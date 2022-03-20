Три белорусских банка официально отключили от SWIFT
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
20 марта 2022 года три крупных белорусских банка были отключены от системы SWIFT.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Naviny.by,
С 20 марта 2022 года банковскими картами "Белагропромбанка" уже нельзя расплатиться в странах Евросоюза.
Также от системы SWIFT отключили "Банк Развития Беларуси" и банк "Дабрабыт".
Ранее в "Банке Развития Беларуси" сообщили, что отключение от системы временное и будут "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств".
Топ комментарии
+30 Ла-ла-ла-ла
показать весь комментарий20.03.2022 20:03
+14 Перехватчик
показать весь комментарий20.03.2022 20:05
+9 Тетяна Тать
показать весь комментарий20.03.2022 20:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Території зайшов їбаний руцький мір
коли в них є Фуйло з Тарганом
Хай цілують їх у дупу по черзі