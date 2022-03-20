Росія відтермінувала боргові зобов'язання Білорусі на 5-6 років
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мінськ і Москва домовилися про відтермінування погашення зобов'язань Білорусі щодо державних кредитів перед Росією на п'ять-шість років.
Про це заявив міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми обговорили та запропонували перевести частину платежів на більш комфортні, взаємоприйнятні для наших країн терміни – від 5 до 6 років уперед. Фактично у нас є перенесення терміну, яке дозволить нам зараз не відволікати ресурси, щоб ми могли обслуговувати свої зобов'язання та погасити їх перед нашими партнерами з Росії", - сказав Селіверстов.
Міністр також заявив, що західні країни намагаються довести російську економіку до дефолту. За його словами, те саме робиться і щодо Білорусі.
Він додав, що про перехід Білорусі на російський рубль не йдеться.
Будь ласка, зачекайте...
@_Fashington
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1 ч
Лукашенко назначил командующего войсками вторжения в Украину
По долгам простить(откуда там деньги) и не вмешивать ее ВС в войну с Украиной. Ибо граница со странами НАТО довольно большая и вояк-бульбашей в случае противостояния никак не хватит...
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
тікайте белоруси подалі від війни !!!!
хочет замарать по полной белорашку в своем говне...
- Шта? А, эта... Волынская резня-2...
Сябры, вы раиссе ничего не должны, бульбэн пусть рассчитывается.
Звонили Орки, слезно просили не называть их именем этот лепрозорий.
Вечный ZOV, ZOV предков, теперь всему миру понятно кто ваши предки.
Одно радует, за сколько десятилетий VOZ и ныне там.
За парад 9-го мая не переживайте, обязательно пройдем парадным строем