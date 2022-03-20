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Білорусь (5966) SWIFT (93)

Три білоруські банки офіційно відключили від SWIFT

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

swift,свіфт

20 березня 2022 року три великі білоруські банки було відключено від системи SWIFT.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Telegram-канал Naviny.by,

З 20 березня 2022 року, банківськими картами "Белагропромбанка" вже не можна розплатитися в країнах Євросоюза.

Також від системи SWIFT відключили "Банк Развития Беларуси" і банк "Дабрабыт".

Раніше в "Банке Развития Беларуси" повідомили, що відключення від системи тимчасове і будуть "вжиті заходи щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про санкції проти Росії: Нічого складнішого за історію зі SWIFT не було - довелося йти на заборонений в дипломатії прийом

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
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20.03.2022 20:03
+14
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20.03.2022 20:05
+9
і ми дивуємося, чим їх вражає асфальт у нас в селах
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20.03.2022 20:05
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20.03.2022 20:03 Відповісти
все сами. нате не надо даже стараться
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20.03.2022 20:21 Відповісти
три банка-це значить тепер це трьохлітрові банки
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20.03.2022 20:04 Відповісти
і ми дивуємося, чим їх вражає асфальт у нас в селах
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20.03.2022 20:05 Відповісти
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20.03.2022 20:05 Відповісти
господи.. я таки гомофоб..
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20.03.2022 20:30 Відповісти
Отсоси, отсоси, отсоси, отсоси у пуууутинаа!
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20.03.2022 20:12 Відповісти
Альтернативні системи передачі фінансової інформації? 🤔 Якась альтернативна логіка(не логічна) альтернативної реальності альтернативно мислячих (не мислячих). Щось на кшталт альтернативного розуму (не розуму).
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20.03.2022 20:14 Відповісти
кацапстан тягне за собою в прірву всіх своїх "сателітів"...
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20.03.2022 20:16 Відповісти
мечта колхозника возродить колхоз и трудодни рабов скоро сябры станет реальностью если вы сябры Луке клубни не оторвёте ----- и побыстрее пока не поздно окончательно!!!
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20.03.2022 20:17 Відповісти
о, а для відключення цих трьох не треба чекати 2 тижні, і виявляється в неділю таке можливо зробити
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20.03.2022 20:17 Відповісти
Только 3? Почему не секторальные санкции против финансового сектора ху*лостана и бульбарейха? Опять полумеры...
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20.03.2022 20:18 Відповісти
Та ладно. Есть ещё куда отступать.

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20.03.2022 20:19 Відповісти
Браво,Лукашонкастан повинен відчути всю жалюгідність і огидність рузьгєміра.
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20.03.2022 20:20 Відповісти
Пусть картохой рассчитываются..
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20.03.2022 20:26 Відповісти
Бывает.
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20.03.2022 20:26 Відповісти
Хватить сіськи мять відключити одним махом всі.Може бл повірять що з їх
Території зайшов їбаний руцький мір
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20.03.2022 20:32 Відповісти
Сиськи надо не мять, а выкручивать.
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20.03.2022 20:43 Відповісти
нащо їм банки
коли в них є Фуйло з Тарганом
Хай цілують їх у дупу по черзі
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20.03.2022 20:39 Відповісти
Так их! Нефиг было держимордам таракана-узурпатора цветочки дарить и покорно в автозаки идти.
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20.03.2022 20:42 Відповісти
 
 