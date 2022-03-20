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Росія відтермінувала боргові зобов'язання Білорусі на 5-6 років

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

деньги,валюта,доллар

Мінськ і Москва домовилися про відтермінування погашення зобов'язань Білорусі щодо державних кредитів перед Росією на п'ять-шість років.

Про це заявив міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми обговорили та запропонували перевести частину платежів на більш комфортні, взаємоприйнятні для наших країн терміни – від 5 до 6 років уперед. Фактично у нас є перенесення терміну, яке дозволить нам зараз не відволікати ресурси, щоб ми могли обслуговувати свої зобов'язання та погасити їх перед нашими партнерами з Росії", - сказав Селіверстов.

Міністр також заявив, що західні країни намагаються довести російську економіку до дефолту. За його словами, те саме робиться і щодо Білорусі.

Він додав, що про перехід Білорусі на російський рубль не йдеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три білоруські банки офіційно відключили від SWIFT

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Алеша Ступин
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20.03.2022 23:10
+29
Це Юдині 30 срібняків **********.
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20.03.2022 23:09
+22
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20.03.2022 23:11
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Це Юдині 30 срібняків **********.
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20.03.2022 23:09 Відповісти
Мішок колорадів )
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20.03.2022 23:14 Відповісти
Лукашенко торгуется..
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20.03.2022 23:10 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
1 ч



Лукашенко назначил командующего войсками вторжения в Украину

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20.03.2022 23:10 Відповісти
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20.03.2022 23:11 Відповісти
А какие еще варианты у Кацапии?
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20.03.2022 23:10 Відповісти
Никаких.
По долгам простить(откуда там деньги) и не вмешивать ее ВС в войну с Украиной. Ибо граница со странами НАТО довольно большая и вояк-бульбашей в случае противостояния никак не хватит...
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20.03.2022 23:18 Відповісти
А за отсрочку, Лука, будет платить, пушечным мясом, из белорусов.
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20.03.2022 23:10 Відповісти
Алеша Ступин
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20.03.2022 23:10 Відповісти
Геніальний карикатурист.
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20.03.2022 23:13 Відповісти
https://twitter.com/ponochevny
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20.03.2022 23:26 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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20.03.2022 23:11 Відповісти
Ии первый в бой,чего в Германии сидишь
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20.03.2022 23:29 Відповісти
Білоруси, відслюнявте кацапам зайчиками!
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20.03.2022 23:11 Відповісти
Продают - покупают белорусское мясо

тікайте белоруси подалі від війни !!!!
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20.03.2022 23:12 Відповісти
не мытьем так катаньем...
хочет замарать по полной белорашку в своем говне...
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20.03.2022 23:14 Відповісти
Волыняне, готовьтесь крошить этих упырей. Чую, полезут к вам.
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20.03.2022 23:14 Відповісти
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20.03.2022 23:15 Відповісти
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20.03.2022 23:16 Відповісти
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20.03.2022 23:18 Відповісти
В США отмечают нетипичные приготовления россиянской ядерной триады. Свято наближається.
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20.03.2022 23:19 Відповісти
Если они запустят свое яо, то США запустят свое. И не только по РФ, но и по КНР, поскольку другой возможности уже не будет.
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20.03.2022 23:23 Відповісти
Зачем нам мир без Украины?
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20.03.2022 23:26 Відповісти
****** кацапов .чего вы ждете
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20.03.2022 23:28 Відповісти
Пруфы?
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21.03.2022 00:46 Відповісти
- С чего началась третья мировая война?
- Шта? А, эта... Волынская резня-2...
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20.03.2022 23:23 Відповісти
Вот і прояснилось все. ********* вже втягнута в авантюру. Бульба вривається на Волинь відтягуючи наші сили і полегшуючи можливості концентрації орків на інші напрями. Мож Київ ? Х.з.н
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20.03.2022 23:23 Відповісти
Там наші сили _вже_ давно відтягнуті.
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21.03.2022 00:46 Відповісти
Блллл, за это можно и разбросать кости в Украине.
Сябры, вы раиссе ничего не должны, бульбэн пусть рассчитывается.
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20.03.2022 23:26 Відповісти
росія використовує територію Білорусії як хоче, намагається за рахунок білорусів вирішувати свої проблеми, підставила Білорусь під санкційний удар, репутаційний, і взагалі нічим добрим для Білорусі не закінчиться, так ще Білорусія щось там винна рашці? хиба по пиці винна їм дати.
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20.03.2022 23:27 Відповісти
это похоже на взаимовыгодный бартер картофеля на репу.
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20.03.2022 23:33 Відповісти
А вони впевненні що проживуть оті 5-6 років?
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20.03.2022 23:36 Відповісти
Уже проскакивало, правда немного не в таком контексте.
Звонили Орки, слезно просили не называть их именем этот лепрозорий.

Вечный ZOV, ZOV предков, теперь всему миру понятно кто ваши предки.
Одно радует, за сколько десятилетий VOZ и ныне там.

За парад 9-го мая не переживайте, обязательно пройдем парадным строем
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20.03.2022 23:36 Відповісти
Нихрена они надеются сколько протянуть... Шось сомнительно.
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20.03.2022 23:52 Відповісти
Лука Мудіщев знає, що через 5 років кацапстану вже не буде на просторах географії.
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21.03.2022 00:08 Відповісти
Оптимісти... Вони думають, що росія ще існуватиме 5 років???
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21.03.2022 05:32 Відповісти
 
 