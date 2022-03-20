Проти Росії запровадять нові санкції наступного тижня, - Кулеба
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На Росію чекають нові санкції наступного тижня.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Потрібні нові санкції. І вони будуть вже незабаром. Наступного тижня. Зараз ми хочемо проштовхнути саме ті речі, які, на думку України, важливі", - сказав він.
За словами Кулеби, він вчора розіслав своїм колегам, від яких залежить конкретний перелік санкцій, список обмежень, необхідний Україні.
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- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном до краю паркана