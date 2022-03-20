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Три белорусских банка официально отключили от SWIFT

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

swift,свіфт

20 марта 2022 года три крупных белорусских банка были отключены от системы SWIFT.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Naviny.by,

С 20 марта 2022 года банковскими картами "Белагропромбанка" уже нельзя расплатиться в странах Евросоюза.

Также от системы SWIFT отключили "Банк Развития Беларуси" и банк "Дабрабыт".

Ранее в "Банке Развития Беларуси" сообщили, что отключение от системы временное и будут "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств".

Также читайте: Кулеба о санкциях против России: Ничего сложнее истории со SWIFT не было - пришлось идти на запрещенный в дипломатии прием
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Топ комментарии
+30
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20.03.2022 20:03
+14
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20.03.2022 20:05
+9
і ми дивуємося, чим їх вражає асфальт у нас в селах
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20.03.2022 20:05
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20.03.2022 20:03 Ответить
все сами. нате не надо даже стараться
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20.03.2022 20:21 Ответить
три банка-це значить тепер це трьохлітрові банки
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20.03.2022 20:04 Ответить
і ми дивуємося, чим їх вражає асфальт у нас в селах
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20.03.2022 20:05 Ответить
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20.03.2022 20:05 Ответить
господи.. я таки гомофоб..
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20.03.2022 20:30 Ответить
Отсоси, отсоси, отсоси, отсоси у пуууутинаа!
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20.03.2022 20:12 Ответить
Альтернативні системи передачі фінансової інформації? 🤔 Якась альтернативна логіка(не логічна) альтернативної реальності альтернативно мислячих (не мислячих). Щось на кшталт альтернативного розуму (не розуму).
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20.03.2022 20:14 Ответить
кацапстан тягне за собою в прірву всіх своїх "сателітів"...
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20.03.2022 20:16 Ответить
мечта колхозника возродить колхоз и трудодни рабов скоро сябры станет реальностью если вы сябры Луке клубни не оторвёте ----- и побыстрее пока не поздно окончательно!!!
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20.03.2022 20:17 Ответить
о, а для відключення цих трьох не треба чекати 2 тижні, і виявляється в неділю таке можливо зробити
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20.03.2022 20:17 Ответить
Только 3? Почему не секторальные санкции против финансового сектора ху*лостана и бульбарейха? Опять полумеры...
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20.03.2022 20:18 Ответить
Та ладно. Есть ещё куда отступать.

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20.03.2022 20:19 Ответить
Браво,Лукашонкастан повинен відчути всю жалюгідність і огидність рузьгєміра.
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20.03.2022 20:20 Ответить
Пусть картохой рассчитываются..
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20.03.2022 20:26 Ответить
Бывает.
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20.03.2022 20:26 Ответить
Хватить сіськи мять відключити одним махом всі.Може бл повірять що з їх
Території зайшов їбаний руцький мір
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20.03.2022 20:32 Ответить
Сиськи надо не мять, а выкручивать.
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20.03.2022 20:43 Ответить
нащо їм банки
коли в них є Фуйло з Тарганом
Хай цілують їх у дупу по черзі
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20.03.2022 20:39 Ответить
Так их! Нефиг было держимордам таракана-узурпатора цветочки дарить и покорно в автозаки идти.
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20.03.2022 20:42 Ответить
 
 