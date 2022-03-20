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Проти Росії запровадять нові санкції наступного тижня, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кремль,росія

На Росію чекають нові санкції наступного тижня.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібні нові санкції. І вони будуть вже незабаром. Наступного тижня. Зараз ми хочемо проштовхнути саме ті речі, які, на думку України, важливі", - сказав він.

За словами Кулеби, він вчора розіслав своїм колегам, від яких залежить конкретний перелік санкцій, список обмежень, необхідний Україні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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20.03.2022 23:30 Відповісти
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20.03.2022 23:32 Відповісти
а хотело ***** все санкции сразу..
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20.03.2022 23:35 Відповісти
😂Сидять москаль з українцем над річкою - рибу ловлять. Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Москаль за губу зачепив, а українець за хвоста. Рибка каже:
- Москалю виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста упіймав. Москаль подумав, як би дошкулити українцеві та й каже:
- Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в Расее ни одного хохла не осталось. Українець почухав потилицю й питає золоту рибку:
- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана

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20.03.2022 23:36 Відповісти
 
 