинить колону, значіть її не хотіли слухать ті, хто реально віддають накази на рух.
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21.03.2022 00:11 Відповісти
зачем она там нужна, если не справляется? врагу попал провиант, медикаменты, вода и тд.. кто за это ответит?
что там наверещала верещучька, с этим надо разбираться по закону военного времени..
это называется саботаж и помощь врагу..
пусть поставят нормального военного, а не эту бестолковую, которая проваливает любое дело, пиарится и много болтает..
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21.03.2022 00:19 Відповісти
І знов ви за старе. Ще раз повторюю: людина має лише ті повноваження, які їй делегує вище керівництво країни.
Відповідати має той, хто реально мав повноваження щоб розвернути колону, та проігнорував всі попередження Верещук та розвідки.
Ще раз звертаю увагу, якщо вона змушена була виступити з попередженням по центральному телебаченню, та в ЗМІ, означає всі свої можливості щоб самостійно зупинити колону вона вичерпала.
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21.03.2022 13:35 Відповісти
верещук на протяжении многих лет доказала свою некомпетентность.. чем бы она не занималась, все провалено или имитировано под "работу"..
зачем таким людям как верещук - доверять такие важные дела? понятно, что она чье то протеже, но она дилетант..
до войны она занималась вопросами Донбасса, кроме подмахов оккупантам и болтовни ничего не было сделано, а зарплату получала..
неужели нельзя найти нормального человека?
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21.03.2022 14:16 Відповісти
Сама себе попередила ,але кацапів нагодувала.
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20.03.2022 23:55 Відповісти
кто за это ответит? это называется работа на врага.. уберите верещук со всех должностей, она не справляется.. то орков "хлопчиками" называет, и бредит отпускать их.. какая она тупая.. жаль, что не встретилась с этими "хлопчиками" на оккупированных территориях, где эти орки убивают, насилуют и грабят гражданских..
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20.03.2022 23:56 Відповісти
Ще з ранку від верещучки буда інфа що кацапи ії не пропустять - мінуюсь та чекають. нахіба було гнать водіїв, транспорт, гуманітарку? щоб що?
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20.03.2022 23:57 Відповісти
Уберите эту тупую курицу из правительства
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21.03.2022 00:11 Відповісти
НАКОРМИЛА МОСКАЛЕЙ ???
Где СБУ ?

В отставку дуру и вычесть убытки из ее счета
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21.03.2022 00:14 Відповісти
її так посилено піхали аби кудись...
що нарешті впіхнули
думаєте, вона звідри піде ?
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21.03.2022 07:37 Відповісти
Вспомните , как упорно ее продвигали в руководители кабмина . А ведь она тупая ,
ЗНАЧИТ ЗАДАЧА ПЯТОЙ КОЛОННЫ БЫЛА ЗАКРЕПИТЬ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА В ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ
а раша в то время готовилась к войне
Вот она теперь кормит голодных москалей
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21.03.2022 00:20 Відповісти
ЦЕ ВЖЕ СВІТОВА ВІЙНА "ДОБРА І ЗЛА".
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21.03.2022 02:55 Відповісти
Сволочи, варвары, дикари!
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21.03.2022 05:38 Відповісти
В борьбе с гуманитаркой и гражданским населением роSSияне достигли невиданных успехов !
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21.03.2022 06:01 Відповісти
судя по крикам верещалки груз был уже давно захвачен а тянула со временем верещала что могут захватить
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21.03.2022 10:03 Відповісти
 
 